«Посол Украины в Сербии (в Сербии, Карл!) Александрович призвал международное сообщество сделать распад России своей стратегической целью, — пишет «Сіверщина» (Чернигов). — Далее цитата: «Дезинтеграция России должна стать стратегической политикой международного сообщества. Об этом свидетельствуют более пяти лет войны России против Украины и остальных стран демократического мира. Наши действия должны стать наступательными и иметь за сознательную конечную цель распад Российской Федерации. Это единственное эффективное долгосрочное решение, от которого выигрывает подавляющее большинство стран». Красиво!»

Иван Шилов ИА REGNUM

«Волинські Новини» (Луцк) размышляют о том, как экономический союз России и Белоруссии может повлиять на Украину. Для Украины такой союз может стать проблемой, ведь у Минска не будет возможности реализовывать значительную часть украинских экономических программ. Если проект все же будет реализован, Украина получит большую протяженность границы с Россией. Если вспомнить, что президент России Владимир Путин уже одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят Россия и Белоруссия, это повышает уровень военной угрозы. Кроме того, с экономической точки зрения Минск не сможет реализовывать значительную часть экономических программ на украинском направлении. Белоруссия будет вынуждена синхронно с Россией проводить санкционную политику в отношении третьих стран. Тогда Белоруссия попадет под ограничительные меры как Украины, так и Европейского союза, уменьшит возможности для проведения собственной внешней политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

В городах и селах Ивано-Франковской области помянули жертв большевистского режима, замученных, расстрелянных, выселенных еще во время прихода в Галичину так называемых «первых Советов» в сентябре 1939-го, передает «Галичина» (Ивано-Франковск). Состоялись в крае и другие мероприятия в память этой печальной даты. В частности, в Ивано-Франковском центре патриотического воспитания молодежи имени Степана Бандеры вспоминали тех, кто боролся за свободную Украину, слушали рассказы активистов, в конце 1980-х — начале 1990-х раскапывали массовые захоронения невинно казненных на территории Галичины в результате как первой советской оккупации Западной Украины, так и следующей. К сожалению, на официальном уровне на Украине даже не вспомнили об этом печальном событии — 80-летии первой советской оккупации Буковины, Закарпатья, Галичины, открывшей весьма трагическую страницу в истории украинского народа.

Представительство Чешского центра в Киеве расширило свою деятельность в Ужгороде, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Чешский центр — структурное подразделение министерства иностранных дел Чешской Республики, который работает в Киеве уже 15 лет. Закарпатье — одиннадцатая область Украины, где будет представлена чешская культура, образование и наука с помощью различных мероприятий и проектов. В ближайшее время организуют сертифицированные курсы, чтобы закарпатцы могли изучать чешский язык непосредственно с его носителями и поступать в высшие учебные заведения Чехии.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний побывал во Львове, информирует «Збруч» (Галичина). Он говорил о Львове как о православном центре Украины и Львовской области как регионе, где больше всего православных приходов, что вызвало определенную тревогу в греко-католической общине. Доктор богословия и патристических наук отец Юстин Бойко назвал слова митрополита Епифания опасным «красным сигналом того, что ПЦУ начинает наступать на те же грабли, на которые наступал в свое время патриарх Филарет». Впрочем, отец Иустин выразил и веру в то, что «евангельский дух, которым характеризуется митрополит Епифаний, возобладает над церковным протоколом, который ему формирует его команда». Как заявил в интервью изданию глава ПЦУ, «конечно, Львов — уникальный город в Западной Украине. Он также является нашей духовной столицей. Во время празднования 30-летия третьего возрождения Украинской автокефальной православной церкви я говорил, что для нашей Церкви Львов является православной столицей. Это не в обиду греко-католикам. Почему я так говорю? Потому, что в Львовской епархии больше всего православных приходов нашей Церкви. Столько нет ни в одной другой области, даже в Киевской меньше. Поэтому для нашей Церкви Львов действительно таким православным центром, для меня — особым городом».

President.gov.ua Митрополит Епифаний

На встрече с главой МВД Арсеном Аваковым представители Украинской православной церкви Московского патриархата пожаловались на нарушение прав верующих в Черновицкой области, рассказывают BukNews (Черновцы). 17 сентября состоялась встреча Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с Аваковым. По благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в ней приняли участие председатель синодального отдела УПЦ МП по взаимодействию с вооруженными силами и военными формированиями митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин и председатель синодального юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов. Митрополит Августин выразил благодарность министру внутренних дел за обеспечение правопорядка во время проведения всеукраинских крестных ходов, а также других крестных ходов, проводимых в разных уголках страны верующими УПЦ МП. Далее владыка обратил внимание на нарушение прав верующих и религиозных общин Украинской православной церкви Московского патриархата на местах — на вмешательство в жизнь приходов и на проблему защиты храмов и церковных зданий. «Нами зафиксировано самое большое нарушение прав верующих в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях, — сказал митрополит. — С начала этого года сложилась негативная тенденция которая заключается в незаконной перерегистрации уставов религиозных общин УПЦ МП с участием руководителей областных государственных администраций, сопровождающейся рейдерским захватом храмов и церковных зданий, избиениями священнослужителей и верующих, подделкой учредительных документов религиозных общин путем выдачи протоколов территориальной общины за протоколы религиозной общины или вообще составления протоколов приходских собраний лицами, которые не принадлежат к религиозной общине. Кроме этого, сторонники ПЦУ во время захвата храмов наносят телесные повреждения. Ими ражигается вражда на религиозной почве, раздаются призывы к избиению, а иногда и вообще угроза убийством. 5 сентября этого года в селе Садов Луцкого района Волынской области священнику УПЦ угрожали гранатами». Августин обратил особое внимание Авакова на ситуацию с неприбытием сотрудников полиции на место совершения уголовных преступлений. Он рассказал, что «в случаях, когда попытки захвата культовых зданий являются систематическими, работники полиции не реагируют на сообщения о совершении уголовных преступлений и открыто сообщают священнослужителям УПЦ МП, что никаких выездов совершать не будут». Также министр был проинформирован о том, что в некоторых регионах правоохранительные органы не реагируют должным образом на нарушения прав верующих УПЦ МП, и «мы вынуждены в судебном порядке обязывать их регистрировать уголовные производства». Зафиксированы случаи, когда уголовные производства не расследуются. Такого рода «действия правоохранителей создают благоприятные условия для рейдерского захвата имущества, принадлежащего религиозным общинам УПЦ МП». В ответ министр внутренних дел подчеркнул: «Мне очень не нравится, когда на религиозной почве происходят конфликты. И я хочу сделать всё, чтобы таких конфликтов не было. Моя позиция: у МВД нет никаких привилегий для какой-либо Церкви или религиозной организации. Министерство будет обеспечивать права каждого».

Mvs.gov.ua Встреча Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с Арсеном Аваковым

Безусловно, стоит взвесить все «за» и «против» перед тем, как ехать на работу в Европу, сообщает «Житомир.info» (Житомир). Сейчас такое трудоустройство очень распространенное, и основная причина массового отъезда наших соотечественников — это хорошая зарплата, которую предлагают за рубежом. Больше всего украинцев интересует работа в Польше, ведь здесь предлагают европейский уровень зарплат, а устроиться можно, зная минимальный набор слов или вообще без знания языка. Легальная работа в Польше — лучший вариант. Почему? Прежде всего, обратившись в кадровое агентство, которое имеет лицензию, вы не попадете в руки мошенников. Во-вторых, вы будете работать по контракту, все ваши права будут подтверждены в этом документе. Польская компания обязана будет вам вовремя и в полном объеме выплачивать зарплату, вы сможете пойти на больничный и в отпуск.

Во Львове 17 сентября состоялся практический семинар об управлении персоналом Forum West #HR, передает Zaxid.net (Львов). На мероприятие пришли 250 участников, среди которых руководители компаний, топ-менеджеры, HR-директора. По словам одной из выступающих, украинские работодатели зря жалуются на работников и не хотят им платить больше, ведь, поехав в Польшу, те же люди заработают значительно выше зарплаты, и их эффективность возрастает. «Мы говорим, что не можем платить больше, у нас везде много работников, у них низкая производительность, они работать не хотят. Парадокс: когда люди едут в Польшу, их производительность удивительным образом растет. Где-то на границе есть магический переключатель? Может, когда людям платить больше, то они и лучше работают?» — отметила она.

«Херсонцы» (Херсон) о польских перспективах для Херсона. В Одессе начал работу международный форум Trans Expo 2019, на котором обсуждают в том числе и перспективы сотрудничества с Херсоном. Расширив в этом году географию своего проведения на два города — Одессу и Николаев, значительный сегмент обсуждаемых проектов был связан с развитием сотрудничества между предприятиями Польши и Украины. Для участия в работе форума из Польши прибыла достаточно большая делегация, в основном представляющая Поморское воеводство. Прилетевшая в составе польской делегации вице-президент Польско-Украинской палаты, бывший сотрудник министерства экономики Польши Эльжбетта Бодио отметила важность подписания в апреле этого года договора о сотрудничестве между польским портом города Гдыня и Балтийско-Черноморским экономическим форумом, что открывает новые возможности развития партнерства. Говоря о перспективах развития сотрудничества между предприятиями и организациями Херсона и Гдыни, она подчеркнула важность договора о сотрудничестве между Морским университетом города Гдыня и Херсонской государственной морской академией, подписание которого ожидается в ближайшее время. Как отметил член правления Балтийско-Черноморского экономического форума Сергей Орехов, «команда Балтийско-Черноморского экономического форума очень ценит сотрудничество с польскими друзьями, рассматривая их как реальное окно возможностей для Херсона и Херсонской области. Во время форума Trans Expo 2019 в Одессе мы детально обсудили с президентом Польско-Украинской торговой палаты, экс-министром экономики Польши Яцеком Пехотой направления возможного сотрудничества между возглавляемой им Польско-Украинской торговой палатой и Балтийско-Черноморским экономическим форумом. Обговорили планы совместных действий на ближайшее время и договорились сотрудничество юридически закрепить подписанием соответствующего меморандума».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским масштабный инвестиционный проект по строительству нового туристического центра на побережье Одесской области может быть реинкарнацией старой земельной аферы, считает «Таймер» (Одесса). Хотя во время презентации проекта использовались преимущественно виды Затоки, возможно, что на самом деле проект планируют реализовывать не совсем там, а по соседству — в районе Грибовки. Дело в том, что именно там, в дельте реки Барабой, находятся 44 гектара земли, которые ранее являлись собственностью колхоза «Маяк». В 2005—2006 годах земли колхоза были приватизированы и переданы в собственность группе частников (совершенно бесплатно, «для ведения приусадебного хозяйства»). Позже участки были консолидированы в руках фирмы «Хаджибей», связанной с группой «Приват» Игоря Коломойского. В 2014 году тогдашний губернатор Одесской области Игорь Палица рассказывал, что здесь планировали строить отели, поля для гольфа и тому подобное, но помешал кризис 2008 года. Впрочем, теперь реализовать проект ещё сложнее. В 2014—2016 годах земли «Хаджибея» оказались в залоге у Нацбанка по кредитам рефинансирования, выданных «Приватбанку» незадолго до его национализации. С 2018 года за эту землю идут судебные тяжбы: банк хочет вернуть землю в собственность государства, чтобы впоследствии её можно было продать, компенсировав понесённые государством в связи с делом «Приватбанка» убытки. Не исключено, что предложенный Зеленским инвестпроект будет использован как повод для прекращения тяжб и возвращения земли в распоряжение группы «Приват».