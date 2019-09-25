Надо вылечить импотенцию у дальневосточных мужчин. Если это получится, то можно продлить их жизнь и сократить разрыв в её продолжительности по сравнению с женщинами. Это предложение стало единственной конкретикой Восточного экономического форума, растиражированной федеральными и региональными СМИ. Таким образом, результаты всех пяти панельных дискуссий по здравоохранению на ВЭФ-2019 были сведены к сообщению о пилотной программе «Мужское репродуктивное здоровье». Потому что московскими учеными-репродуктологами обнаружена связь между общим состоянием мужчин, которое приводит к преждевременной смертности, и обессиленным состоянием репродуктивного здоровья мужчин. Об этом сообщено в коммюнике «На ВЭФ-2019 рассмотрели способ увеличить продолжительность жизни на Дальнем Востоке».

Корнелис де Вос. Аполлон и Дафна. 1636

Авторов коммюнике понять можно. Общий девиз всех дискуссий был таким: «Новые решения для повышения качества жизни», а среди вариантов новых решений оказалась только тема мужского репродуктивного здоровья. Поэтому ни слова не сказано о том, о чем давно известно: на Дальнем Востоке трудоспособное население умирает стремительнее, чем в стране (смертность выше на 21 процент), потому что здесь высокий уровень алкоголизации. Так, например, утверждает В. Скворцова, хотя и у алкоголизации есть свои первопричины. Проанализировать дискуссии на ВЭФ-2019 нужно обязательно, но это не просто, даже если провести сутки у монитора и просмотреть весь архив видеотрансляций в режиме «стоп-кадр». Поскольку никем этого не сделано, даже пресс-службой Минздрава, предлагаем вариант РЕГНУМА.

Итак, в отличие от всех предыдущих форумов на пятом Восточном экономическом форуме теме здравоохранения дальневосточников было посвящено пять панельных дискуссий, на двух из которых выступала В. Скворцова. На качестве количество панелей не сказалось, как и на предыдущих форумах. Структурно они оказались одинаковыми. Выступления в формате «говорящих голов». Самоотчеты или рассказы о светлом будущем. Без обсуждений или финализации дискуссий. Вопросы модераторов оставались без конкретных ответов. Единственный участник В. Субботин, партнер Bain & Company сделал попытку напомнить, ради чего все собрались. Он сообщил, то в ДВФО продолжительность жизни составляет 70 лет. Поэтому придется догонять Непал, Ирак, Западную Сахару, где продолжительность жизни выше, но это не те страны, на которые мы хотели бы равняться. Или Афганистан, потому что там продолжительность жизни на год больше, чем на Чукотке: 64,6 года. Сегодня темпы роста продолжительности жизни в регионе с 2012 по 2018 год таковы, что президентская задача выполнена не будет. Нужны действительно новые решения, потому что есть потенциал здоровой жизни в целом по Дальнему Востоку, и высокий: 16,5 года. Что надо сделать? Надо признать полный масштаб проблем, расставить приоритеты, разработать программы и тщательно их исполнять. На этом В. Субботина прервали: истекло время самой сессии, и В. Скворцова ничего не стала комментировать.

Roscongress.ru Вероника Скворцова

Её не было на панельной дискуссии по ключевой теме «Как обеспечить доступность медицинской помощи на удаленных территориях?». Это была единственная панель, на которой выступали представители органов власти субъектов Российской Федерации, входящих в ДВФО. В. Солодов, председатель правительства Республики Саха (Якутия), получается, выговорился в пустоту: «Так, как мы сейчас двигаемся, двигаться дальше нельзя». Арктическую зону республики составляют 1,5 млн квадратных километров. Смертность населения выше на 21 процент, чем в Якутии. Аварийных фельдшерско-акушерских пунктов — 38 процентов, 39 процентов — обеспеченность врачами. 79 процентов — износ оборудования. В Тикси завозят рыбу из Мурманска в консервах, хотя там ловится уникальная рыба северных морей, за которой во всем мире охотятся и к которой привыкли местные жители. Опытные добросовестные врачи вынуждены отступать от нормативов, уменьшать дозировку, но документально оформлять все «как надо», чтобы не было претензий. Они это делают сознательно, потому что знают особенности жизни и поведение организма в условиях арктической зоны, что не учитывают минздравовские нормативы. Если следовать их нормативам, то на всю территорию Арктики положено 4,9 хирурга. На 13 арктических районов. Поэтому вынуждены нарушать нормативы. Нарушаем и с санавиацией. Каждый день больше трех вылетов. 822 вылета в год оплачивает бюджет региона, 312 — федеральный бюджет. Нарушаем, так как разрешены только экстренные вылеты, а нам надо летать. Вынуждены работать с «Почтой России», обучая почтальонов на волонтерской основе азам первичной помощи, чтобы и лекарства могли доставить, и какие-то советы дать. Очень сложная ситуация с квалифицированными врачами. Еще большая проблема в том, что две трети из тех, которые отучились в дальневосточных медуниверситетах на целевых «арктических» местах, под разными предлогами в Арктику так и не едут. Проблемы санавиации, аварийных ФАПов, оборудования мы решим, но как быть с врачами? Критическая ситуация: как врачей мотивировать на работу? Некому было ответить на этот крик души председателя правительства.

Sakha.gov.ru Санавиация

Тема «Угрозы биологической безопасности в АТР: новые риски и возможности» обсуждалась на еще одной форумной конференции, где не было В. Скворцовой. Там был её заместитель С. Краевой. Цель его выступления, о которой он сообщил в конце своей речи, — вовлечь в сотрудничество с Россией сопредельные государства (их представители присутствовали на дискуссии). Правда, так, как он выступал, не зазывают: скучное чтение по бумажке. Нудное сообщение о том, что в России есть Минздрав, у которого есть правительственные полномочия на работу. Он взаимодействует с еще двумя десятками федеральных ведомств. Есть соответствующая нормативная база для противодействия угрозам, теперь поставлена задача перейти от мониторинга событий к мониторингу рисков будущих событий. Подготовлен соответствующий законопроект, который скоро будет принят. Теперь формируется новая нормативка, предотвращающая развитие рисков. Есть федеральная целевая программа, есть поручение от Т. Голиковой о разработке новой концепции биологической и химической безопасности. Разрабатываются стандарты как основы для подготовки специалистов в этой области. Создан национальный центр мониторинга биологических рисков. Вот, поэтому и предлагаем нашим партнерам по АТР включиться в общий процесс мониторинга рисков. Это всё, что сказал замминистра, но так и не ответил на вопросы сессии: какие основные угрозы биологической безопасности существуют в регионе? Реальна ли эпидемия искусственного происхождения? Каковы новые технологии для управления рисками биологической безопасности.

В последнюю двадцатиминутку сессии к дискуссии на тему угроз биологической безопасности присоединился и федеральный министр науки и высшего образования М. Котюков, передислоцировавшись сюда из соседней аудитории, где проходила встреча министров образования АТР. В принципе, мог бы и не приходить, так как его речь мало чем отличалась от выступления С. Краевого. Он сообщил, что в России есть Стратегия научно-технологического развития, там есть вопросы охраны здоровья и биобезопасности. Нам нужна координация, единство исследований и профессионального образования, чтобы вся система работала слаженно. Правительством подготовлена программа научно-генетических исследований. Надо привлечь максимальное количество научных школ по разным направлениям, обеспечить тесное сотрудничество различных организаций. Планируем сформировать сеть научных центров, провести совет по проверке амбициозности задач. Надо больше кооперироваться, так как задачи носят глобальный характер. Чтобы была создана система прогнозирования в формате стран АТР. Надо готовить кадры. Надо учиться друг у друга. Спасибо за внимание, завершил свое выступление министр, и стал завязывать шнурок на ботинке. После чего встал, поклонился залу и ушел. Ушел не до того, а сразу после того, как уже предоставили слово и объявили выступление выдающегося вирусолога России, руководителя международного центра по изучению проблем биологической безопасности на базе Дальневосточного федерального университета М. Щелканова. Вот, таковы нынче руководители министерств.

Roscongress.ru Михаил Котюков и Дорит Ницан

Полуторачасовая форумная дискуссия на тему «Международный медицинский кластер: быть или не быть?» продемонстрировала беспомощность в решении этой проблемы Минвостокразвития и Минздрава. За три года так и не продвинулись дальше написания концепции закона о международном медицинском кластере на острове Русский. Возможно, их дезориентировало мнение В. Путина в отношении кластеров: они не решают проблему здравоохранения страны и Приморского края и Дальнего Востока в целом, потому что этими услугами воспользуются далеко не все, только люди, которые имеют определённый уровень доходов, — вот о чём речь. Но это тоже нужно делать. Лучше бы люди, если имеют возможность поехать за границу, получали эти услуги, не выезжая за границу. Представители системы здравоохранения Южной Кореи не ответили на прямой вопрос, не получится ли так, что, приняв участие в международном медицинском кластере, ваши специалисты будут оказывать медицинскую помощь первого и второго уровня, а для высокотехнологичных и дорогостоящих процедур вынудят раскошеливаться пациентов и приезжать в Корею. Они пояснили так: пока не будет решен вопрос о лицензировании врачебной деятельности корейских медиков в России, на поставку медтехники и медтехнологий рассчитывать нельзя.

Поэтому неудивительно, что аналитики форума оказались в большом затруднении перед написанием коммюнике и были вынуждены рассказать о репродуктивном здоровье мужчин.

East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State Остров Русский

В. Скворцова выступала дважды на двух панельных конференциях: «Шаг в будущее здравоохранения на Дальнем Востоке» и «На пути к здоровому обществу Дальнего Востока». Это были весьма комфортные для нее выступления, потому что о чем говорить, а о чем нет, решала она сама. К третьему выступлению подготовиться было нельзя, пришлось определяться с ходу, с листа. Потому что пришлось говорить перед президиумом Госсовета и отвечать на вопросы, которые поставили перед президентом губернаторы дальневосточных субъектов Российской Федерации. Именно это полуторачасовое заседание президиума Госсовета — пример того, как надо вести деловой разговор, как предлагать решения, адекватные проблемам здравоохранения, делать это здесь и сейчас, а не там и тогда. Хотя все поставленные вопросы — из далекого далека, как будто только сегодня утром Дальний Восток переместили в центр государственного внимания. Здесь 1986 фельдшерско-акушерских пунктов, 891 из которых располагается в приспособленном помещении, а 60 процентов из них с печным отоплением. Многие нужно признать аварийными, но тогда прикроют их финансирование. Медицинское оборудование в дальневосточных учреждениях здравоохранения изношено на 73 процента, необходимость в новых автомобилях скорой помощи — больше тысячи машин. На сегодняшний день в сельской местности вакантно 5500 мест врачей и фельдшеров. Действуют «земские» подъёмные, но в размере, одинаковом для всей страны. Если врач переезжает в Краснодар и получает один миллион рублей, то у этого миллиона одна цена, а если он едет в Магадан, где и жильё дороже, и вещи на поезде не перевезёшь? Из 48 тысяч коек круглосуточного стационара 11 тысяч находятся в маленьких городах сверхнормативно и без полного финансирования. Дополнительные расходы на их содержание вынужденные: нельзя вовсе оставить малые города без медицинской помощи. Иначе говоря, нужно сметное, а не тарифное финансирование, иначе, чтобы обеспечить первичную медпомощь, придется продолжать превышать минфиновские коэффициенты межбюджетной дифференциации, влияющие и на численность врачей, и на содержание системы. Поэтому закредитованность, а из-за невыплаты кредитов в Магаданской области половина больниц оказалась с арестованными счетами. ФАПы не предусматривают оснащение техникой, которая имеет выход в интернет. Нужно, чтобы фельдшер имел простейшее электронное устройство с приложениями, которые ему позволят оперативно связаться с областной больницей и получить там диагностическую консультацию. На заседании президиума Госсовета удалось определиться с тем, как помочь дальневосточникам обеспечить их конституционные права на охрану здоровья, пока на форуме искали новые решения для повышения качества жизни людей.

Sakha.gov.ru ФАП

Возможно, не по той дороге шагают правительственные организаторы, совмещая в Восточном экономическом форуме сразу два формата: международный и внутригосударственный. Сформулировать темы и продискутировать в интересах решения ненадуманных проблем региона так, чтобы не ударить в грязь перед иностранцами со всей силой своей беспомощности, заслужить их инвестиционное внимание и в то же время не лакировать действительность, пока не получается. Не получается обеспечить даже связь времен. Каждый раз внутрифорумные дискуссии начинаются от печки или с мантры о специфике дальневосточной географии, об огромных территориях, о низкой плотности населения, о непростом климате региона. Если бы главному онкологу страны, генеральному директору ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации А. Каприну организаторы напомнили, а министру пересказали содержание выступления главного онколога на конференции на полях четвертого форума, прошедшей без участия министра здравоохранения Российской Федерации, А. Каприн бы принял это во внимание. А так его словно подменили. Расскажем отдельно. Оно того стоит.