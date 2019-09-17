Впервые услышал это название от Владимира Владимировича Личутина — великого русского писателя, уроженца Мезени. Умер брат его Василий, и в июле 2017 года ВВ собрался на братнюю могилку. Личутину предложили не лететь самолетом, которого он, в отличии от поезда, не любит, а ехать машиной. Дороги в этом направлении грунтовые, но хорошие. И вот мы у переправы через Мезень, а переправы нет. Недельной давности дожди дали отложенный эффект, и насыпь под водой. Десятка три машин ждут баржу, на которую мы не попадаем. Владимир Владимирович говорит с кем-то по мобильнику, и довольно сообщает, что «племянник с Жерди» переправит его на тот берег. Я не исключил, что «Жердь» — жаргон родственников, но оказалось, что так называется деревня, где живут два личутинских племянника. Минут через 30 показалась узкая, как пирога, лодка с подвесным мотором. Личутин, на зависть очереди бедолаг на баржу, гордо погрузился в лодку и, с виражом, отбыл на ту сторону.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Мемориал села Жердь, где рядом с обелиском павшим в Великой Отечественной войне односельчанам, нашлось место обелискам погибшим в русско-японскую, Первую Мировую, Гражданскую войны и «жертвам политических репрессий 1930-1950-х годов»

Второй раз Жердь возникла в разговорах как родина Героя Советского Союза Александра Торцева. А. Торцев известен всем северодвинцам по названной в его честь улице. Что он уроженец далекой мезенской деревни Жердь, мне стало известно во время экскурсии по Мезени. Оказывается название деревни пошло от короткой, всего 11 километров, и мелководной речки Жердь, где основались первопоселенцы села. История Жерди — почти пять веков борьбы за существование. В XVII веке — на грани жизни и смерти от голода. С середины XVIII по середину XIX века нулевой прирост населения. Даже церковью Жердь обзавелась позже всех на Мезени — в 1710 году, а приход назывался «скудным». Лишь с конца XIX века число жителей увеличивалось несмотря на войны.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Памятник Александру Торцеву, установленный в 1967 году

Николай Окладников, мезенский краевед:«Село Жердь — административный центр МО «Жердское» — расположено на правом берегу реки Мезени, в 48 километрах от города Мезени. Это одно из старейших поселений на нижней Мезени, возникшее не позднее второй половины XVI века.

В Писцовой книге 1623 года записано …32 жилых двора. Здесь же было два двора пустых. Их владельцы — Илюшка и Куземка Ивановы — были «на промысле в Мангазее», куда «сошли в 130-м году (1622 — Н. О.)», и один «шел безвестно».

В Писцовой книге 1646 года записано… здесь было 10 жилых дворов. Здесь же 27 дворов пустых. Их владельцы покинули свои дворы с женами и детьми в 1642—1644 годах «от хлебного недороду з голоду», а где они живут, «того выборные соцкой и закащик и староста и целовальник не ведают».

В Писцовой книге 1647 года записано: «…а пришли те крестьяне в тое деревню шестнадцать человек з женами и з детьми в нынешнем во 155-м (1647 — Н. О.) году из Устюжского и из Важского и Колмогорского уездов». Всего здесь было 26 жилых дворов, пустовало 11 дворов. Их владельцы «вышли… ис тое деревни з женами и детьми во 151-м (1643 — Н. О.) году и живут»:. «в Важском уезде в государеве Кокшенской волости», … «в Устюжском уезде в государеве Черевковской волости»…

В Писцовой книге 1678 года записано… 21 жилой двор, владельцы 5 из них ходили «по миру». Здесь же было 20 пустых дворов и 2 пустых кельи нищих. Их владельцы… «сошли в Сибирь»… «сошли в Кунгур»… «сошли безвестно»…

В 1865 году в Жерди проживало 278 человек… из них 142 мужского и 133 женского пола… В селе было двое грамотных мужчин, среди женщин грамотных не было… больных икотою — две женщины. Из ремесленников в Жерди проживали: 1 плотник, 2 мастера по изготовлению деревянной посуды и 10 человек, ткущих пестряди и сукна. Рыбной ловлей было занято 32 человека, морским зверобойным промыслом — 41, прошением милостыни — 15.

В 1786 году в Жерди произошел пожар, во время которого сгорели часть села и церковь.

В 1917 году в Жерди проживало 598 человек… в 1920 году 498 человек… в 1926 году — 628 человек… в 1939 году — 454 человека, в 1958 году …284 человека, в 1970 … 310 жителей, в 1991 году .313 жителей, В 2000 году… 319 человек» (1).

Рукотворная катастрофа сельской жизни, в водоворот которой попала Жердь со всеми российским деревнями в 1990-х, видна на численности крупного рогатого скота. Даже в коллективизацию начала 1930-х, которую называют «гибелью деревни», и близко не было такого повального уничтожения скота как в 1990-е.

Николай Окладников:«В 1990 году в совхозе «Жердский» было 867 голов крупного рогатого скота, 36 лошадей… В 2000 году… было крупного рогатого скота 276 голов, лошадей — 18. Акционерное общество «Жердское» прекратило свою деятельность в 2002 году. После этого была создана конеферма «Жердь», но в 2005 году она также прекратила свою деятельность» (2).

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии: «Дальность расстояния от приходских церквей побудила ходатайствовать пред архиепископом Варнавой о дозволении построить вместо часовни церковь по имя Всемилостивейшего Спаса с приделом в честь апостолов Петра и Павла и об образовании самостоятельного прихода… Ходатайство было удовлетворено, и во вновь открытом приходе, в 1710 году состоявшем из одного Жердского села, вскоре устроена двухпрестольная и одноглавая церковь без колокольни, освященная священником Окладниковой слободки Федором. В 1786 году церковь эта вместе с деревней сгорела. Вместо нее спустя 16 лет утроена была новая, однопрестольная, освященная 29 сентября 1802 года и существующая до настоящего времени… С тридцатых годов нынешнего столетия до 1894 года эта церковь, по бедности прихожан и за скудостью средств… считалась приписной к Козьмогородскому приходу… Утварью, ризницей и богослужебными книгами описываемая церковь скудна.

Для обучения детей в сентябре 1894 г. из села Козьмогородского переведена в село Жердское церковно-приходская школа, помещающаяся в наемном от местных крестьян доме. Учителем и законоучителем состоит местный священник с жалованием в 120 рублей… Учащихся в 1894—1895 гг. было 27 мальчиков и 7 девочек» (3).

И вот Жердь перед глазами путешественника по Русскому Северу. Здесь впервые увидел мемориал, где справа от памятника павшим в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., стоит мраморный обелиск павшим в русско-японской, Первой мировой и Гражданской войнах, а слева — памятник Жертвам политических репрессий 1930−50-х годов. Такие мемориалы становятся традицией для мезенских деревень, и открываются они при поддержке властей. Правда, рядом с мемориалом клуб в здании бывшей церкви, и негде помолиться и покаяться за годы взаимного истребления — символическое примирение не завершено.

Огромных размеров памятник Александру Торцеву 1967 года в скверике на берегу. Глава муниципального образования Галина Дорошенко с гордостью ведет в музей героя. Крохотная, с березкой под окнами, родовая изба Торцевых в третьей линии. Внутри чудом сохранившиеся подлинные мебель и вещи Александра и плотницкий инструмент его отца. Фотграфии на стенах, шкаф полон военно-морской формой — даром Беломорской базы. Заборчик и колодец сверкают свежестью досок, яркостью отвлекая внимание от дома с березкой. Проект создания музея был направлен сельскими властями в 2015 году в областной центр «Патриот» и районную администрацию, выделившие финансирование по 100 тысяч рублей. Избу Торцевых приводили в порядок около сотни волонтеров — местная и приезжая молодежь. Наконец, 1 июля 2018 года музей открыл свои двери.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сельский клуб в здании бывшей церкви Спаса Всемилостивого (1802 г.)

Энциклопедический словарь «Мезенский район»:«Торцев Александр Григорьевич (18.05.1920, д. Жердь, Мезенского уезда — 7.11.1941, высота Важная Мурманской области) Герой Советского Союза (22.02. 1943, посмертно). Окончил Жердскую начальную школу и 5−7 класс Мезенской средней школы (1936). После школы работал в колхозе «Скотовод» (деревня Жердь), был секретарем комсомольской организации села, в 1938 г. избран секретарем исполкома Жердского сельсовета. В 1939 г. женился на Елизавете Федоровне Диевой — фельдшере Жердской сельской больницы. В связи с частыми переводами жены ему пришлось работать и в пос. Каменке — на Мезенском лесозаводе, и в городе Мезени — в райсберкассе. В сентябре 1940-го призван на действительную военную службу. Окончил учебное подразделение Северного флота на Соловках, в июле 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Был комсоргом, политруком роты. Погиб в ночь с 6 на 7 в бою за сопку Важная под Мурманском» (4).

Краткий биографический словарь «Герои Советского Союза»:«Заместитель командира роты 112-го стрелкового полка (52-я стрелковая дивизия, 14-я армия, Карельский фронт), кандидат в члены КПСС, младший лейтенант Торцев отличидся 7.11.1941 года в бою за безымянную высоту. Во главе группы зашел в тыл противника, открыл по нему огонь из пулеметов и автоматов. Оставшись один, продолжал отбивать атаки врага. Когда кончились патроны, пустил в ход гранаты. Погиб в этом бою» (5).

Энциклопедический словарь «Мезенский район»:«Похоронен в братской могиле на 81-м километре дороги Мурманск-Печенга. Навечно зачислен в списки одной из воинских частей Военно-Морского флота. Имя Торцева носят улицы в Северодвинске и Мурманске, в поселке Каменка и селе Жердь Мезенского района, Мезенская средняя школа. На родине Торцева — в селе Жердь, в Мурманске и Северодвинске поставлены памятники. С 1977 года в Мезени, а позднее в Жерди проводятся районные лыжные соревнования на приз имени Торцева» (4).

К сожалению, по второму знаменитому жителю Жерди, Анатолию Васильевичу Чуркину почти ничего, кроме портрета в библиотеке, нет.

Энциклопедический словарь «Мезенский район»:«Чуркин Анатолий Васильевич (05.04.1925, с. Жердь. Мезенского уезда — 2010), инженер, доктор технических наук (1980), профессор, действительный член Академии Космонавтики РФ, лауреат Ленинской премии (1973). Учился в Жердской, Дорогорской школах, окончил Мезенскую среднюю школу (1943). В 1943 призван в Красную армию. Участник Великой Отечественной войны. Трижды ранен, демобилизован в звании старшего сержанта. Окончил МИФИ (1951), по распределению остался в Москве. Работал в московских научно-исследовательских организациях в области приборостроения, ракетно-космической техники. Прошел путь от инженера до генерального директора и главного конструктора научно-производственного объединения. Автора ряда новаторских разработок, изобретений. Ленинская премия присуждена за заслуги в области науки и создание новой техники. За создание информационных систем ракетно-космической техники награжден орденом Ленина (1971). Кавалер ордена Октябрьской революции, Трудового Красного знамени, «Знак Почета», двух боевых орденов» (6).

В 2019 году в Екатеринбурге вышла книга «История создания и развития АО «Российские космические системы» (7). Книга прошла фильтры «секретчиков», в главах о научно-производственной деятельности нет ни одной фамилии или фотографии специалиста со своим «детищем». Лишь в конце издания приводятся списки работников институтов. Чуркин сразу в трех разделах — среди лауреатов Ленинской премии, в списке разработчиков «телеметрических систем», в списке разработчиков «наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами и измерений» и в списке разработчиков «командно-измерительных систем». Во всех направлениях он указан как руководитель разработок.

Глава МО Галина Дорошенко не исключила создания музея Анатолия Чуркина, его домик на окраине села, и уверена, что установит памятную доску А. Чуркину в воинском мемориале села. Зачем все это? Хотя бы потому, что многие из Жерди учатся и работают в Северодвинске в Севмавтузе и на оборонных предприятиях. Александр Торцев, имя которого хорошо знают в городе корабелов, помогает своей деревне и после героической смерти.

Примечания: