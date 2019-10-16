Соединённые Штаты никогда не отказывались от намерения сломать стратегический паритет с Россией. В данном контексте дата 13 декабря 2001 года весьма примечательна. Именно в этот день президент США Джордж Буш-младший сообщил об одностороннем выходе США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Договор, заключенный между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в 1972 году, прекратил своё действие 12 июня 2002 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

1 февраля 2019 года президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео одновременно заявили, что со 2 февраля США приостанавливают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а через полгода окончательно из него выйдут. ДРСМД, который был подписан между СССР и США в декабре 1987 года, прекратил своё действие 2 августа 2019 года.

29 мая 2019 года директор разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли сообщил, что Соединённые Штаты подозревают Россию в проведении испытаний ядерных боезарядов малой мощности. Он также добавил, что шаги российской стороны в данной сфере могут являться нарушением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Dia.mil Роберт Эшли

5 февраля 2021 года истекает срок действия Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Договор был заключён в 2011 году между Россией и США на 10 лет с возможностью продления на 5 лет. На сегодняшний день сложилась достаточно определённая картина, свидетельствующая о том, что США, скорее всего, не будут продлять этот договор либо заключать новый.

Вернёмся к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он был открыт для подписания 24 сентября 1996 года. Юридически этот договор ещё не вступил в силу потому, что его подписали не все ядерные державы.

Кроме того, есть ядерные державы, которые его подписали, но не ратифицировали. Например, США подписали Договор 24 сентября 1996 года, а ратификацию не провели. Россия подписала ДВЗЯИ 24 сентября 1996 года и ратифицировала 30 июня 2000 года.

6 декабря 2006 года Генеральной ассамблеей ООН была принята резолюция, подчёркивающая необходимость скорейшего подписания и ратификации ДВЗЯИ. За принятие резолюции проголосовали 172 страны, против — две: КНДР и США.

Un.org Генеральная Ассамблея ООН

Таким образом, США упрекают Россию в нарушении недействующего договора, который они даже не ратифицировали. Подобный подход хорошо иллюстрирует американскую позицию по демонтажу системы международной безопасности. Во всех случаях именно Вашингтон первым выходит из договора, но вину за его расторжение пытается возложить на Москву.

Очень содержательно на обвинения главы РУМО Роберта Эшли ответил посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, что данная ситуация очень напоминает ту, что сложилась вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): сначала — заявления о необходимости обладания запрещенным договором потенциалом, затем — поиск виновных, а в итоге — выход из соглашения.

Mil.ru Анатолий Антонов

По словам посла, действия США могут являться частью плана по отзыву подписи США под ДВЗЯИ и возобновлению собственных ядерных испытаний. Антонов также напомнил, что в 2017 году Белый дом впервые с 1993 года издал распоряжение о сокращении сроков подготовки американских ядерных полигонов к испытаниям с 2−3 лет до 6 месяцев. Кроме того, в американской прессе увеличилось количество экспертных публикаций, которые призывают к отказу от моратория на проведение ядерных испытаний.

В настоящее время развёрнута масштабная программа модернизации американских ядерных сил. Особое внимание в ней уделяется модернизации ядерных боеголовок. При реализации этой программы сложилась ситуация, когда руководство минобороны США и его эксперты не уверены, что новые боеголовки после своей модернизации будут соответствовать заданной проектной мощности.

Получается, что американцам необходимо вернуться к методике 1950-х годов: возобновить опытные ядерные испытания, чтобы получить такой ядерный боеприпас, который им действительно нужен.

Помощник министра обороны США по ядерным вопросам Питер Фэнта в феврале 2019 года сказал, что для модернизации ядерного арсенала США Пентагону нужно сфокусироваться на разработке усовершенствованных боеголовок вместо привычной доктрины модернизации средств доставки. По словам чиновника, Пентагон и министерство энергетики США должны скоординировать свои усилия, чтобы создать производственную базу для разработки «универсальных, усовершенствованных ядерных боеголовок» к 2040 году, в противном случае Вашингтон будет отставать от уровня технологического развития своих потенциальных противников.

Defense.gov Питер Фэнта

Американцы уже заявили о трудностях в модернизации ядерных боеголовок. Так, Чарльз Вердон, заместитель руководителя Национального управления по ядерной безопасности США, заявил 4 сентября 2019 года, что программа модернизации американской ядерной авиабомбы B61 до версии B61−12 будет реализована с задержкой на 18 месяцев. Он также сказал, что будет задержка и с модернизацией ядерной боеголовки W88 для баллистических ракет Trident II, которые используют атомные подводные лодки.

В данном вопросе присутствует важный аспект. Его очень хорошо описал один из создателей ядерного оружия академик Андрей Дмитриевич Сахаров: «Для чего на самом деле нужны ядерные испытания? Для разработки фундаментально новых технических решений, таких, которые нужны для программы СОИ или для любых других новых методов применения ядерного оружия. Фактически это означает, что страна, возобновившая ядерные испытания, ставит своей целью создание новых типов ядерного оружия, изменение в свою пользу соотношение сил на мировой арене».

Андрей Сахаров

Таким образом, вопрос возобновления Вашингтоном ядерных испытаний — это лишь вопрос времени, испытания будут возобновлены. И конечная цель данных испытаний — слом стратегического паритета с Москвой.

Складывается следующая картина по демонтажу системы международной безопасности. США являются инициатором, а Россия симметрично отвечает. Так, с годами у военно-политической элиты Соединённых Штатов сложилась определённая линия поведения, когда Вашингтону можно всё, естественно, при мощной поддержке и оправдании этих действий в средствах массовой информации. А Москва в данном сценарии, получается, только вынужденно реагирует в ответ.

Не пришло ли время Москве выйти за удобные для Вашингтона рамки? Например, официально поставить срок США по ратификации ДВЗЯИ и, в случае их отказа от ратификации к определенной дате, отозвать свою подпись под договором. А затем первыми провести ряд подземных испытаний ядерного оружия. Это первый шаг.

Второй шаг. Есть такой Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Он вступил в силу 18 мая 1972 года. Участники договора обязуются не размещать на морском дне ядерное и другое оружие массового уничтожения, а также любые устройства, предназначенные для хранения, испытания или применения такого оружия. Зона действия запрета охватывает дно морей и океанов за пределами 12-мильной прибрежной полосы.

Данный договор — очень чувствительная болевая точка для США в силу их географического положения, которое уже никак не изменить. 70 процентов населения страны живет на побережье, там же сосредоточена и вся основная инфраструктура. Кстати, Британия, самый верный сателлит США, — это вообще остров. А в России подавляющая часть населения живет в глубине континента.

Сейчас Москва не нарушает этот договор, так как носителем ядерных торпед Судного дня, подводных беспилотников «Посейдон», является подводная лодка. Но в случае выхода из него становится возможным размещение на дне океана у побережья США российских ядерных боеприпасов. Тем более, в Минобороны РФ есть такое очень засекреченное подразделение, как ГУГИ (Главное управление глубоководных исследований), которое способно решать подобные задачи. И здесь даже более важен не сам факт развёртывания, а его потенциальная возможность.

Поводом для выхода России из договора может быть введение Соединёнными Штатами очередного пакета санкций против России, например, направленных на исключение нашей страны из международной финансовой системы.

Список несимметричных мер можно продолжить. Однако есть основания полагать, что и эти два шага коренным образом повысят договороспособность наших заокеанских «партнёров». Возможно, у них даже отпадёт охота штамповать санкции против России. Причина заключается в том, что только страх физического уничтожения удерживает Запад от нападения на Россию, и как только это чувство притупляется, США и их союзники начинают вести себя вызывающе.

Кстати, Российская Федерация ещё не проводила ни одного испытания ядерного оружия. Последнее ядерное испытание Советского Союза состоялось 24 октября 1990 года.