



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начинает визит в США. Но его вояж мало напоминает обычный, касающийся двухсторонних отношений. Пашинян примет участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН, где намерен выступить с речью. Он посетит Лос-Анджелес, где встретится с одной из крупнейших в мире армянских общин и примет участие в митинге в центре города. Также предполагаются встречи с руководством города и штата Калифорния, армянских духовных и светских структур, представителями армянских СМИ. Пашинян примет участие в бизнес-форуме с местными предпринимателями, посетит Силиконовую долину, где встретится с представителями сферы высоких технологий, а также специалистами армянского происхождения.

Но нет главного: премьер-министр Армении до сих пор не встречался с президентом или государственным секретарем США. Единственным высокопоставленным американским чиновником, с которым Пашинян смог переговорить, был советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, которого Дональд Трамп недавно отправил в отставку. Кстати, это особенно бросается в глаза на фоне того, что премьер неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным, а в разных других форматах — с другими главами стран ОДКБ и Евразийского экономического союза. Личные встречи Пашиняна проходили и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Но эти лидеры имеют свое специфическое отношение к армянской «бархатной революции», и в Ереване это хорошо понимают.

Kremlin.ru Никол Пашинян и Владимир Путин

Другое дело Запад в целом и США в частности, где, по идее, должным образом должны оценивать «демократический разворот» Армении. Но кроме громких слов о желании видеть «процветающую Армению» со стороны Вашингтона ничего не слышно и не видно. Не случайно несколько месяцев назад Пашинян жаловался с трибуны парламента, что «наша революция не получила достаточного внимания со стороны США» и что они «не помогают Армении после революции». Как говорит армянский эксперт по США, председатель Армянского центра американских исследований Сурен Саркисян, «в последнее время в армяно-американских отношениях наблюдается» определённый кризис, потому что на самом высоком уровне встреч практически вообще не бывает. В чем же дело? Причин несколько.

По мнению Саркисяна, Армению и США не связывают бизнес-связи: она 170-й партнер по товарообороту. Плюс у огромной армянской диаспоры в США сложилось настороженное отношение к Пашиняну. А диаспора — очень влиятельная, обладающая огромными финансовыми ресурсами. Впереди в США новый цикл президентских выборов, в принципе диаспора могла бы что-то сделать для Пашиняна. Но, видимо, у нее своя оценка ситуации и видение перспектив дальнейшего развития событий в Армении. Диаспора понимает, что Пашинян ищет встречи с Трампом в первую очередь для того, чтобы усилить свои пошатнувшиеся внутриполитические позиции. Более того, ИА REGNUM располагает информацией, согласно которой инициативная группа армянской диаспоры в США намерена вручить Пашиняну петицию с требованием «не выставлять себя в роли лидера мирового армянства, а говорить исключительно от имени «русских армян» (то есть Армении, которая сформировалась как государство на вошедшей в состав Российской империи территории Ереванского ханства).

Один из армянских районов Лос-Анджелеса

Как заявил нам один из организаторов петиции, «армянская диаспора в США — это в основном потомки бывших подданных Османской империи». Самое интригующее в этой ситуации заключается в том, что часть армянской диаспоры в США готова вступить в диалог с Анкарой и даже сыграть на снижении существующей напряженности в американо-турецких отношениях. Пашинян это почувствовал, заявляя о готовности «нормализовать отношения с Турцией без условий», хотя Анкара на это не отреагировала. Более того, когда он заявляет, что «Арцах (Нагорный Карабах) — это Армения», здесь тоже можно усмотреть попытку сыграть на поле западной армянской диаспоры. И тут Пашинян наталкивается на жесткую позицию Азербайджана. К тому же он не может разыграть «российскую карту», так как налицо необычный по историческим меркам альянс между Москвой и Анкарой и серьезные партнерские отношения между Москвой и Баку.

Позиция Еревана выбивается из сложившегося регионального геополитического контекста, и у него не существует с Вашингтоном точек соприкосновения национальных интересов, не просматриваются даже на теоретическом уровне контуры конфигурации, согласно которой Вашингтону и Еревану можно было бы строить стратегическое партнерство или еще что-то подобное. С другой стороны, Пашинян начинает размывать и конфигурацию отношений с Россией, обозначая прозападный вектор, несмотря на членство Армении в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе. Вот почему появившийся вопрос, куда эти процессы будут заводить страну, остается открытым. Не случайно сейчас уже российская сторона стала вводить в оборот возможность членства в ОДКБ Азербайджана, обозначает — пока негласно — возможность урегулирования нагорно-карабахского конфликта в ином формате.

(сс) Pandukht Флаги Армении и США возле Собора Св. Вардана в Нью-Йорке

Через несколько дней в Вашингтоне может состояться встреча при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ глав МИД Армении и Азербайджана. Эксперты не ждут сюрпризов от этой встречи, потому что переговорный процесс приведен в запущенное состояние, это сопредседатели МГ ОБСЕ пытаются сохранить на плаву переговорный процесс. И вновь странность. Как утверждает бакинский эксперт Эмиль Мустафаев, «ключ от решения конфликта действительно находится в Кремле», от которого пытается дистанцироваться Пашинян. Но кто сказал, что переход или перехват инициативы на карабахском направлении другими сопредседателями Минской группы, США или Францией, позволит реализовать свой сценарий Баку или, наоборот, Еревану? Азербайджан, как говорит Мустафаев, выжидает, «определенно имея свой план». Начинать войну сейчас бессмысленно, так как она может консолидировать армянское общество.

А вот подождать, пока «бархатная революция» в Армении путем «пожирания своих и других детей» ослабит государство настолько, что проблемы Нагорного Карабаха можно будет решить «другими» средствами, — иное дело и иной сценарий. В целом ситуация приближается к своей какой-то кульминации. Нельзя исключать, что визит Пашиняна в США может послужить «спусковым крючком» для запуска определенных социально-экономических процессов в Армении. Эффект бумеранга может сработать и в том случае, если в скором будущем состоится визит Алиева в США и его переговоры с Трампом. Напомним, что ранее с целью организовать их глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встречался с госсекретарем США Майком Помпео, министром обороны Джеймсом Мэттисом, советником президента Фионой Хилл.