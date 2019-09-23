Известный турецкий эксперт Левент Йылмаз выступил в газете Yeni Şafak с интересной статьей, в которой содержатся прогнозы относительно возможного развития событий в Закавказье и на Ближнем Востоке «в условиях многополярного мира, когда центр тяжести мировой экономики смещается с Запада на Восток». По его мнению, символическим обозначением этого процесса является китайский проект «Один пояс, один путь» (еще называемый «Шелковый путь»), что предполагает «не ожидаемую стабилизацию, а нарастание глобальных рисков и обострение региональных вызовов, охватывающих прежде всего страны, расположенные на этом маршруте».

Иван Шилов ИА REGNUM Шелковый путь

Ktovkurse.com Проект «Один пояс, один путь»

При этом он указывает прежде всего на страны Закавказья и Ближнего Востока, в частности Турцию, которые «ждут непростые времена». Не сейчас, а чуть позже. Пока Йылмаз обозначает главного «возмутителя спокойствия» — США, которые стали «устранять потенциальных конкурентов» сразу на нескольких направлениях: ЕС — путем открытой поддержки Брексита, Китай, с которым вступили в «долгосрочную торговую войну и стали географически окружать его, — провоцируя или поддерживая те или иные региональные события вокруг Северной Кореи, Гонконга и Средней Азии». Далее проблема Кашмира, «который много лет выглядел спокойным регионом». В этом перечне Йылмаз относит Россию на последнее место, заявляя, что США против нее используют или намерены использовать «новые стратегии на Ближнем Востоке, но таким образом, чтобы ориентировать их на близлежащее к России географическое пространство».

Что касается Турции, то она, занимая важное стратегическое положение между Европой и Азией, осторожно подает себя пока только в качестве дополнения к китайскому проекту, как часть так называемого замыкающего «среднего коридора», который через Анатолию должен соединить Европу с Грузией, Азербайджаном, через Каспийское море, с Туркменистаном, Казахстаном, Узбекистаном, Афганистаном, Пакистаном и, наконец, с Китаем. На Турцию выходит железнодорожное сообщение Баку — Тбилиси — Карс. Продолжение — ветка на Эдирне. Уже построены туннель под Босфором (проект «Мармарай»), третий мост через Босфор, идет строительство и модернизация портов в черноморском Зонгулдаке, измирском Чандарлы и в средиземноморском Мерсине. Созданная и создаваемая коммуникационная инфраструктура в Турции является предметом личной гордостью президента Реджепа Тайипа Эрдогана, хотя по факту в подавляющем большинстве случаев китайского участия, ни финансового, ни фактического, в них не было. Тем не менее прогноз турецкого эксперта Йылмаза сбывается, если иметь в виду «неожиданно» обострившийся на восточном полюсе болезненный для турок уйгурский вопрос в Китае. С другой стороны, как пишет директор турецкого Центра энергетики и устойчивого развития Университета Кадира Хаса Волкан Эдигер в газете Vatan, «почти все проблемы, переживаемые Турцией во внутренней и внешней политике, сложное ее геополитическое положение и даже вызовы сохранения территориальной целостности логично объясняются войной США именно против проекта «Один пояс, один путь» и ничем другим». По его мнению, «США и дальше будут пытаться экономически подавлять Турцию с целью, чтобы она не оказалась в одном лагере с Китаем».

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Как видим, страны Закавказья оказываются в геополитическом промежуточном состоянии и могут, по словам Эдигера, «оказаться при определенных обстоятельства в эпицентре серьезной шахматной игры», поскольку через них намечается проведение транзитных транспортных маршрутов китайского проекта Закавказье — Ближний Восток — Европа. То же самое, кстати, касается и Ирана, который считается важным партнером в развитии этого проекта. По Йылмазу, напряженность, сложившаяся между Тегераном и Вашингтоном относительно перспектив реализации ядерного соглашения, тоже не случайна и будет «носить долгосрочный характер». Вот почему, по оценке американского издания EurasiaNet, «Китай в Закавказье действует осторожно, хотя его присутствие в регионе становится все более заметным».

Но перед странами этого региона возникает задача идентификации присутствия Китая, у которого нет там глубоких исторических корней, и никто не знает, в чем именно заключается его главная цель: осуществлять инвестиции в развитие коммуникационной инфраструктуры, глобальной торговли или в чем-то ином. Интересное мнение в свое время высказал азербайджанский экономист, заместитель главы отдела внешних связей Администрации президента страны А. Габиббейли: «В геополитической плоскости Китай проводит политику, ориентированную на Запад. Но этот Запад — не Запад в классическом смысле, а направление от Китая к Западу. В этом направлении в западной политике Китая предусматриваются и Центральная Азия, Кавказ и Турция, и даже в определенном смысле — Россия». Но зачем тогда странам Закавказья выходить через столь сложный лабиринт через Китай на тот же Запад, Россию или Турцию? Если речь идет исключительно о создании новых рынков и маршрутов для сбыта ныне пока еще огромных объемов производимых в Китае товаров, которые нужно доставить на европейские рынки, то что будет после падения спроса на них в Европе?

Игра в шахматы. около 1508 г

В Закавказье сейчас наблюдается устойчивое, но несколько ограниченное политическое, экономическое и военное присутствие России. Там обозначены интересы США, ЕС и, конечно, Турции с Ираном. Появляется Китай, с которым можно связывать возникновение так называемой зоны бифуркации новых внутриполитических потрясений, напряженности и потенциальных конфликтов. Недавно госсекретарь США Майк Помпео, касаясь проблемы осуществления проекта «Анаклиа» на Черном море, предупредил, что он «может оказаться под влиянием России и Китая». С Россией еще как бы ни шло, а упоминание Китая в связи с недавними политическими потрясениями в Грузии прозвучало из США впервые. Что это означает?

Gage Skidmore Майк Помпео

Для США сейчас важно убедить лидеров стран Закавказья в том, что Россия и Китай действуют в регионе заодно, что на смену «былому русскому империализму следует китайская политическая экспансия». Грузии в связи с этим предлагается четче обозначать свой курс на интеграция с ЕС, так как «инициативы Пекина — это мероприятия не только экономического, но и геополитического характера, направленные на сужение влияния западных демократий». Как утверждает западное издание Modern Diplomacy, «Тбилиси дальше будет выбиваться из китайского проекта, даже несмотря на то, что он подписал соглашения о свободной торговле и с Пекином». Армения через так называемую «бархатную революцию» выбита из прежней устойчивой внешнеполитической колеи и мечется в поисках альтернативных решений в ситуации, когда у нее плохо развита транспортная инфраструктура, нет общей границы даже со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В устойчивом положении пока находится Азербайджан, хотя ему предстоит так балансировать между новыми и старым центрами силы, чтобы не оказаться в геополитических жерновах в момент тектонических сдвигов с Запада на Восток. По Йылмазу, предпосылки для важных событий в этом регионе еще только формируются, и никто не знает, как завтра будут сопрягаться интересы стран Закавказья и между собой, и с внешними игроками. Словом, китайский «Один пояс — один путь» предполагает «большую игру» и «большую битву». Кто готов к этому и как?