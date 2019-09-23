Предлагаем Вашему вниманию 11-й выпуск (октябрь 2018 года) рубрики «Озоновый слой и погодные аномалии», которую с декабря 2017 года в ИА REGNUM ведёт известный российский вулканолог, создатель водородной теории разрушения озонового слоя планеты, доктор геолого-минералогических наук Владимир Леонидович Сывороткин.

Рим 21 октября 2018 года

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Прежде чем приступить к описанию погодных аномалий в Северном полушарии в октябре минувшего года, автор считает необходимым принести извинения читателям за задержку с этой публикацией. Цикл месячных обзоров погодных аномалий и их корреляция с аномалиями озонового слоя задумывался как цикл ежемесячных публикаций, синхронных описываемым событиям. В силу причин объективных, а отчасти и субъективных, выдержать такой режим автору не удалось. Будем нагонять упущенное, чтобы через месяц-полтора войти в синхронный режим. Естественно, что синхронный разбор погодных катаклизмов многократно интереснее для читателя, однако есть смысл восполнить пропущенные обзоры, тем самым накапливая архив корреляций аномалий погодных и озоновых, благо документальная фиксация тех и других в интернете сохраняется. Сам архив таких корреляций необходим для опровержения мифа об антропогенном глобальном потеплении как сущности и причине климатических изменений. Климатические изменения действительно происходят, но проявляются они в первую очередь как нарастающие во времени контрастные температурные аномалии. Следуя рекомендациям Венской конвенции об охране озонового слоя, автор изучает влияние общего содержания озона (ОСО) на погоду и климат. Нами выявлен простой алгоритм, описывающий влияние ОСО на погоду: положительная аномалия вызывает аномальный холод; отрицательная — аномальное тепло, на стыке разнознаковых аномалий развиваются опасные метеорологические явления (ОМЯ). Обозначенный сценарий способен убедительно объяснить большинство реальных погодных аномалий с координатами места и времени, чего в принципе не способна сделать гипотеза антропогенного глобального потепления, объявившая виновником климатических изменений углекислый газ.

Напомним, что наши обзоры традиционно начинались с официального текста Росгидромета «Основные погодно-климатические особенности в Северном полушарии Земли в…» — далее следовало название месяца. С октября 2018 года эти тексты значительно изменились, что отразилось и в их названии. Теперь это «Основные особенности атмосферной циркуляции и погоды». Что же, рассмотрим теперь и эти особенности.

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Основные особенности атмосферной циркуляции и погоды в Северном полушарии в октябре 2018 года:

В верхней стратосфере (на уровне АТ-10) сформировавшийся в сентябре циркумполярный вихрь продолжал углубляться. В первой декаде месяца он был ещё довольно подвижен и располагался чаще всего в районе Земли Франца-Иосифа. Во второй и третьей декадах его положение стабилизировалось вблизи полюса, геопотенциал в центре был немного ниже нормы. В экваториальной стратосфере произошло значительное ослабление восточной фазы ветров квазидвухлетнего цикла. В средней тропосфере (на уровне АТ-500) наибольшие отклонения от нормального режима циркуляции по-прежнему отмечалась во II и III ЕСР. Гребни, практически постоянно формировавшиеся на востоке Тихого океана, на западе Канады и над Сибирью, часто оказывали влияние и на полярные районы, так что геопотенциал здесь оказался на 4…14 дам выше нормы. Наибольшие положительные аномалии отмечались над морем Бофорта (до +16 дам) и востоком Якутии (до +13 дам).

Приведенная выше часть текста (его начало), посвященная особенностям атмосферной циркуляции, является профессиональной и малодоступной массовому читателю, поэтому далее перейдем к выборочному изложению.

В Европе в первой и второй декадах октября преобладала антициклональная погода, поэтому на большей части её территории октябрь был тёплым и сухим. Исключением стали лишь Польша, Чехия и Венгрия, где выпало близкое к норме количество осадков. Значительный избыток осадков циклоны принесли на северо-восток и юго-запад Европейской территории России (ЕТР). Но более всего от непогоды пострадали страны южной Европы, на которые в октябре неоднократно обрушивались сильнейшие ливни, грозы и ветры. Регулярный вынос холода по восточной периферии антициклонов провоцировал активный циклогенез в субтропиках Атлантики и на западе Средиземного моря, который на среднемесячной карте отобразился в виде области отрицательных аномалий давления до — 4 гПа над Пиренейским полуостровом.

Кроме того, в октябре имело место довольно редкое событие, когда экс-тропический ураган вышел на территорию южной Европы. 14 октября «Лесли», ещё 13 октября бывший тропическим ураганом, обрушился на западное побережье Португалии с ветрами более 30 м/с, при этом были отмечены порывы более 45 м/с. Шторм, вызванный циклоном, был объявлен сильнейшим с 1842 г. Ураган вызвал проливные дожди на юге Франции, местами выпадало до 110−141 мм в сутки, что составляло две месячные нормы. В результате произошли катастрофические наводнения и разрушения, в которых погибли 13 человек. Циклон бушевал и в Италии, был затоплен восток Сицилии: в г. Катания выпадало до 68 мм в сутки.

Следует отметить, что аномально тёплые воды Средиземного моря способствовали мощной конвекции, и в результате некоторые циклоны приобретали черты средиземноморских ураганов. Один такой циклон начал раскручиваться над Италией 21 октября, а уже 22 октября в центральных районах страны шли сильнейшие ливни с градом (до 107−126 мм осадков в сутки в г. Пескаре), затопившие метро в Риме. Затем смещавшийся по восточному Средиземноморью циклон вошёл в систему глубокой холодной полярной ложбины, опустившейся с севера.

Высотная фронтальная зона 24−25 октября располагалась над севером Турции. Взаимодействие столь разнородных воздушных масс привело к формированию мощной конвекции в зоне чрезвычайно обострённых фронтов, затопивших черноморское побережье Краснодарского края. В Туапсинском районе, по данным метеостанции «Горный», за сутки 24−25 октября выпало 320 мм осадков, при этом интенсивность ливней достигала 50 мм в час. Дождь сопровождался шквалистым усилением ветра до 21 м/с. В г. Туапсе суточная сумма осадков составила 215 мм. В г. Сочи с вечера 24 октября до утра 25 октября шли сильнейшие ливни с грозами и шквалами до 20 м/с, за десять часов выпало 164 мм осадков.

Спустя несколько дней, 27 октября, на западе Средиземного моря возник следующий, очень обширный и глубокий, циклон. Под его влиянием сильнейшие дожди несколько дней шли по всей территории от Испании (до 96 мм в сутки 27 октября) до Черногории (до 94 мм в сутки 28 октября). В очередной раз был затоплен Рим, в Венеции дожди и нагонные волны привели к сильнейшему за 50 лет подъёму уровня моря. На Корсике бушевали ветры более 45 м/с, на Сардинии выпал крупный град. В Пиренеях, итальянских и швейцарских Альпах прошли сильные снегопады. Результатом бурных средиземноморских процессов стал огромный избыток осадков и в странах северной Африки: не раз в Марокко, Алжире и Тунисе суточные суммы осадков достигали 50 мм и более. По этой же причине месячные нормы осадков были значительно превышены на Ближнем Востоке. В Сирии, Ливане, Ираке, Иране нередко за сутки выпадало от 20 до 72 мм осадков. На севере и западе Ирана происходили сильнейшие за 20 лет наводнения. Даже Иордания в прошедшем октябре пострадала от внезапных дождевых паводков. Во второй и третьей декадах октября сильные осадки на севере Ирана и в Центральной Азии часто были связаны с обостренными полярными фронтами и формировавшимися на них волнами и циклонами.

Далее продолжим цитирование выборочно.

Наиболее активная циклоническая деятельность происходила в октябре в Западной Сибири. Атлантические циклоны, смещавшиеся по арктическим морям, чаще всего затем выходили в Западную Сибирь или стационировали в море Лаптевых (аномалии давления до — 7 гПа). В связи с этим очень много осадков выпадало на Полярном Урале, на Таймыре, в Эвенкии и в Красноярском крае. Влияние западносибирских циклонов и их обострённых фронтов часто распространялось далеко на юг, особенно во второй декаде октября, и вызывало сильные осадки в субтропиках. Довольно часто атлантические циклоны и их ложбины доходили до Байкала (аномалии до — 4 гПа), вызывая здесь сильные осадки.

По нашему мнению, активная циклоническая деятельность с повышением температуры в арктических морях связана с активной водородной дегазацией, которая фиксируется сильным разрушением здесь озонового слоя, что показано на Рис. 1.

Рис. 1. Карта среднемесячных аномалий общего содержания озона (ОСО) в октябре 2018 г. в Северном полушарии

Впрочем, и азиатские циклоны тоже внесли немалый вклад в копилку байкальских осадков. Описанный характер циркуляции способствовал тому, что практически на всей территории Сибири в октябре господствовали либо западные, либо, чаще, южные адвекции, в результате которых температура очень часто была значительно выше нормальной. Наибольшие аномалии температуры отмечались в северных регионах и в Арктике. В среднем за месяц на Таймыре и на севере Эвенкии они превысили 8ºС, но самые большие аномалии, более 10ºС, сформировались на арктических островах.

Вынос тепла в тёплых секторах глубоких циклонов к северу внёс немалый вклад в формирование огромных положительных аномалий температуры на Чукотке, на Аляске и в Арктике. Влиянием циклонов также было обусловлено избыточное количество осадков на Чукотке и на юге Аляски.

Причина аномального тепла в указанных регионах — огромная отрицательная аномалия ОСО со среднемесячной потерей озона в центре до 30% (Рис. 1).

Влияние холодных антициклонов и арктических адвекций привело к тому, что октябрь на территории Канады был сухим и очень холодным. Тихоокеанские циклоны смещались, как правило, на юго-восток и затем двигались либо по границе США и Канады, либо по Среднему Западу США. Поэтому центральные районы США тоже чаще всего находились под влиянием северных потоков, и октябрь здесь был холоднее обычного. Выше нормы температура была только в юго-восточных штатах. И почти на всей территории страны выпадало очень много осадков, причём на Среднем Западе нередко в виде снега. Как обычно бывает в случаях обвала холода в субтропики, наиболее обострённые фронты формировались в южных районах, где месячные нормы осадков были превышены в несколько раз. Вносили свой вклад и остатки тропических циклонов, выходивших на западное побережье Мексики и смещавшихся затем на северо-восток.

Подведем итоги прочтения текста Гидрометцентра РФ в новой редакции. Воспринимается текст с большим трудом. С одной стороны, введена профессиональная лексика, а с другой, — сам принцип построения текста ошибочен. В нем фактический материал смешан с его генетической интерпретацией, что недопустимо в научных текстах. Пользоваться такой смесью фактов и интерпретации крайне сложно. Однако в общих чертах мы можем констатировать, что основные особенности погодных аномалий в Северном полушарии в октябре 2018-го, указанные в тексте, вполне удовлетворительно коррелируют с картой среднемесячных аномалий ОСО (Рис. 1).

На всей территории Евразии было аномально тепло, особенно в азиатской части, что коррелирует с дефицитом ОСО на всём этом пространстве от Атлантики до Тихого океана, при этом в азиатской части дефицит озона больше, а аномальная температура выше. При этом никак нельзя согласиться с предложенным выше объяснением причины аномального тепла в Сибири: «Атлантические циклоны, смещавшиеся по арктическим морям, чаще всего затем выходили в Западную Сибирь или стационировали в море Лаптевых. Довольно часто атлантические циклоны и их ложбины доходили до Байкала».

Такое объяснение аномального тепла в арктических морях противоречит фактическим данным, так как самая высокая положительная тепловая аномалия регулярно фиксируется в море Лаптевых, то есть наиболее удалена от предполагаемого источника тепла — Атлантики. Еще раз повторим: игнорирование синоптиками влияния на погоду атмосферного озона приводит их к неверным выводам.

Вернемся к анализу Рис. 1. Область аномального холода в Канаде, распространявшаяся до границы с США, точно соответствует области повышенного содержания ОСО. А вот перечисление многочисленных эпизодов аномального холода, ливней и наводнений в Южной Европе на осредненной за месяц карте ОСО своего объяснения не находят. Хорошо, что в тексте они точно датированы, поэтому мы сможем исследовать их связь с ОСО на суточных картах, добавляя при этом описание погодных катаклизмов, взятых в сообщениях СМИ.

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Hurricane Leslie (2018):

11 октября правительство Португалии выпустило тропическое штормовое предупреждение для острова Мадейра. Ураган Лесли продолжал медленно усиливаться, достигнув пиковой интенсивности с устойчивыми ветрами 150 км/ч (90 миль в час) и минимальным центральным давлением 968 гПа. Это было первое известное тропическое штормовое предупреждение, выпущенное для этого острова в зарегистрированной истории. Чиновники Мадейры закрыли пляжи и парки. Угроза шторма заставила восемь авиакомпаний отменить рейсы в Мадейру. Более 180 спортивных матчей на острове были отменены, более половины из которых затронули Футбольную ассоциацию Мадейры. Предупреждения были отменены 13 октября, когда Лесли отошел от островов.

12 октября, когда Лесли еще в стадии тропического урагана был в Центральной Атлантике к юго-западу от Азорских островов, он находился в зоне контакта мощной положительной аномалии ОСО и области с дефицитом озона (Рис. 2), то есть, согласно нашему алгоритму, в потенциальной зоне опасных метеорологических явлений (ОМЯ).

Рис. 2. Аномалии общего содержания озона 12 октября 2018 г. в Северном полушарии

Дальнейший путь Лесли проходил несколько южнее желтого поля положительной аномалии с выходом на сушу в центре побережья Португалии (Рис. 3), где он стал сильнейшим штормом с 1842 года.

Рис. 3. Аномалии общего содержания озона 13 октября 2018 г. в Северном полушарии

В Португалии тропический шторм оставил сотни тысяч домов без света:

По меньшей мере 27 человек пострадали в Португалии в результате тропического шторма «Лесли», достигшего берегов страны в воскресенье ночью, оставив сотни тысяч домов без электричества, сообщает испанское издание El Mundo . Шторм обрушился на Португалию в ночь на воскресенье вблизи города Фигейра-да-Фош. Порывы ветра достигали 176 км/ч. Красная тревога была объявлена в 13 из 18 районов страны. Служба гражданской обороны зарегистрировала около 1,9 тысяч инцидентов за ночь, среди которых несколько ДТП в результате падений деревьев. Больше всего пострадал город Коимбра в центральной части Португалии.

Википедия добавляет к вышесказанному:

Проливные дожди и сильные волны затронули всю страну, оставив 324 000 домов без электричества, более 60 человек пришлось эвакуировать. В прибрежных районах было выкорчевано по меньшей мере 1000 деревьев. Шторм вызвал 2 смерти и слегка ранил еще 28 человек. В Испании ветер до 96 км/ч был зарегистрированы вблизи Заморы, где выкорчевывал деревья.

Над юго-западной Францией влага рассеивающегося внетропического остатка Лесли питала квазистационарный холодный фронт, порождая сильные грозы и приводя к внезапным наводнениям в этом районе. Каркассон получил 160−180 мм осадков в течение пяти часов; уровень воды в городе поднялся на 8 м в течение этого периода. 15 человек погибли из-за внезапного наводнения.

Через неделю после штормового погрома в Португалии, Испании и Франции водная стихия обрушилась на Италию.

Рим превратился в Венецию: Почему случился потоп в Италии? И кто следующий:

21 октября на столицу Италии обрушился короткий, но мощный ливень с грозой и крупным градом. Многие улицы стали похожи на реки. Мало того — реки во время ледохода! Из-за града вместе с потоками воды по улицам и эскалаторам метро мчались льдины. Зрелище сюррелистичное и апокалиптичное одновременно. Из-за сильного дождя с градом в Риме затопило улицы и метро. Залиты подземные переходы и подвалы домов. Закрыты несколько станций метро — туда хлынули потоки воды. В базилике Святого Себастьяна уровень воды достигал полутора метров, уточняют в Гидрометцентре России. Пострадало множество машин — вода доходила до середины дверей, а владельцы авто спасались на крышах. От стихии пострадали в первую очередь восточные районы Рима. Ливни прошли не только в Риме, но и в других городах Италии, по обе стороны Апеннинского «сапога», добавляют в Московском метеобюро. За несколько часов выпало 40−50 мм осадков, это сравнимо с месячной нормой.

Рим 21 октября 2018 года

Кто виноват в потопе? Средиземноморский циклон. Специалисты Гидрометцентра России объясняют, почему он обрушил на Рим столько воды и даже льда:

— Последние несколько недель в Италии наблюдалась необычно жаркая погода, воздух прогревался выше +30 градусов, что значительно выше нормы для октября. В воскресенье это всё резко прекратилось. Влажный воздух, принесенный циклоном, попал на разогретую территорию. Этот контраст вызвал бурное развитие мощной облачности. Эта зависимость метеорологам хорошо известна: чем больше контраст температур между двумя воздушными массами — тем мощнее и выше кучевые облака, приносящие ливни и грозы — тем больше в них запасов воды и сильнее порывы ветра.

Градовый шторм в городе Рим (Италия, 21 октября 2018).

Кто виноват в потопе? На этот вопрос, заданный в конце вышеприведенного текста, мы дадим свой вариант ответа. Виноваты озоновые аномалии, а точнее, положительная аномалия ОСО, возникшая к востоку и северо-востоку от Средиземного моря (Рис. 4). Охлажденный под этой аномалией воздух вошел в соприкосновение с перегретым под озоновой дырой воздухом над Средиземноморьем, быстрая конденсация которого под воздействием северо-восточного холода и привела к описанному катаклизму. В какой-то мере может смущать довольно значительное расстояние от желтой кромки положительной аномалии до Италии. Здесь нужно иметь в виду тот факт, что в этой зоне происходит взаимное движение воздушных масс. Теплый воздух с юга наплывает на холодный сверху, холодный — подныривает под теплый, проникая в «зеленую» область отдельными языками. На такой характер указывают некоторые сообщения туристов, которые удивлялись известиям о потопе в Риме, ссылаясь, что сами они были в этот день в городе, но ничего не заметили.

Рис. 4. Аномалии общего содержания озона 21 октября 2018 г. в Северном полушарии

Положительная озоновая аномалия (рис.4), которая 21 октября вызвала наводнение в Италии, продвинув свой юго-западный край в центр Средиземноморья, через 3 дня обрушила проливные дожди на черноморское побережье Кавказа, продвинув сюда свой юго-восточный край (рис.5).

Наводнение в Сочи: последние новости, фото и видео:

Наводнение в Сочи: мэр города Анатолий Пахомов в связи с паводком постановил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС ввели 25 октября на территории Краснодарского края. Он сейчас не сходит с лент новостей и социальных сетей. В регионе — рекордные дожди и обширные затопления, смыты мосты, автомобильные и железные дороги, парализованы дорожное движение и жизнь в населённых пунктах. Ситуация крайне тяжелая. Вода с огромной силой продолжает прибывать. Сотни людей эвакуированы из своих домов. У многих вода дошла почти до потолка. Люди не могут припомнить столь сильного паводка. Дорожные службы восстанавливают разрушенный стихией участок дороги в Макопсе в круглосуточном режиме. В результате обильного паводка был разрушен 20-метровый участок подхода к мосту на реке Макопсе на 91-м километре трассы А-147 Джубга — Сочи. Ведётся отсыпка земляного полотна. Из-за подтопления в городе нарушено движение автомобильного транспорта, местные водители выстраиваются в очереди на заправках, из-за чего на некоторых АЗС наблюдается дефицит топлива.

После сильных дождей в Краснодарском крае оказались подтопленными 18 населенных пунктов, а также железнодорожные пути. Задержаны поезда, разрушен мост на дороге от Туапсе до Майкопа. Режим ЧС объявлен в Туапсинском районе и подтопленном населенном пункте Апшеронского района. По официальным данным, пострадавших нет, однако СУ СКР по региону проверяет сообщения о том, что в зоне затопления найдены тела пожилого мужчины и женщины. С последствиями стихии уже борются более 700 человек и 150 единиц техники, к работе подключились сотрудники Донского спасцентра. При этом хороших новостей от синоптиков нет: как сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, дожди в Краснодарском крае будут до 27 октября. Власти сообщили, что гостиницы Кубани будут бесплатно размещать пострадавших и ликвидаторов потопа. Хотя сотрудники гостиниц в Туапсе отметили, что селить людей с комфортом проблематично, так как практически весь город остался без водоснабжения.

Наводнение в Сочи 25 октября 2018 года

Жители сообщают, что в Сочи транспортный коллапс на заправках. Причём на некоторых видов топлива уже нет. Что тогда будет твориться завтра? Общественный транспорт, похоже, тоже перестанет ходить, — опасаются местные жители. Сочинцы призывают не поддаваться панике и напоминают, что «дорогу размывает не в первый раз». Жители города опасаются, что может возникнуть дефицит бензина и дизельного топлива из-за того, что с Сочи временно прервано сообщение. Между тем местные власти стараются всех успокоить. «Имеющихся в городе запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения. Проблем с обеспечением города всем необходимым нет», — заверяет жителей представитель местного муниципалитета. Сильнейшие ливни идут в Краснодарском крае с 24 октября. Мощный циклон привёл к наводнению, затоплению железнодорожных путей и обрушению автомобильного моста. Также приостановлено железнодорожное сообщение: участок Туапсе — Кривенковская подтоплен. На федеральной трассе А-147 Джугба — Сочи из-за паводка обрушился 20-метровый участок моста через реку Макопсе, который расположен в Лазаревском районе Сочи. Движение в сторону города закрыто до 27 октября. Контролировать работы по ликвидации паводка прибыл глава МЧС Евгений Зиничев, дополнительно к работам привлекут более 100 спасателей.

В Сочи продолжается ликвидация последствий сильного циклона, пронёсшегося над городом 24 и 25 октября. За прошедшую ночь выпало около 76 миллиметров осадков.

Как сообщили в пресс-службе сочинской мэрии, самая сложная ситуация сохраняется в Лазаревском районе. Вдоль вышедших из берегов рек Макопсе и Аше подтоплено в общей сложности 26 домов. В Вардане и Нижней Хобзе оперативно эвакуировано порядка 50 жителей. Дорога, ведущая в населенному пункту Наджиго, разрушена в четырех местах. К месту происшествия стягивают технику, как только позволят погодные условия, специалисты приступят к ремонту. На данный момент селение обеспечено продуктами и питьевой водой, в ближайшее время туда будет доставлен дизель-генератор. В населенном пункте Калеж тоже размыло дорогу, ситуация под контролем, к восстановлению приступят в ближайшее время. Кроме того, в районе населенных пунктов Аше и Совет-Квадже на федеральную трассу сошли оползни. В Адлерском районе сошло около восьми селей — в Чвижепсе, селах Верхнениколаевском, Калиновом Озере и Высоком. Трасса на Красную поляну была временно перекрыта, сейчас движение свободное, но восстановительные работы ещё ведутся. Подтоплены улицы Гастелло, Банановая, Ивановская и Костромская. Ведётся расчистка улиц и дворов.

В Хостинском районе выше неблагоприятных отметок поднялся уровень воды в реке Хоста. В результате чего подтопило территорию и первый этаж городской больницы №3. Сейчас на месте работают специалисты и техника. Также из-за грязекаменного потока подтопило холл поликлиники на ул. 50 лет СССР. В Кудепсте подтопило улицы Искра и Апшеронская. На ул. Искра движение автотранспорта приостановлено — подтоплен участок улицы в районе домов № 10−13.

Меньше всех от непогоды пострадал Центральный район курорта. Здесь случаев подтоплений не отмечено, имеющиеся поваленные деревья распилены и вывезены ещё ночью, уровень воды в реке Сочи пока остаётся ниже критических отметок. В мэрии особо отметили, что имеющихся в городе запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения. С утра ведётся мониторинг предприятий оптовой торговли. В среднем запасов бакалеи имеется на 7−14 дней. Продуктов долгосрочного хранения — на 7−10 дней. Сыров и колбасных изделий — на 7 дней. Масложировой продукции — 5−7 дней. Сочинский хлебокомбинат, не снижая ассортимента и объёмов вырабатываемой продукции, готов обеспечить город в течение четырёх дней. Коммунальные службы Сочи продолжают работать в особом режиме. На данный момент отключено порядка 20 трансформаторных подстанций — в основном в Лазаревском районе. В Адлерском — перебои со светом в 17 населенных пунктах. Из-за повреждения газовой трубы отрезаны от газоснабжения 320 домов в посёлке Волковка. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Из-за аварии на водоводе без воды остались жители поселков Хобза и Горное Лоо. Аварийные работы осложнены подъемом воды в реке. К социально значимым объектам организован подвоз чистой питьевой воды. «В посёелкеМакопсе, где на федеральной трассе Туапсе — Сочи обрушился мост, спасатели сочинского отряда «Кубань-спас» раздают питание и воду дальнобойщикам и автомобилистам», — говорится в сообщении.

Мы привели здесь подробное описание Сочинского наводнения 24 октября 2018 г., потому что вскоре нам предстоит анализировать сибирские и дальневосточные наводнения лета и осени 2019 г. В качестве сравнительного материала это описание будет весьма полезным.

А теперь обратимся к рисунку, чтобы понять озоновый контекст возникновения описанных наводнений Краснодарского края. Он абсолютно точно соответствует нашему алгоритму. 24 октября (рис.5) точно по черноморскому побережью Кавказа прошла граница положительной (холодной) и отрицательной (теплой и влажной) озоновых аномалий.

Рис. 5. Аномалии общего содержания озона 24 октября 2018 г. в Северном полушарии

25 октября (Рис. 6) конфигурация положительной аномалии несколько изменилась, но принципиально ситуация оставалась такой же. Контакт разнознаковых озоновых аномалий, причем в самом эффективном своем проявлении, когда холодная положительная аномалия располагается к северу от южной теплой. При таком взаимном расположении разница РТ параметров воздушных масс под разными аномалиями усиливают (или усиливаются) РТ — различия, обусловленные различиями широтными.

Рис. 6. Аномалии общего содержания озона 25 октября 2018 г. в Северном полушарии

Принципиально сходная озоновая ситуация сложилась в Южной Европе в конце октября (Рис. 7). Повышенное ОСО над Францией и Испанией определило аномальные холода в этих странах, а зона контакта этой аномалии с отрицательной аномалией ОСО, расположенной в Западном Средиземноморье, определила разгул стихии в Италии.

Рис. 7. Аномалии общего содержания озона 30 октября 2018 г. в Северном полушарии

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В Италии за последние сутки в результате наводнения погибли 11 человек

Красный уровень опасности введен в Италии. Ураган в Генуе, размытые железные дороги. Наводнение в Венеции — самое мощное за последние 60 лет. В соборе Святого Марка повреждены мозаики и гобелены. За последние сутки жертвами стихии в разных районах страны стали 11 человек. А во Франции и Испании другая напасть — мощные снегопады.

Ветер сбивает с ног, валит деревья и даже светофоры. Их пытаются спасти полицейские в Генуе. Прохожие держатся за ограду, чтоб не унесло. Шторма и ливни затронули весь Апеннинский полуостров. Особенно север — там объявлен наивысший, красный уровень метеоопасности. Есть погибшие и раненые. «Несколько речек вышли из берегов и превратились в одну большую. Потоки грязи перекрыли крупные автотрассы. Железнодорожные насыпи тоже местами размыло», — рассказал заммэра Бреннеро Франц Платнер. В одном из портов разбило и выкинуло на берег десятки дорогих яхт — одна из них, кстати, принадлежит сыну Сильвио Берлускони. Во многих районах повреждены линии электропередачи, без света остаются десятки тысяч домов. По колено в воде — к золотой медали. Что им ледяной ветер, дождь и потоп — ежегодный международный марафон в Венеции отменять не стали. Город на воде превратился в город под водой на 75 процентов. Уровень поднялся на полтора метра — рекордный показатель за последние 10 лет. Туристы по знаменитой площади Сан-Марко гуляли в высоких резиновых сапогах. Пока ее вовсе не закрыли. «Сейчас мы со спасателями и полицейскими эвакуируем людей с площади Сан-Марко. Чтобы избежать несчастных случаев, закрываем площадь и соседние улицы», — объяснил мэр Венеции Луиджи Бруньяро. Владельцы сувенирных магазинчиков, служащие отелей пытались до последнего противостоять стихии, но тщетно — первые этажи большинства зданий затоплены. В Риме также затоплены некоторые улицы и станции метро, закрыты для посещений Колизей, Римский форум и Палатинский холм.

А во Франции проливные дожди перешли в снегопад. Трассы превратились в многокилометровые сугробы. Тысячи автомобилистов провели в пробке всю ночь. Люди бросали машины на дороге и шли в импровизированные убежища, например, в спортивные залы в школах. «Я боялся оставлять свою машину, но в итоге плюнул на всё и ушел — устал сидеть и сильно замерз», — рассказал мужчина, оказавшийся в такой пробке.

Для испанцев этот снег — настоящее испытание. Движение в некоторых регионах остановлено, возникли перебои с электричеством. Зато для детей — счастье. Школы закрыты, в снежки можно играть с утра до вечера.

Глядя на рисунок, можно сказать, что увеличение ОСО в конце октября на четверть нормы для Южной Европы означает снегопады.