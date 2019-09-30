Дмитрий Жуков, Иван Ковтун. Дважды предавшие. Бригада СС «Дружина». М.: Вече, 2019

Дмитрий Жуков, Иван Ковтун. Дважды предавшие. Бригада СС «Дружина». М.: Вече, 2019

В недоброй памяти истории отечественной коллаборации можно вспомнить о разных причинах измены Родине. Кто-то просто боялся голодной смерти в лагере. Кто-то хотел отомстить за репрессии или коллективизацию. А кто-то искренне поверил, что национал-социализм принесет стране благо.

Не менее разнообразны были и способы бывших коллаборантов избежать наказания за совершенные преступления. Кто-то обращал оружие против немцев, в надежде кровью заслужить прощение. Кто-то просто вновь дезертировал, чтобы раствориться в массе беженцев. А кто-то сдавался союзникам, стремясь представить себя, недавнего карателя, в качестве «идейного» противника советской власти, желая стать политическим эмигрантом.

Но, как правило, решение поскорее расстаться с недавними хозяевами и вновь изменить возникало у коллаборантов уже в конце войны. Массовая сдача в плен к союзникам СССР по антигитлеровской коалиции началась после открытия Второго фронта в Нормандии, а вооруженное сопротивление гитлеровцам — весной 1945 г. (восстание 822-го грузинского батальона на острове Тексел, участие 1-й дивизии власовских ВС КОНР в боях за Прагу).

В этой связи феномен «русской» бригады СС (организации, объявленной преступной на Нюрнбергском процессе) представляется во многом парадоксальным. Ее истоки уходят в лето 1941 г. Попавший в плен подполковник РККА Владимир Гиль (1906−1944) довольно быстро пошел на сотрудничество с немцами. Вначале он стал служить в «русской комендатуре» лагеря для военнопленных в Сувалках, то есть выполнял в нем полицейские функции, а также выявлял евреев и комиссаров. Затем под патронажем СД организовал Боевой союз русских националистов, целью которого в числе прочего должна была стать разведывательно-диверсионная работа в советском тылу и контрпартизанская деятельность. Именно на его основе и возникла 1 мая 1942 г. «Дружина». Уже через три недели ее члены приняли участие в уничтожении польских партизан (в «дистрикте Люблин»), а также в массовых расстрелах евреев.

В дальнейшем карательная деятельность частей Владимира Родионова (именно под этим псевдонимом он фигурировал в нацистских документах) распространилась на оккупированную Германией советскую территорию. В это время «дружинники» нередко взаимодействовали с батальоном, а затем полком СС Оскара Дирлевангера. Так, в ходе совместно проведенной операции «Потсдам» только в деревне Борки (Могилевская область) было расстреляно 633 человека, а в ходе операции «Февраль», было казнено 2 219 партизан и 7 378 человек, заподозренных в связях с «лесными солдатами».

Тем не менее этот каратель решил перейти на сторону народных мстителей. Причин было много. Нежелание подчиняться генерал-лейтенанту Андрею Власову, на которого делали ставку его хозяева из СС, ясное понимание, в дни завершения Курской битвы, обреченности немцев, элементарное желание выжить.

16 августа 1943 г. «Дружина» Гиль-Родионова вошла в состав белорусских партизан, которых она еще совсем недавно беспощадно уничтожала, став 1-й Антифашистской бригадой. Это был первый масштабный переход коллаборантов на советскую сторону.

Руководство партизанского движения с целью максимально широкого пропагандистского эффекта сделало вид, что «верит» в искренность Гиля, утверждавшего, что

«существование русской национальной бригады имело целью (…) накопление русских вооруженных сил для дальнейшей борьбы за Родину»

и что она якобы стремилась

«воспрепятствовать немецким «фрицам» в сжигании сел и истреблении русского населения».

Ведь осудить подполковника-предателя можно было и позднее. Но суд так и не состоялся. 14 мая 1944 г. Гиль-Родионов умер от ранений, полученных в ходе боев с немцами. В своем стремлении выжить любой ценой он проиграл.