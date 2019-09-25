



Энтони Бивор. Гражданская война в Испании 1936–1939. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019

Энтони Бивор. Гражданская война в Испании 1936−1939. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019

В своей книге профессор Биркбек-колледжа Лондонского университета пишет о кризисе, поразившем политическую и социальную жизнь испанцев незадолго до начала смуты. Такие внешние неблагоприятные факторы, как мировое падение цен, четырехмесячные дожди вызвали жесточайшие потрясения в сельском хозяйстве, бывшем основой экономики страны. Не менее тревожными были и внутренние причины, начиная от неудач аграрной реформы и кончая перманентным политическим кризисом, который не только расколол общество, но и парализовал нормальное функционирование институтов власти (левое правительство Народного фронта).

Касаясь хода войны, ученый прослеживает его от начала в Испанском Марокко, где 16 июля 1936 г. (то есть на день раньше, чем в самой Испании) восстала часть вооруженных сил, поддержавших националистов Франсиско Франко и Эмилио Мола до 1 апреля 1939 г., когда радио Бургоса передало последнюю военную сводку, сообщавшую о победе мятежников.

Размышляя о военных операциях, Бивор не высоко оценивает полководческие дарования обеих враждующих сторон. Историк осуждает

«грубую прямолинейную стратегию генерала Франко. Он не то что выиграл войну; скорее ее проиграли республиканские командиры, попавшие в крайне тяжелые условия и оказавшиеся не на высоте отваги и готовности к самопожертвованию их войск».

Неудачи противников Франко обуславливались «сталинистской паранойей советских советников и испанских коммунистических вожаков», которая, в частности, выразилась в расправе над такими политическими союзниками в борьбе с националистами, как Рабочая партия марксистского объединения (POUM) Андреу Нина.

В свою очередь, Франко давала преимущество помощь со стороны нацистской Германии в виде легиона «Кондор», с его новейшими типами вооружения (истребители bf-109, 88-мм универсальные орудия).

В книге уделяется много места и проблеме террора. По мнению Бивора, насилие красных было стихийно, и власти («правительство единства» Ларго Кабальеро) стремились ввести расправы в законное русло, учредив институт народных трибуналов. Террор франкистов, напротив, предполагал массовую зачистку занимаемых территорий от потенциально враждебного элемента (представителей левых партий, профсоюзных работников, масонов). Как следствие — на 38 000 жертв красного террора пришлось 200 000 белого. Отдельный вопрос: насколько выросло бы число погибших националистов, если бы победили республиканцы.

Но Бивор не ограничивается хронологическим изложением причин и собственно смуты, и их интерпретации. Исследователь рассматривает гражданскую войну в Испании в общеполитическом контексте. Он видит в ней проявление «всемирной гражданской войны, начавшейся с большевистской революции».

Неужели и во внутренней смуте в далекой Испании тоже виноваты русские?

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».

См. также тематический выпуск исторического альманаха «Русский Сборник», посвящённого Гражданской войне в Испании 1936−1939 и участии СССР в ней.