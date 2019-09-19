Последнее время в России то и дело говорят о цифровой экономике, цифровых технологиях, борьбе за сырье, мировое лидерство, высокие рейтинги вузов на мировых аренах, инвестициях и создании условий для инвесторов. В этой борьбе, замешанной на деньгах и переделе власти, российские чиновники, похоже, забыли, что, придя во власть, они в первую очередь должны представлять интересы государства и его народа, а не только свои, завязанные на бизнес. Не стоит расценивать это утверждение как советский пафос или «старые песни о главном», мол, «вся власть советам», «свобода, равенство и братство». Мы все прекрасно понимаем, что равенство для нас для всех наступает лишь в одном случае — там, где деньги уже роли не играют, как и статус, — они там просто не нужны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведев — Чемезову: «Мои слова должны быть записаны на скрижалях!»

Сегодня Россия стоит на пороге переизбытка управленческих решений, принимая которые, чиновники в погоне за стабильностью и финансовым благополучием упустили из виду ключевой ресурс — человеческий. Без этого ресурса власть как институт, контролирующий общество, не нужна, она становиться лишней, как и тот человеческий фактор, от которого сегодня избавляются отдельные финансовые «институты» страны. В этой связи совершенно непонятно, как власть может не осознавать последствий игры, в которую играет. Данный факт может означать одно из двух: либо власть — самоубийца, возможно, сама не замечает за собой таких психологических предпосылок, либо власть не до конца понимает правил игры и не оценивает ее последствий, возможно, надеясь на авось.

Если отталкиваться от статистики, то мы увидим неутешительные перспективы развития России как минимум на ближайшие лет двадцать, даже если срочно сейчас кинемся принимать все необходимые для их минимизации, меры.

Для сравнения приведем статистику человеческих ресурсов второй экономики мира, до которой мы все тянемся со времен развала Советского Союза, то есть США. Из открытых доступных источников известно, что население США с 2000 по 2010 год увеличилось на 9,7%, в апреле 2015 года в США обладали человеческим ресурсом, равным 325,7 млн человек. Плотность населения на тот же 2015 год составляла 34 человека на каждый квадратный километр.

Дети

Численность постоянного населения России на 1 июля 2019 года составила 146,7 млн человек. То есть более чем вдвое меньше США. Более того, в стране продолжает увеличиваться разрыв между смертностью и рождаемостью. В первом полугодии 2019-го число умерших превысило количество родившихся на 27,6%, в то время как за аналогичный период прошлого года показатель составлял 21%. Естественная убыль населения составила 198,85 тысячи человек, что на 34,66 тысячи больше, чем за первое полугодие предыдущего года.

Надо сказать, что сегодня наша страна опередила по числу умерших и не догнала количество рожденных в СССР, в составе которого на Россию приходилось больше всего территорий земли и численности населения.

По данным на 1983 год в СССР на каждые 1000 человек приходилось 20,1 рождения, тогда как по итогам 2018 года в России — 10,8. Причем на каждую тысячу родившихся приходится 5,1 ребенка, умершего в возрасте до одного года. На каждую тысячу людей, живущих в Советском Союзе, в 1983 году приходилось 10,3 случая смерти, в сегодняшней России — 12,5. Радует, пожалуй, только то, что пока мы не догнали показатели царской России, где на каждую 1000 человек ежегодно умирало более 30. Да, было бы странно; имея сегодня на вооружении современные технологии лечения и с тех пор далеко продвинувшуюся фармацевтическую отрасль, мы, в отличие от жителей царской России, вымираем меньшими темпами. Но, похоже, правительство, в особенности такие его яркие представители, как Антон Силуанов и Вероника Скворцова, стараются изо всех сил догнать и перегнать по показателям смертности и сдерживанию роста рождаемости Российскую империю, территория которой, при этом была больше современной России. Заметьте, здесь я умалчиваю о роли ЦБ и Сбербанка как отдельных финансовых институтов, больше отвечающих за вымирание человеческого фактора в экономическом смысле, что влечет не менее негативные последствия психологического характера, приводящие к физическому вымиранию.

Надо отметить, что плотность населения царской России в 1916 году составляла 8,3 человека на каждый квадратный километр. То есть данный показатель не сильно отличается от сегодняшней России (примерно 8,5 человека на каждый кв. км) и близок к уровню 1989 года. Но скажем прямо, неприятно осознавать, что с 1916 года, сменив две модели развития — капитализм на социализм — и вернувшись обратно в капитализм, пережив с тех пор как минимум два крупномасштабных кровопролитных испытания революцию и войну с фашизмом, не говоря о более локальных войнах, выйдя из них победителями, сегодня наша страна топчется на месте.

Власть все время смотрит на Запад, на международный опыт, ругает свой народ, пытается войти в передовики мировой экономики, перенимает опыт и не замечает главного. Возможно, не замечает потому, что, заметив, ей, власти, придется распрощаться с коррупцией, которая пожирает много денег, и начать работать, а не создавать видимость работы, в том числе играя цифрами статистики.

Как было сказано выше, численность населения второй экономики мира — США — больше 300 миллионов человек, что значительно превышает численность не то что России, но и всего бывшего Советского Союза. И это главное! Между тем приводимые Росстатом цифры сегодняшней численности населения могут на самом деле оказаться еще более удручающими. И некоторые эксперты подвергают данные по количеству населения сомнению. Одни пытаются подсчитать население по количеству потребляемого хлеба, другие по муке. Между тем расчеты и тех, и других не могут быть точными, более того, скорее вводят в заблуждение. Потому как власть — правительство России очень легко решает вопрос замещения населения с помощью мигрантов, которые, не являясь гражданами России, в большей степени потребляют более доступные для них продукты — хлеб и другие мучные изделия. И этот фактор, как вы понимаете, меняет полностью картину, которая никак не может являться достоверно отражающей ситуацию по численности россиян.

Давайте посмотрим, каким образом задействован человеческий ресурс в экономике США и России. По имеющимся в виртуальной сети на 2014 год данным, число трудоспособных граждан США более чем вдвое превышает число российских граждан, занятых к экономике страны, и составляет 155,4 млн человек, среди которых 92,7% имеют работу. Безработными на тот момент являлись 7,3% американцев. Большая часть американского населения, несмотря на высокоразвитую промышленность, все же занята в сфере управления, разработки и услуг, что говорит о серьезном развитии экономики государства. Почти половина трудоспособной части американцев заняты в сфере оказания услуг, на втором месте — занятость в сфере управления (правительство и др. госдолжности), затем следуют — производство товаров, бизнес услуги, образование и здравоохранение, розничная торговля, промышленность и строительство.

Что касается занятости в России, то данные Росстата приводятся либо в крайне ограниченной форме, вероятно, в силу все еще высокой доли теневого сектора экономики, нелегальной занятости граждан, несмотря на утверждения чиновника Силуанова о легализации бизнеса, либо все-таки численность населения России не соответствует действительности. Судите сами: численность рабочей силы в России, по данным Росстата за первое полугодие 2019 года, составляет 75,1 млн человек, или 51% от общей численности населения страны. При этом 71,6 млн человек, или 95,4% от общего числа трудоспособного населения были заняты в экономике, а 3,4 млн человек находились в поиске работы. Безработица составляет 4,6%. При этом в категорию трудоспособного населения входит группа лиц в возрасте от 15 лет и старше.

Пётр Котов. Рабочий. 1949

Между тем ряд отдельных СМИ периодически пестрит информацией о том, что число людей трудоспособного возраста неспособно прокормить пенсионеров, собственно, для чего и была проведена пенсионная реформа. Так, издание «Газета.ру» 11 сентября опубликовало информацию о том, что в России число пенсионеров в полтора раза превышает число тридцатилетних россиян. Со ссылкой на данные Росстата, которые, как сообщает издание, были опубликованы агентством РИА, в России проживает 32 млн человек в возрасте от 60 лет. Будем считать их пенсионерами. При этом число маленьких россиян до девяти лет — свыше 18 миллионов, а подростков от 10 до 19 лет больше 14,7 млн человек. То есть в это число уже входит некое количество трудоспособного населения, которому от 15 до 19 лет, которых, собственно, Росстат включает в указанные выше 51% работоспособных граждан. Далее следует возрастная категория людей от 20 до 29 лет, которых в России более 17,3 млн человек, людей в возрасте от 30 до 39 лет — 24,4 млн, от 40 до 49 лет — почти 20,3 млн человек.

В итоге мы получаем, даже без группы тех, кому от 15 до 19 лет, учитывая лишь людей в возрасте от 20 до 49 лет, — 62 млн человек. Сюда прибавим «выброшенных» в результате пенсионной реформы на рынок труда предпенсионеров в возрасте от 50 до 59 лет в количестве 19,8 млн человек и получим — свыше 81,8 млн человек. То есть количество трудоспособного населения (81,8 млн чел.) вполне способно обеспечить пенсиями 32 млн российских пенсионеров старше 60 лет, конечно, в случае, если бы рынок труда позволял задействовать всех трудоспособных граждан. А значит, Пенсионный фонд, по сути, должен обладать средствами, способными обеспечить пенсионеров хотя бы минимальным размером пенсий, тем более не все доживают до наступления пенсионного возраста, и в таком случае у Пенсионного фонда остаются неиспользованные денежные средства. Ну, а если их не хватает, то тогда возникает вопрос к правительству — куда исчезли и исчезают средства Пенсионного фонда. Если их пустили на строительство олимпийской инфраструктуры, то они должны были окупиться и вернуться в Пенсионный фонд, если они не окупились, то возникает вопрос уже и к инвесторам — почему вложенные средства не окупились. Вопрос деятельности Пенсионного фонда нужно рассматривать отдельно. Однако, в данной ситуации, ориентируясь на расчеты по числу трудоспособного населения, можно утверждать о преступном отношении правительства не просто к пенсионерам, но и в целом к человеческому ресурсу страны, так как задача по обеспечению наших предков стоит теперь перед трудоспособным населением, что приведет к снижению выживаемости трудоспособных граждан и отразится на уровне рождаемости детей, в которых нуждается наша страна, подобравшаяся к детородному возрасту поколения из демографической ямы, образовавшейся в 90-х.

Между тем давайте обратим внимание на еще один интересный факт — если сложить все приведенные «Газетой.ру» цифры, то есть количество россиян в возрасте до 9 лет, до 60 и старше, то мы получаем в итоге 113 миллионов 800 тысяч россиян, а не 146,7 млн человек, которые приводятся Росстатом на 1 июля 2019 года. Это лишний раз говорит о том, что человеческий ресурс России еще меньше, чем мы все думаем и нам рассказывает об этом правительство.

Если обратиться к статистике занятости, которую Росстат получает от Роструда, то можно увидеть картину, которая свидетельствует только об одном — о низком уровне развития экономики. Без учета занятости в секторе малого бизнеса в России работает более 33 миллионов человек, что, опять же обращу внимание, превышает число пенсионеров, которых 32 млн человек. Более 5 миллионов человек работает в секторе обрабатывающей промышленности, из которых более 747 тысяч задействовано в производстве продуктов питания. Второе место по занятости населения обеспечивает образовательная сфера (5 млн чел.), третье место — в сфере здравоохранения и социальных услуг (4 млн чел.), на четвертом месте находится сфера госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения (более 3 млн чел.), затем следуют в порядке убывания сферы транспортировки и хранения, оптовой и розничной торговли, профессиональной и научной деятельности, обеспечения электроэнергией и газом, финансовой и страховой деятельности, строительства и сельского хозяйства.

Сегодня у нас уровень безработицы, по данным Росстата, составляет 4,6%, при этом известные агитаторы цифровой экономики — Герман Греф и Дмитрий Медведев — слишком часто делают акцент на том, что безработных станет еще больше. Очевидно, развивать экономику в России с расширением числа рабочих мест, в отличие от тех же Соединенных Штатов Америки, которые недавно хвастались увеличением числа рабочих мест, правительство не намеренно. Оно планирует и дальше перекрывать «недостаток» трудоспособного населения, хотя, как мы понимаем, недостатка в котором нет, нет именно роста экономики, мигрантами.

Может быть, правительство лукавит, и миграционная политика направлена вовсе не на замещение рабочих рук, а на замещение россиян? Россиян как нации, наиболее привязанной к своей стране, судьба которой им небезразлична, и предъявляющих высокие требования к власти замещают на более лояльных и безразличных к политике власти мигрантов???

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По данным МВД РФ в период за январь — август 2019 года на миграционный учет было поставлено почти 13 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился более чем на 1 миллион человек. При этом разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства было оформлено за указанный период всего 82 тысячи 382. Из них 23 089 — высококвалифицированным специалистам. Было оформлено 1 млн 280 тыс. 910 патентов. Спрашивается, чем занимаются остальные 11 миллионов мигрантов, когда в стране своих более 3 миллионов безработных?

Как потребители мигранты имеют достаточно ограниченный спрос, среди которого только товары первой необходимости, а значит, они не способны подстегнуть экономику к росту. Более того, заработанные денежные средства они отправляют на родину, то есть деньги не участвуют в обороте капитала России, не приумножают ВВП страны и тем более — не пополняют Пенсионный фонд.

Зачем России столько мигрантов, если существуют планы по роботизации экономики??? А зачем нужна высокая рождаемость, если сегодня с рынка труда планируют выжить человеческий фактор?

При этом, если посмотреть уже на новые поколения россиян — молодежь, то и ее путь начинается с мытарств во взрослой жизни по России. Согласно проведенным Финансовым университетом при правительстве России исследованиям, молодые люди в возрасте до 30 лет из 78 городов намерены их покинуть. Это говорит о том, что они не видят перспектив развития этих городов и себя в них. Понятное дело, что планы и реальность могут сильно отличаться, планы могут не срастись, а потому эти данные говорят об уровне неудовлетворенности своей жизнью в России. И этот уровень среди данной возрастной категории людей варьируется в пределах от 26 до 47%. Согласитесь — это очень высокий показатель, опасный тем, что страна может потерять немногочисленную молодежь.

Каким образом правительство намеренно строить социально-экономическую политику, строить планы, если в принципе намерено этим заниматься, когда оно не дружит с реальным положением дел и занимается лишь замазыванием своих пробелов, прибегая к легким, быстрым и доступным инструментам, вроде миграции. Пока мы видим, как западные страны, пользуясь слабостями политики российского правительства, приумножают человеческий ресурс своих государств за счет квалифицированных кадров и молодых людей. А чиновники России приумножают Россию неквалифицированными мигрантами, в то время когда Дональд Трамп закрывает от них США.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и стена

Согласно оценкам Бюро переписи населения США, в 2011 году расовый состав был представлен на 78% белыми гражданами страны. В 2015 году доля белых детей нелатинского происхождения возрастом до пяти лет впервые снизилась до уровня менее 50%. Таким образом, меньшинства в данной возрастной группе стали большинством. Кто будет в меньшинстве через 20 лет в России???

Известный факт, когда «ломался» СССР, Россия понесла потери, в том числе получила снижение рождаемости, сегодня эти потери выливаются в перекос между трудоспособным населением и пенсионерами. Во всяком случае, об этом перекосе заявляют в правительстве.

А есть ли на самом деле этот перекос или просто средства Пенсионного фонда были, скажем мягко, неправильно инвестированы, а также плохо работает экономика, в которой не только нет роста, но и низкие зарплаты? Может быть, правительство пытается скрыть все эти факты и решает эти вопросы, устраняя человеческий фактор. Как говорится — нет человека, нет проблем. Или все-таки мы видим продолжение политики реформаторов из 90-х, которые заявляли о лишнем человеческом балласте. Среди известных реформаторов, которые считали лишними людей, были Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин. А сегодня активно продолжает избавляться от человеческого ресурса Герман Греф.

Что в итоге этих реформ мы имеем, видно по цифрам и по проблемам в экономике. Чем все это может закончиться? Вероятно, чиновники считают лично себя не лишними ртами для заинтересованных в размывании коренного населения России и избавлении от человеческого фактора лиц. Но они ошибаются — аппетит приходит во время еды. Если следовать логике популярных сегодня телесериалов или некогда модных телепроектов, забрасывающих людей на необитаемые острова и наблюдающих за тем, как люди начинают дичать и «пожирать» друг друга, то можно предсказать исход игры, в которую втянулись отдельные чиновники правительства. Все эти проекты отличаются одной закономерной особенностью — внешние наблюдатели, они же создатели игр, любят под конец проектов менять правила игры и снова наблюдать, как ради выживания оставшиеся в живых теряют последние крохи чести и достоинства. Чиновникам стоит задуматься, не станут ли они после вымирания выжившей в результате 90-х годов части населения страны героями игры по сценарию, написанному обиженными на советский режим людьми.