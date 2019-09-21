



Иван Шилов ИА REGNUM

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу «Євпропейська правда» обозначил некоторые позиции. По его словам, «мы планируем встречу с нашими венгерскими партнерами в ближайшее время. Президент Венгрии был на инаугурации. На следующей неделе в Нью-Йорке я планирую встречу с министром (иностранных дел Венгрии — С.С.) Сийярто. Отдельно мы планируем встречу Владимира Зеленского с Вышеградской четверкой, где будут все четыре лидера, в том числе Виктор Орбан».

Это заявление стало ответом на вопрос издания, как разблокировать заседание комиссии Украина — НАТО на уровне президентов и министров, которое уже два года блокирует Венгрия. Действительно, Будапешт остается трудным партнером для Киева. И, наверное, не случайно, что переговоры с ним отложены на потом. При этом в выступлении 29 августа перед Верховной радой Пристайко отмечал: «Мы будем вдумчиво, креативно, но принципиально искать пути, которым мы можем восстановить круг друзей вокруг себя. В первую очередь это касается Венгрии, Польши, Румынии». Заметим, что все перечисленные государства имеют потенциальные территориальные претензии к Украине. Судя по нынешнему интервью главы МИД, Киев надеется вести общение со своими соседями не только в рамках двусторонних отношений, но и декларирует намерение завязать их в многосторонние форматы и, желательно, не проблемные. В первую очередь, реанимировать диалог на линии Вышеградская четверка (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) — Украина. Как отмечают некоторые украинские эксперты, одно время «четверка» рассматривалась Киевом в качестве одного из инструментов европейской интеграции и своего рода «единого защитника украинских дел» на европейской арене. Однако потом из-за существенных различий в отношениях между Украиной и странами «четверки» Киев предпочел решать споры один на один.

Вадим Пристайко

Наименее конфликтными являются связи Украины и Словакии. Иногда у Братиславы «искрит» в связи с наплывом украинских трудовых мигрантов, но это не принципиально. Остаются сложности с Варшавой, которая ждет от Киева согласия с польской версией политики исторической памяти. Что касается Праги, то Киев пропускает иногда чувствительные публичные удары. Как это случилось на днях, когда делегация из Чехии побывала в Крыму, где она, как пишет чешский портал Parlamentnilisty, якобы вела переговоры об организации туристических туров на полуостров. С протестом выступил МИД Украины. Причем, Киев указал на то, что в составе делегации, побывавшей в Крыму, оказались представители Всемирного совета подкарпатских русин, с которым в начале сентября встретился президент Чехии Милош Земан. «Киев считает пророссийскую часть русинской общины пятой колонной Москвы и подозревает ее в подрывной деятельности», — отмечает издание. В Праге русины обсудили с президентом Чехии вопрос широкой автономии Закарпатской области на Украине. Со своей стороны, чешский президент пообещал русинам, что об их проблемах поговорит с Зеленским, а также выступил за децентрализацию Украины в связи с Минскими соглашениями.

(сс) European People's Party Виктор Орбан

Однако ни Братислава, ни Варшава, ни Прага не зашли так далеко с Киевом, как Будапешт, который на официальном уровне предпринимал активные действия, блокирующие контакты Украины с Европейским союзом и НАТО. Иначе говоря, делал куда больше, нежели просто играл на внутреннюю венгерскую аудиторию. Плацдармом, на котором разворачивается Венгрия, является Закарпатье с ее венгерским меньшинством, его поддерживали всеми возможными силами, включая политическое давление и предоставление финансовой поддержки. При этом в Будапеште считают, что если межгосударственные отношения между какой-то страной, где проживает меньшинство, и Венгрией не безоблачные, как в случае с Украиной, то меньшинство не должно страдать от этого и не несет ответственности за венгерскую политику. Но, похоже, что на Украине с данной точкой зрения согласны не все, что вызывает конфликт интересов уже украинских ведомств. Это проявляется, например, в части инициированного Службой безопасности Украины расследования относительно выделения Будапештом средств на проекты в Закарпатье. Как отмечает киевский еженедельник «Зеркало недели», низкий общий уровень доверия к СБУ и начало расследования на фоне непрерывного украинско-венгерского противостояния заставляет задуматься о качестве публичной коммуникации СБУ и ее координации с другими соответствующими органами государственной власти Украины.

Kremlin.ru Милош Земан

Отсюда вопрос: а что же даст Вышеградской четверке восстановление диалога с Киевом на фоне того, что различия в отношениях с Киевом у каждого из членов группы никуда не делось? Это будет игра в пользу украинской дипломатии, которая может попробовать расколоть «четверку», публично обозначить имеющиеся в ней противоречия (на радость, в том числе и Брюсселю), изолировать Венгрию и представить ее на фоне Польши, Словакии и Чехии амбициозным скандалистом. «Мы решаем вопросы, относящиеся к компетенции Украины, для того, чтобы наши граждане были защищены, — говорит Пристайко. — И о том, насколько мы расширяем их права или сужаем, мы обязательно будем говорить с нашей общиной. Мы можем иногда посоветоваться с венгерскими партнерами, но в итоге это будет наше решение. Сто раз им об этом напоминали». Похоже, Будапешту предлагают услышать это в сто первый раз, но уже в присутствии всей Вышеградской четверки.