«Есть чувство правды в сердце человека, Святое вечности зерно…»

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым

Ни вдруг и не в первый раз, но сегодня с особой силой, разрушение иллюзий в представлении о том, «что такое хорошо и что такое плохо» в жизнеустроении Отечества, ранят сердце гражданина, заставляя его страдать, болезненно задевая самое сокровенное — чувство правды и чаяние справедливости.

Именно сейчас, когда наступает новая эпоха, где, по всем пророчествам, мир невидимый становится видимым и откровения великих предков становятся различимы в их причинно-следственных связях «яко на небеси так и на земли», настает пора по совести дать оценку нестроений в жизнеустроении с высоты различения воли неба и силы земли, соразмеряя их с намерениями человека.

И не удивительно, что на днях тема потребности в оценке происходящего актуализирована Владимиром Путиным на его встрече с Геннадием Зюгановым словами «…что касается политической системы страны. Это живой организм, и мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что нужно по ходу дела поправить, что усовершенствовать, сделать более эффективным, работающим на благо народа России».

Да, политическая система, сложенная по чуждым нашему генетическому коду лекалам с поставленной немного лет назад перед государственной системой образования задачей, разрушающей культурный код нации, создавать квалифицированного потребителя в этике чужебесия лукавого, уже давно не греет «чувство правды» в сердце русского человека. Правда, совсем недавно определено, что главной задачей власти стало воспитание гармонично развитой личности, но последствия дебилизации ещё не скоро будут изжиты.

Советская школа

Цинично обманутые сердца давно различили навязанные ложные цели и смыслы, но чем дальше, тем больше нарастает разочарование в открытом непризнании очевидного и непринятии решительных мер принуждения к справедливому возмездию преступлений против национальных интересов. А это повышает риски и угрозы достижению согласия народа и власти при сотворении образа будущего сообщества единой судьбы нации. Происходящее — только внешние признаки непрекращающейся ни на секунду глобальной гибридной войны против нас во всех сферах обитания человечества.

Конструирование утраты доверия к власти — тоже театр военных действий, и признаки успеха противника — в наших упущениях: в процветании коррупции и казнокрадства, в ущербности выборной и политической систем, в пустопорожности политических партий, в коммерциализации образования и здоровьесбережения, в нерадивом управлении национальным достоянием, в безответственности органов власти за результаты деятельности, в неправедности правоохранителей и правосудия, в попущении попыткам искажения духовно-нравственной природы человека, в потворстве враждебной информационной агрессии и рекламе пороков.

И только авторитет президента удерживает в народе уверенность в завтрашнем дне и отзывается в сердце разумных от народа с надеждой на принуждение к справедливости и возмездие предателям, при этом с пониманием не безграничности возможностей президентской вертикали без обустройства дееспособности управительной власти и доверия народа. Народ доверяет президенту — президент верит народу.

Дмитрий Налбандян. Великая дружба

На упомянутой встрече от лидера коммунистов было сделано предложение — «есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить: требуется ремонт выборной системы». Действительно, «кадры решают всё», но не кадры, представляющие только свои партийные кланы. Начинать надо с создания условий по формированию властных структур из людей, способных управлять по справедливости, во благо Отечества и пространства доверия между ними.

Вот здесь начинается момент истины для партий и партийцев, фактически осуществляющих государственную власть в Государственной думе, по действующей Конституции РФ им не принадлежащую. В Конституции вообще не упомянуты партии, но они уже в ФЗ «О политических партиях» вдруг получают гарантии государства на обеспечение соблюдения их прав и законных интересов, которые формулируются самими партиями в целях представления якобы интересов граждан. Но в основном это интересы граждан из числа важных членов партии и тех, кто их финансирует.

Защита интересов народа как носителя суверенитета и единственного источника власти не относится к обязанностям партий, а только по желанию включается в их программы. Да и высшие ценности народа, защита которых определена в обязанностях государства, не являются заботой партий. Каждая партия защищает в первую очередь ценности своих идеологий (это нашему государству не положено иметь идеологию, а партиям можно) и в обычной жизни реализует интересы самих партий и их членов в ущерб источнику и суверену.

А высшее непосредственное выражение власти народа через свободные выборы? Можно ли их называть свободными и справедливыми, если практически каждый кандидат тратит, как правило, не свои, зачастую огромные финансовые средства для участия в них? И какая мера ответственности у выбранных перед заимодавцами? Очевидно, что корни мздоимства и казнокрадства чиновничества в этом непрекращающемся шизофреническом положении выбранных между должностными обязанностями и унизительным бременем рассчитаться по долгам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Ещё про выражение власти народа через референдумы. Уже давно у власти есть техническая возможность организовать голосование по всем вопросам жизнеустройства на любом уровне — муниципальном, региональном, федеральном. Современные инфокоммуникационные средства позволяют это сделать без значительных затрат и с высокой степенью доверия к результатам. Положительный пример такого интернет ресурса для электронного референдума «Активный гражданин» успешно действует не первый год в Москве.

Самое больное место в череде несправедливостей — это отсутствие возможности суверену и источнику осуществлять власть непосредственно, например, требовать ответственности за ошибки и профанацию управленческих решений. Надежда на 212-ФЗ «Об основах общественного контроля», выдвинутый президентом для создания общенациональной системы контроля за исполнением властей своих полномочий ими же самими (властями), был приведен в состояние недееспособности путем избыточных требований его правоприменения и исключения ещё на стадии подготовки законопроекта права каждого гражданина быть субъектом общественного контроля.

А самая опасная напасть в гибридной войне — это разрушение ментальной среды обитания через информационную агрессию средствами разнообразных медиаканалов и СМИ. Не секрет, что сегодня уже на 90% инкультурация молодых и взрослых происходит с экранов, в основном, гаджетов. Программы и приложения, формирующие личность и подогревающие протестные настроения, создаются на деньги враждебных спецопераций и против наших национальных интересов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста несистемной оппозиции. Август 2019 года, Москва

Теперь о главном. Что может быть мерой ответственности кадров и политических организаций нового политического призыва — так это общественная оценка (процедурой плебисцита) исполнения наказа народа властям и приоритетных задач устойчивого воспроизводства цивилизационного кода в непрекращающемся противоборстве ценностей нации и национальных интересов с пороками предательства, стяжательства и бездуховности.

Русская (может, кому-то нравится российская) цивилизация вооружена в современной глобальной гибридной войне, кроме вечных союзников — армии и флота, беспрецедентной боеспособной и созидательной триадой: природное достояние, человеческий капитал и культура. Но культура не как собрание искусств и творческих практик, а как устойчивый культурный код, определяющий смысл и содержание любого намерения, творения, решения или поступка человека, общества и государства.

Культура не просто влияет, как это принято полагать, но и определяет концептуальные основания разумного бытия человечества в гармоничном сопряжении субстанциональных оснований мироздания и человеческой воли следовать им. Через намеренное взламывание культурных кодов разрушается духовно-нравственная природа человека и искажается навигационное пространство бытия, превращая культурную деятельность в служанку интересов и инструмент пропаганды пороков, не встречая надлежащего противодействия со стороны действующих институтов регулярной и духовной властей.

Михаил Лермонтов. Морской вид с парусной лодкой (Одинокий парус). 1828-1831

Культура открывается — «и мир невидимый станет видимым» — как всепроникающий, природоподобный, саморазвивающийся управляющий всеми аспектами человеческого бытия навигатор, как «система исторически развивающихся надбиологических программ человеческой деятельности, поведения и общения» (Вячеслав Степин).

И в основе навигационной программы будущего России извечные ипостаси: эстетика — красота природы и человека; логика сердца, в котором чувство правды и этика с многовековыми принципами, передающимися от поколения к поколению на генетическом уровне: духовное выше материального, общее выше личного, справедливость выше закона, служение выше владения, власть выше собственности.

Великий русский поэт Михаил Лермонтов в начале 19 века дал потомкам наказ о следовании траектории гармонизации бытия через соборное стяжание правды — «Есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно…», а откровения поэта в его стихотворении «Парус», по признанию Си Цзиньпина, стали символом пути человечества в сообщество единой Судьбы.

А «Парус Судьбы» — это проект Московского клуба, который вот уже как 15 лет стал для «разумных от народов» мастерской конструирования будущего и располагается в старинной подмосковной Усадьбе Середниково — сакральном Лермонтовском центре осуществления «доброй красоты».

Инициатива «разумных от народов» стремится, соединяя зерна правды в сердцах многих, к сотворению навигатора позитивной траектории развития человеческой цивилизации в эпоху глобализации через преодоление вызовов и угроз общества потребления к приоритетам возрождения и укрепления гармонии культурных кодов человеческой природы как стратегического ресурса общего будущего.

Serednikovo.su Усадьба Середниково

Изложенные соображения, конечно, могли бы лечь в основу проекта, например, «Принуждение к Правде», предлагающего, «что нужно по ходу дела поправить», о потребности в котором говорил президент. Теоретической базой для развития новых концептуальных проектов может также стать наличие в России альтернативных либеральным теорий экономического и социального развития (первых в мире вообще нигде больше нет, а вторые находятся по всему миру в состоянии глубоко маргинальном).

Для сегодняшней России весьма актуально восстановление системного органа концептуального развития как общественно-государственной институциональной структуры альтернативной политическим партиям. Тем более что Россия становится ядром глобального проекта, предложенного нашим президентом — «Большая Евразия», и в первую очередь как современное воплощение наследия предков — «Третья Орда» (первая — Золотая орда Чингисхана, вторая — Советский Союз).

И здесь будет уместным назвать труды моих коллег, которые в своей совокупности являют целостное представление о важнейших направлениях развития и «что нужно по ходу дела поправить»: Небополитика (Андрей Девятов), Бесогон ТВ (Никита Михалков), Библейская экономика (Михаил Хазин), Столыпин и Си Цзиньпин (Святослав Рыбас), Основы общей теории войны (Александр Владимиров), История империй (Александр Ибрагимов), Цифровая экономика (Руслан Макаров). И, конечно, проекту не обойтись без сопровождения такого самодостаточного просветительского и информационного агентства, как ИА REGNUM (Модест Колеров).

В завершение согласимся, что ответом на задачу преодоления изложенных вызовов может стать и программа политической партии или иной организации, содержащая следующие принципиальные положения: глобальный проект — «Большая Евразия» — Третья Орда, безусловный приоритет ценностей нации и национальных интересов, культура как навигатор развития, экономический и финансовый суверенитет, департизация политической системы, декоммерцилизация выборов, ответственность власти и общественный контроль, неизбежность возмездия предательству и прощение заблудшим.

Михаил Лермонтов — председатель Московского клуба