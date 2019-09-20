



Czechgames.com Алхимики

В 2014 году чешская студия Czech Games Edition выпустила настольную игру «Алхимики» — очередное евро (жанр, в котором для победы нужно собрать как можно больше победных очков), но с элементами дополненной реальности. Проект разработал начинающий геймдизайнер Матуш Котри: в его портфолио до сих пор значится только эта игра с дополнением к ней. В 2019 году российское издательство GaGa Games локализовало настолку в России. Так «высокие технологии» спустя пять лет добрались и до нас.

«Алхимики» были номинированы на несколько крупных премий, и немудрено: автор нашел способ внедрить в пользующийся популярностью фэнтези-сеттинг мобильное приложение так, чтобы оно не разрушило сказочную атмосферу.

В интерфейсе настолки также прослеживается рука Влади Хватила (Dungeon Petz, Dungeon Lord), с которым издательство явно часто сотрудничает: когда вскрываешь коробку, то чувствуешь себя драконом перед пещерой с сокровищами. Составные планшеты, кубики, большое поле, жетоны разных форматов, колбочки — многообразие элементов еле помещается на столе, глаза разбегаются и не могут зацепиться за что-то конкретное на пестром поле, испещренном иконками и картинками.

Да и правила на первый взгляд кажутся сложными. В чем суть игры?

Магическое занудство

Представьте себе замок, в подземельях (или башнях?) которого благородные умы — старцы-алхимики, — тренируются в приготовлении зелий. Комнату окутывает разноцветный пар, на горелках то и дело булькают жидкости разных плотностей, пахнет травами. Стерилизованные колбы и пузырьки ровными рядами выстраиваются на столе, формируя новые поставки в город. В дверях лаборатории, запыхавшись, появляется курьер с новыми артефактами. Но вот почтовый голубь прилетает с письмом: завтра состоится научная конференция, посвященная изучению влияния вороньего пера на жабье брюхо.

…И весь магический флер разбивается о тяжелый быт ученого. Алхимики снимают свои колпаки и всю ночь проводят, закопавшись в расчеты. Потому что главная механика в этой настольной игре — не расстановка рабочих, как может показаться из правил на первый взгляд, а логические вычисления.

YouTube: CGE — Czech Games Edition Доска

Все игроки поочередно выполняют ряд действий, будь то закупка ингредиентов или артефактов, продажа зелий, опыты или выдвижение научных гипотез для получения гранта. За действия начисляются победные очки или очки репутаций (которые тоже трансформируются в победные). У каждого игрока есть ширма с пирамидой-схемой и листочек для записей — с помощью них игрок вычисляет, какие зелья получаются при смешивании ингредиентов, и из каких молекул эти ингредиенты состоят.

Любое из восьми составляющих для зелья включает в себя три молекулы: красную, синюю и зеленую. Молекула может быть отрицательной или положительной, маленькой или большой. При смешивании двух ингредиентов молекулы вступают в реакцию друг с другом, и на выходе получается зелье. Реакции подвластны логике: при смешении двух плюсов получается плюс, двух минусов — минус, минуса и плюса — нейтральное зелье. Если понять эту схему, игра становится проще, хотя все равно напоминает решение уравнения с двумя неизвестными.

Для каждой игры искусственный интеллект в мобильном приложении генерирует уникальную раскладку молекул. Программа также выдает результаты смешивания зелий: стоит только навести камеру смартфона на два ингредиента, которые вы хотите смешать, приложение показывает, какое зелье у вас получилось. Исходя из результата можно предполагать, какие молекулы вступили в реакцию, и вычеркивать из специального бланка неподходящие решения. Если у вас, например, положительное синее зелье, то можно вычеркивать все варианты составов, в которых синяя молекула отрицательна. В конце игры в приложении можно сверить итоговые результаты с вашими догадками и в соответствии с правилами назначить победные очки.

Впрочем, игра подразумевает и режим без смартфона: тогда назначается ведущий, который заведует особым планшетом для вычисления результатов. В случае с дополнением без смартфона уже не справиться.

YouTube: CGE — Czech Games Edition Изготовление зелья

«Алхимикам» не отказать в юморе: игра без обиняков показывает истинную натуру научной деятельности. Студенты — не более, чем лабораторные крысы (если вы совсем никудышный алхимик, то придется приплачивать золотом за опыты над бедолагами), а ради открытий приходится порой даже травить себя. Чтобы выиграть научный грант (с победными очками и золотом) порой нужно приврать или сымитировать активную мозговую деятельность. Сатира над учеными в чистом виде, причем всё так изящно прикрыто игровыми реалиями, что ни придраться, ни поспорить.

Рассчитанная на 2−4 человек партия будет длиться 1,5−3 часа в зависимости от количества играющих. Раундов всего шесть и игровая структура хода проста, но никто не отменял: а бездумно тратить ходы здесь опасно. Цена одной ошибки в вычислениях высока: того гляди все гипотезы окажутся неверными.

Королевский голем

В 2016 году выходит дополнение — «Королевский голем». В одной коробке скрываются сразу четыре инструмента, позволяющие разнообразить игровой процесс: вводить их можно как одновременно, так и частями.

Одно дополнение — «Спонсоры», — позволяет начать игру с разными стартовыми параметрами. Кому-то достанется больше денег, кому-то — целый артефакт, но «Алхимики» остаются верны своей скрытой иронии: чем больше кусок пирога, который тебе достался, тем грязнее методы его приготовления. Не все то золото, что блестит: вы сами выбираете из нескольких вариантов свой стартовый «капитал», но за хорошие параметры вычитаются очки репутации.

«Дни забот» — это дополнительные съемные плашки для игровой карты, на которых каждый раунд обозначаются бонусы для игроков. Если в базовой версии игры каждый ход вы выбираете из одинакового «репертуара» бонусов и при игре вчетвером схема получения плюшек уже надоедает, то с «Днями» каждый раз игра протекает иначе.

Czechgames.com Алхимики: Королевский голем

«Королевская библиотека» раскрывает дополнительную площадку для вычисления ингредиентов. Алхимики додумались до того, что все элементы их работы делятся на лунные и солнечные. С помощью новой локации можно проверить, к какому типу относится искомый ингредиент: это вдвое уменьшает число вариантов его состава и выбирать финальное решение становится легче. Правда, заполучить доступ к библиотеке не так просто.

«Проект Голем». Главное нововведение: теперь игроки не только разгадывают состав перьев и скорпионов, но еще и пытаются оживить каменного голема в королевских подземельях. Госзаказ прост: сделай так, чтобы пламенное сердце монстра загорелось, а из ушей повалил дым, и получи дополнительные очки. Правда, бюрократической работы прибавляется: король требует составлять отчеты и наказывает тех, кто этого не делает. Владыке хочется сберечь секрет оживления голема. За несколько партий у нас никто не смог смекнуть, что требуется для создания «эликсира жизни», но мы не сдаемся.

Дополнение не отменяет базовых правил (как и не играется без основной настольной игры), хотя безбожно усложняет ее, выращивая поверх уже состоявшегося скелета механик новые слои игровых развлечений. Чтобы охватить все возможности, одной (а то и двух) партий не хватит, ведь продолжительность игры составляет все те же 6 раундов. Можно игнорировать голема (и это не мешает победе), но любопытство, свойственное любому уважающему себя ученому, обязательно вынудит вас завернуть в новые локации.

«Алхимики» — игра глубокая, сложная и смешная. Она хорошо подойдет для тех, кто любит доказывать теории, выдвигать гипотезы и размышлять. В настолке есть место для блефа и дипломатии, но каждый в первую очередь действует ради себя — ну и ради науки, которая вовсе не так милосердна, как кажется. Даже в сказках.