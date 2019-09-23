Планету охватило поветрие «канальных» проектов. Строиться собираются все, у кого есть деньги и желание.

Морякъ. Украiнська профспiлкова транспортна газета Путь Е40

Китай планирует КРА-Канал, через тайскую часть Малаккского полуострова. Канал соединит Андаманское и Южно-Китайское моря, что позволит логистике китайской торговли избежать сутолоки и цен Малаккского пролива, традиционно контролируемого США и их местными сателлитами.

Китай и Россия всерьез задумались над «своим» путем из Тихого океана в Атлантический. Результат — проект Никарагуанского канала: деньги китайские, силовое охранение российское, а Никарагуа не возражает.

Иран и Россия заявили о готовности к исполнению проекта канала «Каспий — Персидский залив», которым, без сомнения, заинтересуются еще и постсоветские среднеазиатские страны, обретающие шанс получить выход к Индийскому океану.

Ну, и Северный морской путь, столь активно осваиваемый Россией, — это, по сути, тоже «канал в тающих льдах» бесконечно ресурсной Арктики.

Не остается в стороне и Украина. 14 сентября в ходе конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве новый украинский премьер Алексей Гончарук заявил: «У нас также есть несколько очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем говорить. Нам нужно попробовать соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально…» Значительная часть украинского экспертного сообщества поспешила высмеять премьера, предположив, что «они в Кабмине нашли «схрон» Омеляна (бывший министр инфраструктуры. — А.Г.) с веществами, которые позволяли тому «строить» гиперлупы…» Да уж, от позора омеляновских гиперлупов Украина отмоется еще нескоро, но с Гончаруком «эксперты» явно торопятся. Потому что из всего того, что предлагает новое украинское правительство («быстро справиться с коррупцией», «быстро справиться с контрабандой» и т.д.), эта идея кажется мне наиболее продуманной, реалистичной и исполнимой.

Пресс-служба президента Украины Премьер-министр Украины Алексей Гончарук

Потому что водные пути от Балтики к Средиземноморью существовали уже на заре человечества. Иначе откуда бы взялся янтарь в гробнице Тутанхамона (правил Египтом приблизительно в 1332—1323 годах до н. э.)? Потому что водные торгово-военные пути от Черного моря к Балтийскому и Каспийскому («из варяг в греки» и «из варяг в персы») существовали как минимум с середины первого тысячелетия. И наиболее известный маршрут шел именно через Киев — по Днепру, волоком в Ловать, далее Ильмень, Волхов, озеро Нево, а там уже и Балтика.

Но это дела давно минувших дней…

А в наши дни, 19 января 1996 года, в Женеве Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии было принято «Европейское соглашение об основных внутренних водных путях международного значения», вступившее в силу 26 июля 1999 года. Сейчас в нем 23 участника, в том числе и Украина, с 5 января 2010 года. В Приложении 1 к Соглашению — ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ — указан и водный путь Е40: «Река Висла от Гданьска до Варшавы — Брест — Пинск — река Днепр через Киев до Херсона».

Особых технических сложностей в проекте нет. Висла и Днепр это реки, а значит — при совсем не крупных вложениях — уже каналы. Основная проблема заключается в том, чтобы соединить Вислу с правым притоком Днепра, рекой Припять. Для этого необходимо восстановить судоходство по Западному Бугу и реконструировать (модернизировать) Днепро-Бугский канал, соединяющий речки Пина (приток Припяти, бассейн Днепра) и Мухавец (приток Буга, бассейн Вислы). Длина такого канала 196 километров (из них 138 — канализированные части Пины и Мухавца). Много, конечно, но Суэцкий канал ненамного короче, а открыт он был, дай Бог памяти, в 1869 году.

Практически все проблемы канала решаемы, если уже не частично решены. К примеру — так страшно звучащая проблема радиоактивного ила в реке Припять. Который может, в случае фарватерных работ, пойти в русло Днепра и отравить поднепровские города и Черное море. Но, во-первых, он уже и так четвертый десяток лет смывается течением Припяти. И, во-вторых, мало кто знает, но в свое время в ложе Припяти, Днепра и Киевского моря были высыпаны миллионы тонн закарпатского цеолита. А цеолит — это прекрасный сорбент. Так что значительная часть радиоактивных осадочных пород уже «связана» на дне рек.

И так решается абсолютное большинство сложностей строительства.

Пресс-служба президента Украины Участники конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве

Есть только одна проблема, не решаемая технически и экономически. Это проявившееся с конца «нулевых» годов отсутствие бизнес-интереса Европы именно к этому торговому пути. Именно такое отсутствие, очевидно, и привело к тому, что водный маршрут Е40 так и не стал частью «Индикативного плана действий по трансъевропейской транспортной сети» (TEN-T). Технико-экономическое обоснование «восстановления» внутреннего водного пути Е40 «Днепр г Висла» было сделано в 2013—2015 годах. Тогда оно финансировалось Евросоюзом по проекту трансграничного сотрудничества Польши, Беларуси и Украины. И никакие дальнейшие действия на данном этапе не финансируются и не планируются официальными структурами ЕС.

НО…

Любой крупный «канальный» проект является в первую очередь проектом политическим. И именно политическая составляющая Е40 дает ему шанс на реализацию. Прежде всего потому, что основным интересом и для американской, и для европейской политики на восточных рубежах Евросоюза уже давно является не Украина, а Баларусь — последний серьезный союзник Российской Федерации на европейской арене. Доказательство тому — недавний визит к «последнему диктатору Европы» американского советника по национальной безопасности Болтона: первый визит американского чиновника такого уровня за последние четверть века. И нельзя исключить, что последовавшая отставка Болтона связана и с неудачей его минских переговоров.

Но одними разговорами сыт не будешь, необходимо предложить что-то более существенное. Таким предложением для Лукашенко может быть именно Е40. Ведь белорусы последнее десятилетие активнее всех «проталкивали» этот проект, осуществляющий давнюю мечту Минска — прямой выход сразу к двум морям.

И еще… Как бы ни называть евро-американскую «политику альянсов» в Центральной Европе: Восточное партнерство», Великое княжество Литовское, Междуморье, Альянс Балто-Черноморских наций — сути это не меняет. Это — Санитарный Кордон 2.0, географически изолирующего Российскую Федерацию от европейских рынков.

Lettered Порт в городе Клайпеда, Латвия

Но любой «кордон», особенно межцивилизационный, это тот же «фронт», только пока не стреляют. А одним из основных элементов фронтовой инфраструктуры является рокада, дорога, проходящая параллельно линии фронта и связывающая его элементы в единый комплекс. Основных своих центральноевропейских прокси, страны бывшего социалистического лагеря, евро-американцы уже вяжут экономически эффективной «ВИА КАРПАТИЯ», балто-черноморской сетью автомагистралей от Клайпеды (Литва) до Констанцы (Румыния).

А водный Е40 тогда следует рассматривать как попытку перенести кордон на восток, включив в него Беларусь и Украину и создав рокаду на этой территории. И если моя версия верна, то логистический проект Е40 «или светлый образ его» еще долго будет использоваться как политическое предложение с финансовыми последствиями.

И если премьер Гончарук это знает или об этом догадался — то он толковый политик.