В отношении российской политики часто используют выражение «у Кремля много башен», тем и объясняя нередкую и порой вопиющую противоречивость московских целеполаганий и целеуказаний. В отношении США можно сказать, что там не легче, там есть как минимум две основные политические башни — республиканцы и демократы — колокола которых звонят совсем не в унисон.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Президент Трамп (республиканец) из кожи вон лезет, пытаясь получить легитимизированное подтверждение «украинских шалостей в 2014—2016 году» экс вице-президента Джо Байдена (демократа), своего основного конкурента на будущих президентских выборах. Для этого даже пустил в ход такую тяжелую политическую фигуру, как своего друга, адвоката и экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

И у республиканцев есть масса «кнутов», чтобы загонять украинских политиков в то стойло, куда ковбои пожелают. Ведь отношения с США, именно с государством США, имеют решающее значение для существования современного украинского государства в его нынешнем виде. «Ее (Украины — А. Г) армия была усилена американской военной помощью, включая солдат, развернутых в качестве инструкторов, и украинские чиновники хотят, чтобы это продолжалось. Г-н Зеленский также призывает к большей американской дипломатической поддержке в мирных переговорах». Помимо авторитетного «зонтика» во внешнеполитических игрищах, не следует забывать, что в 2017 году именно администрация Трампа пошла на шаг, который не решился сделать президент Обама: одобрила продажи летального оружия Украине.

И нынче Трамп имеет основания надеяться на взаимность украинской власти. А если взаимности не будет видно, ну что же… 28 августа 2019 года Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине». Формальная причина — убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

«Инициатива» — это 250 миллионов долларов в 2019 году на помощь Украине в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение. Теперь это финансирование было поставлено под сомнение. Причем, по сообщению газеты «Politico»: «Высокопоставленный чиновник администрации, который попросил остаться анонимным, сказал, что президент хочет обеспечить приоритетность интересов США». Можно ли сомневаться, что приоритетом США для нынешней правящей команды является второй срок Трампа?

Gage Skidmore Дональд Трамп

Но это только «республиканская башня» американской политики. Со стороны «демократической» колокольни идет совсем другой звон. Там отчаянно противодействуют желаниям Трампа и действиям «группы Джулиани», прикрывая те самые «украинские шалости» будущего кандидата в президенты Байдена и членов его семьи. И уже в июле 2019 года представитель Стени Хойера, лидера демократического большинства в Палате Представителей, призвал всех «не работать с господином Джулиани по этим (украинским — А.Г.)вопросам».

Демократы противодействуют Трампу жестко и эффективно. Совсем недавно, 9 сентября, три комитета Палаты Представителей США (по разведке, надзору и иностранным делам) заявили, что начинают широкомасштабное расследование сообщений о давлении «Дональда Трампа, Руди Джулиани и, возможно, других» на правительство Украины с целью получения помощи в кампании по переизбранию Трампа. Формулировки там жесткие: Трамп и Джулиани «по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести два политически мотивированных расследования под видом антикоррупционной деятельности». При этом Белому дому и Госдепартаменту было предложено предоставить записи, связанные с тем, что в комитетах назвали попытками «манипулировать украинской системой правосудия». Белый дом пока молчит.

Справились демократы и с финансовой угрозой Трампа Украине. В четверг, 12 сентября, стало известно, что средства «Инициативы содействия безопасности в Украине» (250 миллионов долларов) стали доступными. И даже более того… Отдельно Госдеп готовится выделить в помощь Украине 141,5 миллиона долларов. «Помощь» включает в себя около 115 миллионов долларов для наращивания украинского военного потенциала и 16,5 миллиона долларов специально для обеспечения безопасности в Черном море. Средства могут быть отправлены в Украину уже в конце месяца. Сделано это было после интенсивной двухпартийной реакции со стороны законодателей, которые утверждали, что финансирование имеет решающее значение для предотвращения российской агрессии в регионе.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

Противоречивые политические пожелания американских «центров силы» загнали Владимира Зеленского в очень сложное положение, которое является для него первым по-настоящему серьезным внешнеполитическим испытанием. Да, сейчас он фигура, ради которой многие могут пойти на многое. Но именно сейчас он находится в классическом «политическом шпагате», когда любое его решение кого-нибудь, да расстроит: либо президента Трампа и его сторонников-республиканцев, либо высших демократов, включая союзников Байдена, ведущего кандидата на выдвижение на президентский пост от демократов. И тогда: либо потеря американской поддержки как минимум на год, до ноября 2020-го (в случае если Трампу будет отказано), либо полное игнорирование Украины со стороны США через год (в случае, если в Киеве Байдена сольют, а он через четырнадцать месяцев выиграет выборы).

Развязка интриги произойдет, скорее всего, на 74-й Генеральной Ассамблее ООН. Точнее, во время пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября. Это единственное время в обозримом будущем, когда Трамп и Зеленский будут находиться «на расстоянии вытянутой руки». И это для Зеленского очень важно, на каком бы политическом шпагате он не сидел.

Потому что, кроме оружия и денег, Украине нужна демонстративная поддержка мирового гегемона. Поэтому Зеленский, как и недавно Порошенко, стремится к личной встрече с американским президентом. Она планировалась в Варшаве 1 сентября, но Трамп не поехал на юбилей начала Второй мировой. Официально — из-за урагана «Дориан», хотя на деле поехал играть в гольф. Но посмею предположить, что в числе причин его «неявки» — откровенное нежелание демонстрировать значение Зеленского до положительного решения «байденовского» вопроса. И если он не пожелает встретиться с Зеленским на полях Ассамблеи, то это уже будет означать только одно: украинский президент «поставил» на демократов и отказал Трампу в «легализации» компромата на его конкурента.

Так что президенту Зеленскому можно позавидовать. Он действительно стал фигурой в большой игре американских политических выборов. Но, с другой стороны, следовало бы и пожалеть: ошибка в «выходе из шпагата» будет катастрофой и для его политического будущего, и для будущего его «ЗЕкоманды».