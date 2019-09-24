Бесспорно одно: Пашинян — это угроза национальной безопасности Республики Армения. И все его последние действия — тому убедительное доказательство. Мне уже приходилось об этом писать в статье под заглавием «Отстранение Пашиняна — гарантия выживания Армении» (ИА REGNUM, 17 сентября 2019 г.). Теперь же с еще большей уверенностью могу добавить, что противостоять этой угрозе, отстранить Пашиняна от власти — спасти Армению от саморазрушения. И это не есть преувеличение.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

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Итак, 21 сентября 1991 года народ Армении на всенародном референдуме проголосовал за выход Армянской ССР из состава Советского Союза и провозглашение независимости, а 23 сентября Верховный Совет Армянской ССР провозгласил Армению независимым государством, а 24 сентября ВС Армянской ССР решил переименовать Армянскую Советскую Социалистическую Республику в Республику Армения (РА). Характеризовать пройденный нашим народом путь к Независимости — дело отнюдь не из легких, но о главных вехах и сегодняшних реалиях подумать мы обязаны. Ибо не будет преувеличением, если характеризовать современные реалии словами из Декларации Законодательного Собрания Франции от 11 июля 1792 года, которая гласила: «Отечество в опасности» (фр. La patrie en danger). Как известно, эта Декларация была принята в ответ на угрозы, нависшие в этот период над Французской революцией как от внешних врагов (коалиции Пруссии и Австрии), так и от внутренних (бывшие дворяне и не присягнувшие священники). В случае с Республикой Армения нашему Отечеству угрожает опасность, обусловленная полной неадекватностью действующих властей вызовам и угрозам национальной безопасности. Это положение усугубляется тем, что после государственного переворота, совершенного в апреле-мае 2018 года в РА (далее государственный переворот), наша страна фактически оказалась под внешним управлением. Да, да, уважаемый читатель, это не есть преувеличение, а данность. Достаточно поименно проанализировать деятелей из ближайшего окружения «народного премьера», будь то в исполнительной или законодательной власти, чтобы убедиться в объективности данной мною оценки. Ведь уже не является секретом, что главной движущей силой государственного переворота были уже не одно десятилетие окопавшиеся в РА выкормыши разного рода соросовских фондов, представители тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», ну и, как это сейчас широко пропагандируется, представители ЛГБТ-сообщества (которые во всем своем мерзопакостном обличье 21 сентября т.г. «блеснули» на праздновании Дня независимости» в Гюмри когда мужчиноподобные особи, перенарядившись в женские юбки, плясали на сцене перед ликом самого՛ «народного премьера» Никола Воваевича, себя любимого. Закулисные кукловоды властей специально включили этот содомитский номер в программу праздничного концерта. Ведь среди приглашенных на сие мероприятие был и Его Святейшество, Верховный Патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй, убежденный борец по обереганию и сохранению священных христианских традиций армянского народа от гнусных посягательств местных апологетов Стамбульской конвенции, которую Никол Воваевич и КО подвесили, как дамоклов меч, над Арменией и армянским народом. Да, отщепенцы от Армянской апостольской святой церкви (далее ААЦ), дорвавшиеся до власти в РА, уж никак не могут простить Его Святейшеству Гарегину Второму, под верховенством которого в июле т.г. было принято заявление епископов и правящих архиереев ААЦ против ратификации Стамбульской конвенции. В заявлении ААЦ, в частности, говорилось:

«Ортодоксальное христианское восприятие прав и свобод человека исключает искажение или изменение богосозданной сущности. Учитывая подтекст конвенции «О свободе выбора пола», вызывает серьезное недоумение и становится поводом для трактовок требование искоренить традиции, основанные на стереотипных представлениях о роли женщин и мужчин для изменений в социальных и культурных моделях поведения женщин и мужчин».

Вместе с тем в заявлении ААЦ говорилось:

«В конвенции содержатся положения и понятия, вызывающие серьезную озабоченность с точки зрения национально-духовной идентичности и безопасности. Мы призываем ответственные органы власти воздержаться от ратификации конвенции».

Верховный Патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй

Я специально столь подробно привел эти выдержки из заявления ААЦ, потому что Никол Воваевич эту горькую пилюлю не смог проглотить. Ведь благодаря принципиальной позиции ААЦ, ее последовательных приверженцев, а также любого здравомыслящего гражданина РА, не одурманенного зельем (читай, американскими долларами из соросовских фондов), они, вопреки грубому давлению на ААЦ, персонально на Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, добились-таки переноса сроков ратификации Стамбульской конвенции на 2020 год. Вот и с целью оправдаться перед заокеанскими кукловодами уже 22 сентября т.г. в Лос-Анджелесе, как метко выразилось патриотическое издание, «Никол Пашинян объявил о войне против церкви (от имени народа)». Так, отвечая на вопрос одного американского армянина, Пашинян выдал на-гора очередную еретическую ахинею:

«Мы хотим, чтобы правительство заходило в дела церкви? Если выяснится, что армянский народ хочет, чтобы правительство вмешалось в дела ААЦ, то правительство обсудит возможности этого».

Естественно, что стратег галактического масштаба, коим является Никол Воваевич, в очередной раз, разглагольствуя о желании народа, подразумевал активистов религиозной тоталитарной секты «Слово жизни», близость с которой Никола Воваевича и его ближайшего окружения в более-менее сведущих кругах РА не является секретом. Далее наш стратег (в области расшатывания устоев армянской государственности) продолжил:

«Когда мы говорим, что не вмешиваемся во внутреннюю жизнь церкви, а некоторые священнослужители говорят, что это правительство не похоже на прежнее, это слабое правительство, давайте копать под ним, то они получат сильный контрудар — мы их поставим на колени».

Подобная воинственность Никола Воваевича вынужденная. Хозяева из-за океана требуют ратификации Стамбульской конвенции, а тут поперек дороги встала ААЦ, надо что-то делать, на что есть давно заготовленные рецепты. Так, по трафаретной схеме Никол Воваевич приписывает священнослужителям ААЦ слова, которые ими никогда и нигде не произносилось, и тут сей «темный рыцарь», нет, уважаемый читатель, здесь речь вовсе не о Бэтмане из супергеройского боевика режиссера Кристофера Нолана, а о нашем Николе Воваевиче, подобно Зевсу, правда, не с Олимпа, а из Калифорнии, мечет гром и молнии в адрес священнослужителей ААЦ. Естественно, что это не случайно, а является всего лишь неотъемлемой частью сценария по подрыву одной из главных опор армянской государственности, каковой по праву является Армянская Апостольская Святая Церковь во главе с Гарегином Вторым, пастырем с чувством высокой гражданственности и любви к армянскому народу. Чтобы не показаться уж слишком высокопарным в своих оценках Его Святейшества, приведу короткую историческую справку. Так, согласно официальному сообщению, Первопрестольный Эчмиадзин, услышав о столкновениях между полицией и митингующими, которые произошли 1 марта 2008 года в 6:30 утра по ереванскому времени, поступил следующим образом, читаем:

«В эти минуты экс-президент Левон Тер-Петросян был препровожден в свою резиденцию. Однако эта мера не способствовала разрядке напряженности, и вскоре по Еревану прокатилась волна погромов. Между тем, когда было еще не поздно остановить беспорядки в столице, то есть 1 марта в 11:00 по местному времени, Гарегин Второй поехал в резиденцию экс-президента, чтобы уговорить к примирению, благоразумию и отказу от тех шагов, которые бы привели к кровопролитию и раздору среди собственного народа. Однако этот шаг католикоса потерпел неудачу: Тер-Петросян отказался принять находившегося уже у дверей его дома Гарегина Второго. Ранее среди участников митинга на площади Свободы (площадь, прилегающая к зданию Театра оперы и балета г. Еревана — А. Г.), отмечается в заявлении ААЦ, осуществлялся сбор подписей об отставке католикоса» ( «Левон Тер-Петросян отказался принять Гарегина II», 4 марта 2008 года )».

Serouj Протест несогласных с подсчётом голосов в ходе выборов президента Армении. 2008

Напомним читателям, что в то смутное время одним из ближайших соратников Л. Тер-Петросяна по части взбудораживания митингующих и призывов к неподчинению властям был наш любимец, Никол Воваевич собственной персоной. Для Католикоса всех армян каждая капля пролитой крови своих соотечественников очень и очень дорогого стоит. Собственно, это и привело его к резиденции Левона Тер-Петросяна.

Чтобы не утомлять уважаемых читателей дальнейшими подробностями, характеризующими предысторию нынешней смуты, приведу выдержки из поздравительных посланий второго и третьего президентов Армении по случаю 28-летия Дня независимости РА, в которых, на мой взгляд, дана весьма емкая оценка положению, в котором оказалась Армения в наши дни.

«Наш путь к Независимости был чрезвычайно трудным и полным испытаний. Все началось с войны, разрушения экономики и энергетического кризиса (последние две напасти явились следствием полной неадекватности Л. Тер-Петросяна и его команды занимаемым должностям — А. Г.), что принесло большие страдания всем нашим гражданам. Однако, несмотря на эти испытания и вопреки им, именно в эти годы были заложены основы нашей государственности. Мы заплатили слишком большую цену за Независимость и должны ее беречь. Однако сегодня страна встала перед угрозой безответственного уничтожения того, что было создано на протяжении многих лет кровью и потом. В «революционной» лихорадке рушатся институциональные основы государства, уничтожаются традиционные национальные ценности, распространяются нетерпимость и взаимная ненависть …»

Увы, эти горькие оценки Роберта Седраковича Кочаряна являются сущей правдой. Приведу выдержку из поздравительного послания третьего президента РА Сержа Азатовича Саргсяна:

«Независимость не абстрактна, а конкретна и осязаема. Это наш язык, наша вера, традиционная семья, культура, тот кусок земли в пределах нашего суверенного государства, который пропитан кровью и потом наших свободолюбивых братьев и сестер. Потому мы все обязаны, и особенно сегодня, в эти смутные времена, свято сохранять эти ценности, защищать их от разных посягательств, быть бдительными, когда в наши двери стучатся (я бы сказал: вламываются — А. Г.) пропагандисты фальшивых ценностей и нравов, сохранять, развивать и обогащать наши национальные ценности и передать их будущим поколениям».

Такова объективная картина современных реалий, во всеуслышание заявленная Героями Арцаха Робертом Кочаряном и Сержем Сагсяном. Согласиться с этими, бесспорно, сколь объективными, столь и тревожными оценками — должно стать лишь первым шагом на пути по спасению нашего Отечества, которое в опасности. Да, да, уважаемый читатель, по спасению от диктатуры воинствующего невежества властей РА и лично Никола Воваевича, будь то в геополитике или в экономике, а стало быть, и в государственном управлении.

Чтобы у читателей не сложилось мнение, что я огульно охаиваю Никола Воваевича и КО, сошлюсь на совершенно новый факт, красноречиво свидетельствующий о неадекватности властей РА. Так, 20 сентября т.г. на сайте www.rtvi.com была опубликована статья под заглавием «Россия готовится досрочно прекратить обслуживание железной дороги Армении. Это связано с уголовным делом против «дочки» РЖД», в котором, в частности, отмечается:

«Государственная компания «Российские железные дороги» (РЖД) готовится разорвать соглашение с властями Армении, утверждая, что они блокируют работу ее дочернего предприятия «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которое управляет армянскими железными дорогами». Об этом RTVI рассказал источник, знакомый с ходом переговоров России и Армении… То, что переговоры ни к чему не привели, официально признают в Минтрансе России. «Армения создала ситуацию, при которой ЮКЖД не может нормально работать: изъяты (в августе 2018 г. — А. Г.) все документы за 10 лет (то есть со дня учреждения ЮКЖД — А. Г.), предъявлены бездоказательные обвинения и не дано никаких гарантий. Наши аргументы о том, что ранее проверки не выявили нарушений, и доводы о выполнении условий концессии игнорируются», — сказал RTVI заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

Aschroet Вагон Южно-кавказской железной дороги на Ереванской ж/д станции

Он также подтвердил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса «О досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении» (подчеркнуто мной — А. Г.)». Чтобы читателям было понятно, что для экономики, а более шире для обеспечения национальной безопасности РА, означает ЮКЖД, приведу выдержки из интервью первого заместителя генерального директора РЖД и председателя совета директоров ЮКЖД Александра Мишарина под заглавием «РЖД за 10 лет инвестировали в железнодорожную сферу Армении больше 230 млн долларов» (06.08.2018). Вот некоторые выдержки из этого интервью:

«За эти 10 лет удалось решить три, на мой взгляд, основные задачи. Первая задача — железная дорога работает сегодня устойчиво, безопасность обеспечивается на уровне мировых стандартов. Вторая задача, которую нам удалось решить, это выход на рентабельную работу за счет ежедневного наращивания объемов перевозок. Мы не допустили серьезных сокращений штата и держим его стабильным — более трех тысяч человек. За эти годы в полтора раза выросла производительность труда. Среди железных дорог стран СНГ ЮКЖД по уровню зарплат находится в первой пятерке. Третья задача — это внедрение на железной дороге современных технологий, которые будут способствовать росту эффективности экономики Армении… За эти 10 лет было обеспечено более 100 млрд драмов инвестиций (230 млн долл.). Это почти две трети той суммы, которая должна быть инвестирована за 30 лет, в соответствии с концессионным соглашением. Из указанной суммы более 80 млрд драмов было направлено на обновление инфраструктуры, и 27 млрд — на ремонт подвижного состава… Благодаря модернизации инфраструктуры и подвижного состава нам также удалось увеличить скорость движения. Вместо прежних 25 км/ч скорость сейчас составляет 60 км/ч, а на отдельных участках, где осуществляются пассажирские перевозки, она достигает 110 км/ч».

Можно привести и другие подробности, характеризующие весьма эффективную работу ЮКЖД, как то: за 10 лет отремонтировано 463 км пути, причем капитальный ремонт осуществлен на 160 км пути. Заменено порядка 877 тысяч шпал, отремонтировано 52 переезда, 412 км контактной сети. Заметим, что успехи ЮКЖД в последние годы во многом стали столь ощутимыми благодаря слаженной работе трехтысячного коллектива железнодорожников Армении во главе с генеральным директором ЮКЖД Сергеем Геннадьевичем Валько, высокопрофессиональным менеджером железнодорожного транспорта, потомственным железнодорожником. И с учетом этих фактов есть нечто зловещее в том, что власти РА под чутким менеджментом Никола Воваевича делают все от них зависящее, чтобы на корню подорвать нормальное функционирование ЮКЖД. По этому вопиющему произволу властей весьма сдержанно выступил торговый представитель России в Армении Андрей Бабко, который заявил, что держать вопрос ЮКЖД в подвешенном состоянии нельзя.

«Никто не против справедливых и законных решений, если действительно было совершено правонарушение. Но выдвигать обвинения, оставлять их в подвешенном состоянии — так нельзя обращаться с любым предприятием, а тем более — с крупным, системообразующим для республики, где работают три тысячи человек. Если кто-то виноват — пусть наказывают, а если не виноват — нужно заявить, что нарушения нет, и что компания перед законом чиста», — добавил Андрей Бабко.

Мракобесие властей РА и впрямь зашкаливает. Вредоносная абсурдность положения, сложившегося в отношениях властей РА и ЮКЖД, дошла до того, что к вящему удовольствию апшеронских аналитиков это как елей на душу. Так, 22 сентября т.г. ранним утром, аж в 02:52, известный проправительственный интернет-портал Азербайджана опубликовал статью (по горячим следам) под заглавием «Россия отменяет еще одно стратегическое соглашение с Арменией», в которой автор статьи, не без злорадства, поучает Никола Воваевича:

«Неразумной политике стареющей революционной власти Армении haqqin. az посвятил немало острых аналитических материалов в надежде, что советы «врагов» хоть как-то помогут Николу Воваевичу Пашиняну и его успевшей наломать немало дров команде (заметьте, уважаемый читатель, что слово «врагов» поставлено в кавычки, что же, здесь трудно упрекнуть автора статьи в необъективности. Ведь Н. Пашинян это своеобразная находка для врагов (без кавычек) Армении — А. Г.). Дружеские советы и острая критика в адрес «революционной» команды звучат во многих СМИ мира, однако, к сожалению, все эти советы и предупреждения воспринимаются в Ереване в штыки. Ну никак в армянском правительстве не могут осознать, что им выгодно, а что и вовсе ведет страну в пропасть».

Yerevantsi Никол Пашинян на демонстрации в Ереване. Апрель 2018

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом: а чем же обусловлена подобная сердобольность азербайджанских аналитиков? И читатель будет прав, если выкинуть из памяти самую малость, а именно: статью Никола Пашиняна под заглавием «Землю сохраняют любовью, знайте», опубликованную 22 мая 2001 год, в газете «Айкакан Жаманак», редактором которой тогда был он сам, Никол Воваевич. Приведу лишь одну выдержку из этой статьи:

«И стало быть, меня удивляет, что в нашей стране еще есть люди, которые имеют иллюзии относительно захваченных территорий (имеет в виду зону безопасности вокруг Арцахской Республики — А. Г.). Давайте деликатно обойдем данную болезненную сторону вопроса и рассмотрим вопрос с точки зрения правил игры. Я не принимаю такую точку зрения, что хорошая дипломатия может сделать так, чтобы эти территории не были бы возвращены Азербайджану… Ведь эта страна (имеет в виду Армению — А. Г.) не имеет хозяина (справедливости ради отметим, что в то время Сорос и сотоварищи были напрочь лишены властных полномочий в РА, а ЛГБТ-сообщество находилось в стадии выхода из подполья, тоталитарные же религиозные секты только-только давали о себе знать, а тер-петросяновская камарилья еще не успела оправиться от отстранения с активной политической арены — А. Г.), и мы, кто должны быть хозяевами этой страны (ай да провидец, ай да удалец, и впрямь стратег галактического масштаба — А. Г.), оставив наше, хотим стать хозяевами чужого (подчеркнуто мною — А. Г.)».

Н. Пашинян уже полтора года как стал, по его же терминологии «хозяином» страны, и что-то не помнится, чтобы он публично отрекся от этой предательской позиции или же, на худой конец, раскаялся хотя бы в религиозных заведениях секты «Слово жизни» (ведь священнослужителям ААЦ он уже фактически объявил войну). Видать, именно по этой причине апшеронские обозреватели столь трогательно пекутся о судьбе «народного премьера» Армении. Ведь только «сильный» Пашинян в состоянии выполнить данное им в 2001 году обещание отказаться от крамольной идеи «стать хозяином чужого». Чтобы быть до конца объективным, должны всерьез призадуматься над концовкой вышеуказанной статьи в haqqin. az, сколь бы суровой она ни была, ибо статья отражает восприятие Армении со стороны апшеронского султаната:

«А тут уж стоит задаться вопросом: «…ясно, что это для России скорее политический, нежели экономический вопрос (имеется в виду ЮКЖД — А. Г.). А политический раскол в отношениях двух стран (имеет в виду между Россией и Арменией — А. Г.) с приходом к власти Пашиняна все углубляется (не без удовлетворения отмечается в статье — А. Г.)… Что касается конкретных железных дорог, то они действуют исключительно благодаря российским финансовым вливаниям. И никому они кроме Москвы не нужны».

Оговоримся: разве что Турции вкупе с США и Израилем, чтобы добавить еще одно недостающее звено в кольце «доброжелателей», сжимающемся вокруг Исламской Республики Иран. Уже не приходится говорить о губительных последствиях, не приведи Господь, случись такое, для Армении. Об этом даже страшно подумать. Вместе с тем, уважаемый читатель, было бы непростительным упрощенчеством все эти антигосударственные деяния правительства «народного премьера» относить лишь к абсолютной некомпетентности исполнительной власти. Скорее всего, мы имеем дело с тщательно продуманной и изощренной стратегией нагнетания в Армении антироссийских настроений (ведь более 3000 железнодорожников с расторжением концессионного договора со стороны ЮКЖД останутся без работы, то бишь без средств к существованию). При этом не приходится сомневаться, что николвоваевская пропаганда всю ответственность за это сбросит на российские власти.

Анализируя события последних недель, все более и более склоняешься к выводу, что Никол Воваевич уж больно спешит. Доказательством тому перипетии, разворачивающиеся вокруг бывшего директора Службы национальной безопасности РА Артура Ванецяна. Напомним читателям, что 16 сентября т.г. он объявил об отставке. Для ясности представим выдержку из текста его заявления об отставке:

«…Это решение (об отставке — А. Г. ) я принял также уверенно, как и то, когда на судьбоносном для нашей страны этапе (имеет в виду государственный переворот — А. Г.) согласился занять должность директора Службы национальной безопасности. Моя деятельность в течение полутора лет всегда была у всех на глазах, и каждый свой шаг я совершал лишь по одному принципу: Родина и честь офицера превыше всего (нельзя не согласиться — А. Г.). В строительстве государства есть своя логика: стихийность решений, неуверенность в действиях, неумение отделять первостепенное от второстепенного, образ действий, не отличающий преходящее от вечного, не тот путь, который ведет к реализации целей. Это не имеет ничего общего с достоинством офицера, погоны офицера и подобный ход развития событий несовместимы. Пусть моя отставка будет отрезвляющим шагом «остановки», во всех остальных вариантах побеждает долг перед Родиной. Мир и безопасность нашей стране».

Primeminister.am Выступление премьер-министра Никола Пашиняна на встрече глав государств и правительств стран-членов НАТО

Не скрою, уважаемый читатель, что, прочитав эти строки Артура Ванецяна, единственное, о чем подумал, так это о возможных гнусных провокациях и информационной травле в отношении генерал-майора А. Ванецяна. Ведь, по существу, он дал весьма емкий, а самое главное, объективный диагноз николвоваевсой камарилье. Что же, долго ждать не пришлось. То, что прихвостни Пашиняна развернут низкопробное очернительство бывшего директора СНБ, было вполне ожидаемо, но, естественно, что многие ждали оценки его заявления со стороны Никола Воваевича. И ответ последовал с дальних берегов Тихого океана, из Лос-Анджелеса. Так, Н. Пашинян 22 сентября т.г. на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, где он находился в связи с организацией «всеармянского» митинга в Grand Park'е, сказал:

«В своем заявлении господин Ванецян говорил о чести офицера (откуда Н. Пашиняну знать о чести офицера, когда он «героически» отлынивал от службы в армии — А. Г.). Но он, будучи де-юре директором СНБ, делает заявление, по сути, против своего Верховного главнокомандующего, и более неуважительного отношения к чести офицера быть не может … И такое совершил офицер. Вы знаете, что это значит? (сокрушался «дезертир» из армии Никол Воваевич — А. Г.). Это значит выбросить погоны в мусорную урну … Это неуважение к Вооруженным силам Армении, и я очень рад, что армянская общественность дала очень четкую оценку этому явлению».

Видимо, под «армянской общественностью» Пашинян имел в виду, к примеру, Давида Санасаряна, «грозно» осудившего А. Ванецяна, а также Санасаряну подобных. Еще 18 апреля т.г. СНБ Армении главе Государственной контрольной службы при премьер-министре Армении Давиду Санасаряну было предъявлено обвинение по части 1 статьи 308 Уголовного кодекса РА (Статья 308. Злоупотребление служебным положением. 1. Использование должностным лицом своего должностного положения вопреки интересам службы, либо неисполнение служебных обязанностей, исходя из корыстной, иной личной заинтересованности или групповых интересов, причинившие существенный вред правам и законным интересам лиц, организаций, законным интересам общества или государства …). Я специально столь подробно изложил содержание Статьи 308 УК РА, так как подпевалы Никола Воваевича по части критики А. Ванецяна, которые в силу самостраховки заоткровенничали, за редчайшим исключением, в той или иной степени вполне могли оказаться в роли фигурантов уголовных дел, подпадающих под эту 308-ю статью УК РА. Заметим, что в ответ на слова Пашиняна о заявлении А. Ванецяна, в котором он «по сути против своего Верховного главнокомандующего», один популярный в Армении начинающий политик на своей странице в Facebook весьма к месту послал Никола Воваевича (нет, не догадались, уважаемый читатель, куда) внимательно прочитать Конституцию РА, где четко указано, что премьер-министр не является Верховным главнокомандующим в мирное время. Видимо, наш начинающий коллега не учел, что после государственного переворота Никол Воваевич объявил войну армянскому народу. Факт, который могут не понять разве что ленивые. А раз объявлена война, то «свято место» Верховного главнокомандующего пусто не бывает, тем более, повторюсь, если в наличии имеется стратег галактического масштаба. Что же, чтобы не дать Николу Воваевичу скучать, Артур Ванецян не отмолчался и в знак уважения к «Верховному главнокомандующему» ласково заявил: «В Лос-Анджелесе Пашинян вновь говорил о вещах, в которых мало что понимает. Несмотря на то, что после отставки он продолжает посылать ко мне людей с просьбой молчать некоторое время, чтобы ситуация несколько успокоилась, сейчас вижу, что в очередной раз (Пашинян) нарушает договоренности и выступает с непонятными, популистскими заявлениями ни о чем … Представьте, если вдруг я начну говорить, не задумываясь о последствиях своих слов … С уверенностью утверждаю: время покажет, кто или что окажется на свалке».

Не хотелось бы, уважаемый читатель, на грустной ноте завершать статью. И, к моему удовлетворению, на память пришло известное письмо Гая Петрония, прозванного Арбитром, римского сенатора, писателя и поэта императору Нерону, блестяще переданное в историческом романе Генрика Сенкевича «Камо Грядеши» («Quo Vadis», «Куда идешь»). Представим уважаемому читателю текст этого письма, который весьма актуален в условиях нынешних армянских реалий. Итак:

«Императору и повелителю Рима, Божественному Понтифу: Родиться во время Твоего правления — это большой просчет (да так оно и есть и в нашем случае, Никол Воваевич — А. Г.), но умереть во время Твоего правления — это великая радость (не дождешься, Никол Воваевич — А. Г.). Я могу простить Тебе то, что сжег наш любимый Рим (простить Николу Воваевичу, что в его правление 2800-летний Ереван стал мусорной свалкой, выше моих сил — А. Г.). И то, что Ты наполнил наш благоуханный край зловонием Своих преступлений (здесь я придерживаюсь принципа, многократно нарушаемого Тобой, Никол Воваевич , — презумпции невиновности — А. Г.). Но я не могу простить Тебе одного — скуки, в которую Ты поверг меня, заставляя слушать Твои стихи (судить об этом участникам митинга от 22 сентября т.г. в Лос-Анджелесе, которые после бессмертных строк выдающегося поэта Армении Паруйра Севака были вынуждены выслушать твои стихи, прочитанные тобой с листа — А. Г.). Твои жалкие песенки (нынче стон и стенания Никола Пашиняна песней зовутся — А. Г.), смотреть Твои пошлые представления (оглашение на митинге в Ереване решения об отстранении с занимаемых должностей ряда Тобой же назначенных министров РА — А. Г.). Что касается Твоих особых талантов, Нерон, то они — поджог, предательство и террор (предательство, в отношении ААЦ налицо, вместо поджога — блокирование зданий Национального Собрания РА, судов, террор, судя по его действиям, еще предстоит — А. Г.). Мучай Своих подданных, если так хочется (не дадим, Никол Воваевич — А. Г.), но умоляю Тебя — не уродуй и не калечь Искусства (оставь в покое классиков литературы Армении, Никол Воваевич, и после их цитирования не смей читать свои стихи — А. Г.). Прошу Тебя: не сочиняй больше музыки (не сочиняй больше стихов, Никол Воваевич — А. Г.). Если хочешь — калечь людей, но не заставляй их умирать от скуки (повсеместно практикуемые по твоим указаниям маски-шоу по укладыванию на асфальт неугодных тебе лиц и размазывание их по стенам уже порядком надоели, Никол Воваевич — А. Г.)».

Ավետիսյան91 Демонстранты во время протеста в Армении. 2018

Я не знаю, насколько мои комментарии созвучны недосказанным Артуром Ванецяном мыслям, но, бесспорно, одно: Пашинян — это угроза национальной безопасности Республики Армения. И все его последние действия — тому убедительное доказательство. Мне уже приходилось об этом писать в статье под заглавием «Отстранение Пашиняна — гарантия выживания Армении» (ИА REGNUM, 17 сентября 2019 г.). Теперь же с еще большей уверенностью могу добавить, что противостоять этой угрозе, отстранить Пашиняна от власти — спасти Армению от саморазрушения. И это не есть преувеличение.

Вместо послесловия. Сквозь толщу мрачных новостей, которыми переполнено информационное поле Армении, подобно лучу света в темном царстве, но не в смысле заголовка статьи публициста-демократа Николая Александровича Добролюбова, посвященной драме А. Н. Островского «Гроза», прорезалась благая весть из Первопрестольной. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о присвоении звания Героя Труда РФ бывшему председателю Совмина СССР, сенатору Николаю Ивановичу Рыжкову, которому 28 сентября 2019 года исполняется 90 лет. В документе, в частности, говорится: «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Рыжкову Николаю Ивановичу…» Не скрою, что это сообщение меня сильно взволновало, так как особой вехой в моей скромной биографии была совместная работа с Национальным Героем Армении Николаем Ивановичем Рыжковым. Да, да, уважаемый читатель, в 2017—2018 годах судьба преподнесла мне совершенно нежданный сюрприз: решением исполнительного органа Республиканской партии Армении, лидером которой был и есть третий президент Армении Серж Азатович Саргсян, я был рекомендован на работу сопредседателя Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения VI созыва. Это назначение для меня было вдвойне почетно. Первое — это то обстоятельство, что сопредседателем Межпарламентской комиссии с российской стороны был утвержден Николай Иванович Рыжков. Второе — это осознание своей персональной ответственности в связи с тем, что правящая в то время в Армении Республиканская партия рекомендовала меня, председателя партии «Национальное Единение» Арташеса Гегамяна возглавить столь ответственное направление парламентской работы. Увы, государственный переворот в Армении не позволил довести до своего логического завершения многие совместно с Николаем Ивановичем выработанные планы. Однако я полон оптимизма, все еще впереди, убедительным свидетельством чему является жизненный подвиг Национального Героя Армении (с 2008 года) и Героя Труда Российской Федерации Николая Ивановича Рыжкова. С наступающим 90-летием со дня рождения, глубокоуважаемый Николай Иванович, многая лета, наш великий современник.