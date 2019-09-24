Столь молодой министр появился в послевоенной Японии впервые. Не удивлюсь, если выяснится, что засидевшийся в премьерском кресле глава кабинета СиндзоАбэ пошел на это назначение вынужденно. А именно, признавая популярность одного из своих потенциальных конкурентов в борьбе за власть в стране — 38-летнего политика, сына харизматичного и до сих пор популярного в народе бывшего премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро — депутата японского парламента Коидзуми Синдзиро. Напомним, что Коидзуми-младший уже сейчас имеет в народе рейтинг, превышающий показатели самого Абэ. И хотя врученный ему пост министра окружающей среды не является ключевым, он должен стать ступенькой, ведущей на политический Олимп Страны восходящего солнца.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзиро Коидзуми

Отвечая на ожидания своих сторонников, Коидзуми-младший, похоже, не намерен скромно отсиживаться в министерском кресле. Уже сегодня он привлек внимание не только в Японии, но и в мире своим экстравагантным выступлением в Нью-Йорке накануне климатического саммита ООН, призвав к новому подходу в защите природы. «В политике есть множество проблем, и многие из них довольно скучны. Решая столь масштабную проблему, как изменение климата, надо делать это весело. Это должно быть круто и сексуально», — заявил министр Коидзуми. При этом, конечно, он учел миллионные молодежные акции по всему миру с требованиями приступить к реализации конкретных мер по предотвращению или замедлению изменения климата. Отсюда использование, пусть и не совсем понятного, но сделанного на молодежном «сленге» призыва.

Нынешняя политика правительства молодого Коидзуми не удовлетворяет. Он заявил в последнем выступлении, что Япония должна быть активнее в деле борьбы с изменением климата: «С тех пор, как в японском городе Киото был согласован в 1997 году Киотский протокол, наша страна не предпринимала решительных действий в этом направлении. Сегодня мы хотим делать больше».

IAEA Imagebank Фукусима

Однако не эпатажные выступления Коидзуми о «сексуальной экологии» привлекают к нему серьезное внимание. Дело в том, что он, как и его отец, после экологической катастрофы на АЭС в префектуре Фукусима выступает за закрытие всех атомных электростанций страны, с чем не согласны в правящей партии и сам премьер Абэ. Доводы против, казалось бы, убедительны — на АЭС приходится 30 процентов всей вырабатываемой в промышленно высокоразвитой Японии электроэнергии. Отказ от атомной энергетики явится серьезным ударом по экономике страны, заставит значительно увеличить закупки за рубежом традиционных энергоносителей — нефти, природного газа, угля и др. Разработка же альтернативных источников энергии не сможет быстро компенсировать потери от полного отказа от АЭС.

Сейчас восстановлена работа десяти из остановленных после фукусимской трагедии 54 АЭС страны. Однако ширится движение за полный запрет всех станций. Понять протестующих можно — ведь в Японии существуют практически все присутствующие на нашей планете стихийные бедствия — разрушительные землетрясения, извержения вулканов, наводнения, оползни гор, сели, цунами и прочее. В последние годы Японию стали посещать также смерчи и торнадо, чего раньше не наблюдалось. Обеспечить полную безопасность АЭС в этих условиях просто нереально. А значит, повторение катастроф, подобных фукусимской, исключить никак нельзя.

В связи с этим можно полагать, что бескомпромиссные требования Коидзуми и его сторонников, пусть постепенно, но полностью отказаться от атомной энергетики лишь добавят молодому министру популярности в народе, ускорят его продвижение по карьерной лестнице. Остается удивляться тому, что Абэ, зная позиции Коидзуми в отношении атомной энергетики, назначил его именно на пост министра окружающей среды.