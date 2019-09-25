Вскоре после ошеломляющего нападения на саудовские нефтяные поля американская разведка заявила с уверенностью, что это было делом рук Тегерана. Ответственность взяли на себя хуситы в Йемене, но откуда у тех дроны и ракеты, преодолевающие без труда саудовские системы ПВО? Трудно отделаться от впечатления, что присные аятолл специально провели военную операцию так, что ни у кого сомнений не могло остаться, кто решил поджечь нефтяной Ближний Восток.

Саудовская Аравия

За минувшие двенадцать дней американцы поделились информацией со своими европейскими союзниками и убедили их в неоспоримости своих выводов. А тут ещё израильские источники опубликовали текст пятничной проповеди имама, особо приближённого к самому Верховному аятолле Хаменеи, прямо признавшего, что нападение на саудитов было осуществлено Ираном…

И что делать президенту Трампу? Весь мир ожидал от него решительных действий.

Однако логика американского президента в наши дни резко разнится с образом мыслей его предшественника, Джоржа Буша старшего, направившего американских солдат в Кувейт для сохранения для себя нефтяных угодий, захваченных Саддамом Хусейном в 1991 году.

Война в Персидском заливе. 1991

А Дональд Трамп прекрасно осознаёт, что закончились времена арабского нефтяного торжества. Сегодня США являются мировым лидером по добыче нефти и газа. Рост цен на нефть может пугать европейцев, но не американцев. (Кстати, Россия также не проигрывает от роста цен на нефть.)

Американский президент будет рад возможным сделкам по продаже оружия Саудовской Аравии, но вступать в военное столкновение ради защиты саудовских интересов — никак не вписывается в его концепцию. Дональд Трамп не претендует на активное вовлечение в дела других стран ради утверждения американского понимания «прав человека». Тем не менее методы подавления оппозиции Риада не встречают никакого понимания со стороны президента. Трампу вполне хватило скандала с исчезнувшим в саудовском консульстве в Анкаре оппозиционным журналистом.

The White House Встреча Мухаммеда бин-Сальман ас-Сауд и Дональда Трампа

Поэтому мы склоняемся к убеждению, что Вашингтон не пойдёт сейчас на прямую военную конфронтацию с Ираном. Реакция Дональда Трампа вполне соответствует его стремлению к сокращению американского участия и вмешательства в заморские дела. Особливо, если речь идёт о схватке арабов-суннитов с иранцами-шиитами. Покойному израильскому премьер-министру Менахему Бегину приписывают такое глумливое высказывание в ходе ирано-иракской войны: «Мы желаем максимального успеха обеим сторонам».

С другой стороны, американское бездействие может пробудить аппетит у иранцев ударить по американским объектам в Ираке, например. Да и сам налёт на саудовские нефтяные угодья указывает на ловкость, дерзость и изобретательность Тегерана. Американские санкции действуют удушающе на Иран, и вот он пытается из раза в раз заявить о себе. Чтобы вступили с ним в диалог «по-хорошему».

Взвесив все «за» и «против», мы видим логику в политике сдержанности президента Дональда Трампа. Это не означает полной пассивности со стороны американцев. Можно ожидать новых военных контрактов с Саудовской Аравией. Велика также вероятность, что Вашингтон окажет давление на иранских сателлитов, как то хуситы в Йемене или «Хезболла» в Ливане.

Sdusyria.org Хезболла союзники Ирана в Срии и Ливане

Все это не требует американского военного присутствия. Против Ирана и его исчадий и так воюет сегодня почти весь арабский суннитский мир. С точки зрения американских интересов нет смысла вмешиваться в эту внутримусульманскую схватку.

Но будет ли Америка молчать, если возбужденные от собственной успешной военной операции иранцы попытаются ударить по Израилю? Этим вопросом задаются сегодня многие.

Если верить иностранным публикациям, то последние годы Израиль чуть ли не ежедневно наносит увесистые удары по иранской инфраструктуре в Сирии и в Ираке. Как мы видим, Иран не в силах противопоставить ничего. Будет странным, если властители Тегерана решатся в таком положении попытать счастья, ударив по Израилю. Можно с уверенностью сказать, что американцам не потребуется вмешиваться, поскольку Израиль наглядно продемонстрирует свои военные возможности сам, не дожидаясь американской помощи. Вот поэтому и не следует ожидать иранской вылазки против Израиля.

Наши рассуждения носят взвешенный и рациональный характер. В реальной политике нередко события развиваются вопреки рассудочной логике. Поэтому мы закончим это обсуждение прибавкой сомнения к вышесказанному. Приглядитесь к происходящему в Грузии, Армении. Оно представляется вам логичным и прогнозируемым? И кто сказал, что Ближний Восток логичен и предсказуем в большей степени?