Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о «О едином федеральном информационном ресурсе (ЕФИР), содержащем сведения о населении Российской Федерации».
В пресс-службе Госдумы сообщили, что вчера, 17 сентября, свое первое чтение прошел законопроект №759897−7 от 23.07.2019 года о едином федеральном информационном ресурсе (ЕФИР). Его инициатором было правительство, читай вице-премьер Антон Силуанов. В соответствии с пояснительной запиской, он «позволит сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, а также повысит эффективность государственной политики». Авторы не сообщили как главное — законопроект априори гарантирует утечку собранных сведений. Причем не по вине будущего оператора — ФНС, на которого возложена защита информации.
На законопроект был написан отзыв Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, подписанный его председателем Пискаревым. В нем фактически определены будущие каналы утечки информации:
«В соответствии с законопроектом сведения, содержащиеся в едином федеральном информационном ресурсе, предоставляются органам государственной власти, органам местного самоуправления, органам управления государственными внебюджетными фондами, МФЦ, избирательным комиссиям и комиссиям референдума».
Понятно, что работники ФНС честны, бдительны и неподкупны. Сказать то же самое о допущенных к ЕФИРу сотрудниках органов законодательной и исполнительной власти, в том числе и местной, госфондов, работниках МФЦ и членах избирательных комиссий нельзя без оформления соответствующей формы допуска. Это форма как минимум вторая — совершенно секретно. История в законопроекте отсутствует как класс. Опора в безопасности данных делается на противодействие утечкам по электронным каналам связи и совсем забыт путь, связанный с людьми.
В связи с отзывом комиссии Василия Пискарева хочется обратить внимание еще на один, принципиально важный момент. Честно говоря, сам отзыв, кроме приведенного выше абзаца о «допущенных», представляет собой пересказ сопроводительной записки инициаторов. Но есть маленькое отличие, как говорится, почувствуйте разницу.
Из пояснительной записки к законопроекту:
«В соответствии с проектом федерального закона в федеральный ресурс о населении включаются базовые (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице».
Из заключения Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции:
«Законопроектом предусматривается, что в единый федеральный информационный ресурс, содержащий сведения о населении Российской Федерации, должны включаться базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, дата и место смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, сведения о документах, удостоверяющих личность, сведения о документах об образовании) и дополнительные (сведения о семейном положении, родителях и детях) сведения о физическом лице».
Из текста исчез принципиальный момент: законопроект про ЕФИР предусматривает сбор оператором — ФНС — ЛЮБЫХ, т. е. «иных» сведений о гражданах России, имеющихся в распоряжении участников системы. А ими по «версии» пояснительной записки являются «МВД России, Минобороны России, Минобрнауки России, ФНС России, Росморречфлот, государственные внебюджетные фонды». Как-то не ясно, причем здесь Росморречфлот. Видимо это ключевая организация в попытках недобросовестных граждан России скрыться из страны.
В пояснительной записке правительства есть еще одна принципиальная фраза, ставящая ситуацию с ног на голову. Она вообще не отмечена в отзыве Комитета по безопасности.
«В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении Российской Федерации, а также предоставляющий возможность путем информационного взаимодействия с иными информационными ресурсами получения полных и достоверных сведений о физическом лице, необходимых для реализации, в том числе, контрольной функции налоговых органов».
На самом деле такой ресурс существует и он даже не один. В МВД России достаточно давно работает Государственная информационная система ВИС-СМЭВ.
На официальном сайте МВД России написано:
«ВИС СМЭВ — служебная информационная система, предназначенная для организации доступа электронных сервисов МВД России в систему межведомственного электронного взаимодействия».
В МВД существуют и зональные информационные центры (ЗИЦ). Они как раз и предоставляют госуслуги через МФЦ, например, по выдаче справок об отсутствии судимости, а также решают вопросы с жертвами политических репрессий. Кстати, как видно из приведенного определения ВСИ СМЭВ, она не только существует, но и «дает возможность путем информационного взаимодействия» через тоже существующую «систему межведомственного электронного взаимодействия» доступ допущенным органам госвласти и управления. Как-то сомнительно, что среди них есть Росречморфлот. Может это и есть причина его вступления в число «бенефициаров» ЕФИРа, заточенного под интересы ФНС.
Так что же хочет увидеть у себя «под рукой» правительство России?
Это объясняет статья 2 Законопроекта — «Федеральный ресурс о населении». Ее стоит привести полностью:
«Федеральный ресурс о населении представляет собой федеральный государственный информационный ресурс, содержащий сведения о населении Российской Федерации и сформированный на основе сведений о гражданах Российской Федерации и иных лицах, указанных в настоящем Федеральном законе, содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов государственной власти и органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами».
Видно, что слово «иных» — ключевое для авторов закона от ФНС. Они хотят получить «все и сразу». И, не задумываясь, залезают в компетенции не только МВД России, которое является участником проекта «ЕФИР», но и в зону ответственности ФСБ России. Ведь именно эта организация контролирует тех самых «иных лиц», которые на самом деле гражданами России не являются. ФСБ даже ведет соответствующие базы данных, однако не обязана предоставлять их ФНС просто по определению. Слова про «иные государственные информационные ресурсы» как раз и говорит о готовности «без мыла» влезть в чужие базы данных и пустить их на информационный ветер.
Как пишет пресс-служба Госдумы, член Комитета по безопасности Анатолий Выборный считает, что ЕФИР
«будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер соцподдержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, а также позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней». Как отметил член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, один из приоритетных национальных проектов посвящен цифровизации, и граждане активно приобщаются к получению различных госуслуг в электронной форме. Появление единого федерального ресурса упростит межведомственное взаимодействие, различным органам и ведомствам будет проще запрашивать необходимую информацию. В конечном счете, принятие законопроекта поможет эффективно реализовать государственную политику по переводу всех госуслуг в онлайн».
Благими намерениями устелена дорога в ад.
Радует только одно — прошло только первое чтение. Свое веское слово пока не сказала Федеральная служба безопасности России, как, впрочем, и Спецсвязь Федеральной служба охраны. У них есть время до 16 октября, на которое назначено второе чтение этого весьма сомнительного законопроекта, который, кроме прочего, несет информации России «гармонизацию».
Статья 3. «Принципы формирования и ведения федерального ресурса о населении»:
«Порядок гармонизации сведений о физических лицах определяется Правительством Российской Федерации».
Это, похоже, новая «цифровая» мантра.