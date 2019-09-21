



Иван Шилов ИА REGNUM

Будущий генсек ОДКБ посетил Баку

Азербайджан посетил с визитом госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, сообщает АЗЕРТАДЖ. Делегацию 18 сентября принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, который в своей приветственной речи высоко оценил двусторонние отношения Баку и Минска. Он отметил, что они «основаны на дружбе, взаимопонимании, взаимной поддержке». Позже Зась и секретарь Совбеза Азербайджана Рамиль Усубов подписали план взаимодействия на 2020−2021 годы. Особое «прочтение» визиту Зася придало то обстоятельство, что он — единственный кандидат на пост генсека ОДКБ. И прибыл в Азербайджан вскоре после того, как поправки к уставу ОДКБ, регламентирующие статус наблюдателя, принял парламент Армении, единственной страны, которая выступает против участия Азербайджана в ОДКБ, хотя официальный Баку однозначно выразил свою позицию: Азербайджан не обращался за каким-либо статусом в ОДКБ и обсуждений по этой теме не проводится.

Mchs.gov.by Станислав Зась

Китайская делегация на переговорах в Баку

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу 19 сентября прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает Trend. Делегацию во главе Ли Чжаньшу принял Алиев и председатель Милли Меджлиса Октай Асадов. Ли Чжаньшу высоко оценил увиденное им в Баку развитие и органический синтез восточной и западной архитектуры. Было отмечено, что Китай намерен углублять связи с Азербайджаном в различных сферах жизни, Баку назван «настоящим другом, проверенным партнером». Гость подчеркнул, что высокий уровень политического диалога между Китаем и Азербайджаном положительно сказывается на торгово-экономических отношениях. Было отмечено, что существуют широкие возможности для расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, транспорта, образования и культуры.

Администрация Алиева об участии в ОДКБ

Азербайджан не обращался за каким-либо статусом в ОДКБ и обсуждений по этой теме не проводится. Об этом заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал журналистам в рамках семинара на тему 25-летия подписания «Контракта века», сообщает пресс-служба АП. «Несмотря на то, что Азербайджан не предпринимал таких обращений, армянская сторона, исходя из своих фобий и комплексов, делает попытки обсуждения любых вопросов вне дипломатических рамок», — подчеркнул Гаджиев.

Securityconference.de Ильхам Алиев

Азербайджан предложил Армении модель: «двух» на «двух»

Баку готов обменять двух армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане, на двух азербайджанских заложников, незаконно удерживаемых армянской стороной. «Мы готовы обменять Карена Казаряна и Араика Казаряна на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева», — говорится в сообщении государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан. Госкомиссия отмечает, что соответствующее обращение о готовности обмена было направлено в соответствующие международные структуры 11 сентября 2019 года. Ведомство отмечает, что Баку неоднократно подчеркивал свою принципиальную позицию по обмену удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех». Она была выражена на встречах лидеров двух стран при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также встрече глав МИД двух стран, в том числе в ходе обсуждений госкомиссии с соответствующими международными организациями. «Вновь доводим до сведения, что наша страна всегда следует нормам и принципам международного гуманитарного права и расценивает состоявшийся между Россией и Украиной обмен пленными 7 сентября текущего года, как акт гуманизма. В соответствии с этим примером гуманизма, еще раз подтверждаем свою приверженность скорейшему освобождению пленных-заложников между Азербайджаном и Арменией по тому же принципу», — говорится в сообщении.

В Баку обсудили экономическое сотрудничество с Турцией

15 сентября вице-президент Турции Фуат Октай прибыл с официальным визитом в Азербайджан. 16 сентября Алиев принял делегацию во главе с Октаем. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отметив, что азербайджано-турецкие дружеские и братские отношения успешно развиваются, глава государства подчеркнул, что они охватывают все сферы. Глава государства выразил уверенность в том, что проходящее в Баку заседание межправительственной комиссии даст плодотворные результаты, и визит вице-президента Турции послужит делу дальнейшего укрепления связей. В тот же день состоялось восьмое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией. Заседанием руководили сопредседатели комиссии, со стороны Азербайджана — премьер-министр Новруз Мамедов и со стороны Турции — Октай. В заседании приняли участие представители министерств, структур и других организаций, являющихся членами комиссии с обеих сторон. На встрече были обсуждены нынешнее состояние и расширение торгово-экономических связей двух стран и вопросы по обеспечению продолжительности экономических отношений. Напомним, что Совместная межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией была создана в соответствии с соглашением торгового и экономического сотрудничества между правительствами Азербайджана и Турции, подписанным второго ноября 1992 года в Анкаре. До сих пор было проведено семь заседаний. По итогам работы был подписан протокол, в котором выражена уверенность в том, что восьмое заседание окажет положительно влияние на развитие турецко-азербайджанских связей в различных сферах. Еще одним итогом обсуждений по сотрудничеству в различных сферах между Азербайджаном и Турцией стало принятие плана деятельности как дополнение к протоколу заседания.

Фуат Октай

25 лет «Контракту века

Прошло 25 лет со дня подписания «Контракта века», который золотыми буквами вписан в историю Азербайджана и сыграл важную роль в судьбе страны. 20 сентября 1994 года Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) подписала с 11 ведущими нефтяными компаниями мира соглашение о совместной разработке и долевом распределении месторождений «Азери», «Чираг» и «Гюнешли». В последующие годы были подписаны 26 соглашений с 41 нефтяной компанией, представляющей 19 стран мира. Это событие, определившее новую геоэкономическую карту Евразии, также стало самым решающим фактором дальнейшего развития только что обретшего независимость Азербайджана и его партнерства с мировым сообществом. За последние 25 лет годовая добыча нефти в Азербайджане выросла в четыре раза, способствуя восстановлению всех отраслей экономики. В азербайджанском секторе Каспийского моря для разработки глубоководных месторождений были применены некоторые важные технологии и инновационные решения. За эти годы в экономику Азербайджана было инвестировано в общей сложности около 265 миллиардов долларов, в то время как объем инвестиций в нефтегазовую отрасль составил 101 миллиард долларов. По словам Гэри Джонса, регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции, сообщает АПА, 25-летний юбилей знаменует собой важную веху в новой истории нефтегазовой промышленности Азербайджана. Это историческая дата для SOCAR, BP и всех других партнеров по контракту АЧГ. «То, что было достигнуто этим контрактом с 1994 года, является экстраординарным. Именно с этим контрактом началось масштабное развитие, превратившее Азербайджан в одного из крупнейших мировых поставщиков энергоресурсов и трансформировавшее экономику страны», — сказал он.

Kheo17 Заправочная станция ГНКАР (SOCAR)

Азербайджан готов поддержать Транскаспийский газопровод

В случае инициативы со стороны импортеров туркменского газа или самого Ашхабада, Азербайджан может рассмотреть возможность транзита туркменского газа через свою территорию. Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, в ходе семинара на тему 25-летия подписания «Контракта века», сообщает Trend. «В процессе транспортировки туркменского газа Азербайджан может стать транзитной страной. Но, конечно же, это решение не зависит от Азербайджана, а должно быть принято экспортерами и импортерами. Если такое решение будет принято, Азербайджан может рассмотреть свое участие в качестве транзитера. Однако, конечно, окончательное решение должна принять третья сторона», — сказал Гаджиев.

День открытых дверей в Гобустане

В Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике 19 и 20 сентября в рамках Дней европейского наследия прошел День открытых дверей, сообщает Trend Life. Гостям были представлены выступления инструментального ансамбля «Бута», организованы мини-туры «Гобустан за кадром» по местам съемок фильмов («Последний перевал», «Семеро сыновей моих», «Свет погасших костров. Деде Горгуд» и т. д.), под руководством народного художника Арифа Гусейнова проведен мастер-класс для детей и представлена ярмарка-продажа работ детей с ограниченными физическим возможностями. Дни европейского наследия проводятся по инициативе Совета Европы в более 50 странах мира. Это ежегодный фестиваль, когда свои двери открывают многие популярные и интересные архитектурные памятники, здания, объекты и помещения, некоторые из которых закрыты для посещения в обычные дни. Дни европейского наследия — известное культурное общественное мероприятие, направленное на укрепление исторического сознания и народного духа граждан страны. Многие из памятников и исторических зданий к фестивалю подготовят особую культурную программу, экскурсии, концерты или выставки.

Баку с любовью: персональная выставка российского дипломата

17 сентября в Национальном музее искусств Азербайджана состоялось открытие персональной выставки российского дипломата Оксаны Садовниковой, посвященной Азербайджану и его столице Баку, сообщает Yenicag.Ru — Новая Эпоха. Садовникова — не профессиональный художник, а потомственный дипломат, выпускница факультета международных отношений МГИМО, арабист. Причем, родилась она в Исфахане (Иран) в семье российского дипломата и посла Александра Садовникова, где жила на протяжении 18 лет. С 2012 по 2017 годы работала в посольстве России в Азербайджане, занималась вопросами культуры и гуманитарной сферы. В настоящее время работает в МИД России в Москве. Призвание к изобразительному искусству у нее проявилось во время работы в Баку, именно благодаря любви к Азербайджану. И это чувство она решила воплотить в своих произведениях. В коллекции художника около ста работ, посвященных Азербайджану, причем часть картин были специально привезены для демонстрации на выставке в Баку. Над этими работами дипломат трудилась четыре года.