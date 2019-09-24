



Диакон Александр Занемонец. Святая Земля и Русское Зарубежье. СПб.: Алетейя, 2019

Диакон Александр Занемонец. Святая Земля и Русское Зарубежье. СПб.: Алетейя, 2019

Исследование клирика Храма Гроба Господнего в Иерусалиме посвящено истории присутствия Русской православной церкви в Палестине в ХХ в. В частности, отец Александр пишет о том, что на протяжении десятков лет его удавалось сохранить именно эмиграции, так как «даже после создания Государства Израиль, когда в Иерусалиме была устроена миссия Московского патриархата, мало кто мог приехать в паломничество из Советского Союза. Вплоть до конца 1980-х годов это были только официальные делегации».

В значительной степени благополучному сохранению присутствия способствовали и деловые отношения, которые установились у его членов с британской администрацией, получившей в 1920 г. мандат на управление Палестиной. По инициативе архиепископа Анастасия (Грибановского), ставшего потом митрополитом, главой Зарубежного синода, англичане приняли «Ордонанс об управлении русской собственностью». Согласно документу, Русская миссия и связанное с ней Православное палестинское общество сдавали британцам в аренду более двух десятков зданий, находящихся в их собственности, что гарантировало изгнанникам стабильный доход (до 90% от всей прибыли).

Как отмечает исследователь, теперь миссия,

«как и вся церковь Русского Зарубежья, была свободна от государственного контроля. Британские власти во внутренние дела миссии не вмешивались, не влияли на назначения или личный состав, на устройство новых общин, на деятельность и определение приоритетов».

Так, например, когда в конце Второй мировой войны представители английской администрации попросили «отслужить в Троицком соборе молебен о победе союзников, начальник Русской духовной миссии (архимандрит Антоний (Синкевич) —А. М.) объяснил, что это затруднительно, поскольку Первоиерарх РПЦЗ митрополит Анастасий находится на германской территории. Англичан такое объяснение удовлетворило, и они не стали рассматривать отказ как проявление нелояльности».

За эти же годы на Святой Земле возникли новые общины, подчиненные русской миссии. Одна из них, Гефсиманский монастырь, была основана двумя шотландскими монахинями, перешедшими в православие.

Впрочем, решение финансовых вопросов не спасало от многих других проблем: раскола церковных общин изгнанников на сторонников Зарубежного синода и сторонников Константинопольского патриархата. А после войны на ближневосточной сцене появился еще один игрок: представители Московской патриархии, претендовавшей на собственность миссии и палестинского общества и утверждавших, что «хозяин здесь — Советское государство».

Русская Гражданская война докатилась и до Святой Земли.