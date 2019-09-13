То, что японские власти весьма нервно отреагировали на начало работы нового рыбоперерабатывающего завода на одном из русских Курильских островов — Шикотане, удивления не вызывает. Ибо в Токио, похоже, убедили себя, что этот остров вот-вот должен войти в состав государства японского. А потому возведение современного дорогостоящего завода на его территории воспринято в Японии как непозволительная дерзость и чуть ли не оскорбление чувств граждан этой страны. Которых японский премьер-министр СиндзоАбэ почти убедил в якобы обещанном президентом РФ Владимиром Путиным скором «возвращении» Малой Курильской гряды (МКГ), или по-японски острова Шикотан и группы островов Плоские (по-японски Хабомаи). Могу засвидетельствовать, что во время поездки осенью прошлого года в Японию мои собеседники из числа политиков, политологов, журналистов, уже считая вопрос о МКГ решенным, сводили разговоры к тому, как после их «возвращения» будет решаться судьба самых больших и освоенных островов Большой Курильской гряды — Кунашира и Итурупа, на которые, как известно, также претендует правительство Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Хорошо помню, как с плохо скрываемым раздражением воспринимались мои разъяснения, что лично мне не известны публичные заявления президента Путина о согласии «сдать» МКГ, хотя он и признает сохранение в силе волюнтаристского обещания Никиты Хрущева о возможности «передачи Шикотана и Хабомаи, но только после заключения мирного договора». А вот напоминание о том, что сам Хрущев в 1960 году в ответ на заключение японским правительством направленного против СССР и КНР военного союза с США официальным меморандумом дезавуировал свое обещание, обусловив его выполнение выводом с Японских островов всех иностранных, читай американских, войск, впечатление производило. Кстати, в результате целенаправленного замалчивания этого советского меморандума о нем помнят и знают в Японии лишь искушенные специалисты по японо-российским отношениям.

Не многие знают об этом важнейшем для «решения территориального вопроса» документе и в нашей стране. До последнего времени о нем не вспоминали и на официальных переговорах о «проблеме территориального размежевания». В известной степени «реанимации» этого документа послужил официальный запрос ИА REGNUM в МИД РФ с просьбой разъяснить, учитывается ли он при формулировании российской политики на переговорах с правительством Японии. Ответ МИД был положительным, сообщалось, что да, все документы учитываются. По моим наблюдениям, примерно с этого времени как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, так и президент Путин стали напоминать японским собеседникам о негативной роли тесного военного союза Японии с США, существование и укрепление которого создает принципиальные препятствия для нахождения некоего компромисса по поводу линии прохождения границы. И должен сказать, что этот довод весьма серьезно воспринимается японцами. Один из них прямо согласился с неразумностью требовать от русских предоставить территорию, на которой могут появиться направленные против них военные базы США. Но это был политолог. А японские политики в один голос уверяют, что не позволят США использовать «северные территории» в военных целях. Такие же заверения, правда, не очень уверенно, дает президенту Путину и премьер Абэ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Но наученные прямым, да что там, прямо скажем, наглым обманом со стороны «наших западных партнеров» по поводу «нерасширения НАТО» мы не должны быть столь наивными, чтобы полагаться на заверения одного политика, тем более рано или поздно вынужденного оставить свой руководящий пост.

Но вернемся к Шикотану и рыбзаводу на этом острове. Поводом для этих записок послужила статья, появившаяся в японском интернет-издании Sankeibiz, входящем в группу правонационалистической газеты «Санкэй симбун». Статья озаглавлена: «Россия усиливает фактический контроль над Шикотаном, Путин ускоряет развитие и восстанавливает репутацию». Это в щадящем переводе ИноСМИ. В действительности в заголовке использованы иероглифы, означающие «восстанавливает запятнанное имя». Что имеет в виду создавший заголовок редактор, не совсем понятно, но в нем, безусловно, просматривается негативное отношение издания к российскому лидеру.

Так вот из статьи стало ясно, что «запрещающее» сотрудничать на Курилах иностранным государствам японское правительство, оказывается, выразило «протест» исландской компании SKAGINN, ставшей генеральным подрядчиком при поставке оборудования для шикотанского завода. И это при том, что такое оборудование можно было бы не везти «с другого конца света», а поставить из соседней Японии. Но тут официальный Токио руководствуется принципом «сам не ам, и другим не дам».

Kremlin.ru Открытие Владимиром Путиным рыбного завода на острове Шикотан в ходе телемоста

В российском представительстве исландской компании неуклюже оправдывались: «Когда мы заключали контракт с «Гидростроем», мы не знали, что Шикотан является объектом территориальных распрей. После церемонии запуска правительство Японии выразило нам протест, но у нас не было возможности разорвать контракт». По словам представителя SKAGINN, в проекте принимали участие еще три компании из Исландии.

Не будем слишком строги к представителям исландской компании, хотя трудно поверить, что им действительно было неизвестно о японских притязаниях на Шикотан. Вопрос не к исландцам, которых надо поблагодарить за сотрудничество, а к руководству нашей страны, которое сносит подобное обращение, да еще заискивающе уговаривает японцев прийти на южные Курилы для их развития и облагораживания. Вот сейчас российские СМИ наперебой шумят, чуть ли не как о сенсации, о согласии Токио разрешить направить своих туристов на наши острова, каковыми тот же Токио их официально не считает. О том, что с большой степенью вероятности этот туризм будет «ностальгическим» и использован японскими властями для дальнейшей пропаганды «борьбы за северные территории», в Москве не задумываются, вернее, не хотят задумываться.

В связи со сказанным хотелось бы задать российским властям вопрос, доколе наша страна будет терпеть грубое вмешательство Токио в наши внутренние дела, своими неуклюжими «протестами» мешать иностранным инвесторам вести выгодную экономическую деятельность на Курилах? И, воспользовавшись случаем, поблагодарить и поздравить с большими успехами в развитии нашенских Курил создателя и бессменного руководителя ЗАО «Гидрострой», офицера, бывшего военного строителя Александра Григорьевича Верховского, которому, кстати, как говорят, японский МИД упорно не дает визу на въезд в демократическую Японию. О причинах, думаю, легко догадаться…