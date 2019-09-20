



Роман Иферов (сост.), Александр Мраморнов (ред.). Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. и Всеукраинский Собор 1918 г. об украинском церковном вопросе. М.: Издательство «Спасское дело»; Старая Потловка, Пензенской обл.: Издание Храма св. Аллы, 2019

Роман Иферов (сост.), Александр Мраморнов (ред.). Священный Собор Православной Российской Церкви 1917−1918 гг. и Всеукраинский Собор 1918 г. об украинском церковном вопросе. М.: Издательство «Спасское дело»; Старая Потловка, Пензенской обл.: Издание Храма св. Аллы, 2019

Неспособность новой демократической власти в лице Временного правительства преодолеть начавшуюся смуту, связанную с крушением монархии, вызвала широкую волну сепаратизма. Стремление элит окраин к получению автономии, а зачастую и отделению от России предполагало не только политическую, но и религиозную независимость. Не являлись исключением и украинские элиты.

Настоящий сборник показывает, как обсуждался вопрос о статусе церкви на Украине. Его составили извлечения, касающиеся «украинского вопроса» из деяний Всероссийского поместного Собора и собственно материалы Всеукраинского Собора. Последние в книге публикуются впервые.

Интересно, что вопрос об автокефалии был впервые поднят не клиром, а на проходившем осенью 1917 г. Третьем всеукраинском военном съезде, принявшем соответствующую резолюцию. Следует отметить, что на самом Соборе (7 января — 14 декабря 1918 г.) большая часть духовенства в данном вопросе заняла вполне умеренную позицию. Так, митрополит Киевский Владимир (Богоявленский) и Союз приходских советов стремились к установлению автономии церкви, с возможностью полного внутреннего самоуправления, что оставляло ее в рамках канонического права. Им противостояли политики из Центральной рады и часть священнослужителей, образовавших Всеукраинскую православную церковную раду, среди которых выделялся архиепископ Владимирский и Шуйский Алексий (Дородницын).

В итоге на соборе все-таки возобладали умеренные взгляды. Но ненадолго: в мае 1920 г. автокефалия была провозглашена на штыках петлюровских войск.

Так что в истории с «томосом» и очередном провозглашении «автокефалии» украинской церкви в январе этого года ничего нового нет. Инициатива в этом сугубо экклезиологическом вопросе вновь исходила от светских лиц (политиков и военных). Разве что Константинопольский патриарх впал в апостасию, а сам процесс «церковной независимости» выглядел как плохо сыгранная комедия. Похоже, Карл Маркс был прав, когда говорил, что история повторяется, «первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса».

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».