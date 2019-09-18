По долгам банка из топ-300, у которого два года назад отозвали лицензию, могут ответить его бывшие руководители и акционеры. Конкурсный управляющий ООО «Владимирский промышленный банк» (ООО «Владпромбанк») требует привлечь их к субсидиарной ответственности почти на 2,6 млрд рублей. ИА REGNUM выяснило, как проходит процесс ликвидации одного из банков России, созданного не в самый простой для страны период — 1990-й год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Немного истории

ООО «Владимирский промышленный банк» («Владпромбанк») был учреждён 21 ноября 1990 года во Владимире, но изначально работал под названием банк «Сунгирь». Вероятно, он был назван так в честь древнейшего поселения людей во Владимирской области. Но уже в 1999 году общество сделало ребрендинг, став «Владпромбанком».

У компании был филиал в Москве, сеть из свыше 20 офисов. Он был представлен в Ярославской, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях. На начало 2016 года в ООО работали почти 400 человек. В 2016 году, по данным из открытых источников, у банка наблюдался приток вкладов граждан, которые и составили основную массу пассивного «капитала». Годовая прибыль к началу 2017 года составляла порядка 40 млн рублей.

Банк отработал 27 лет, занимая к апрелю 2017 года по размеру капитала 287 место в банковской системе России и имея уставный капитал свыше 277,799 млн рублей.

Отзыв лицензии

28 апреля 2017 года ЦБ РФ своим приказом лишил банк лицензии и ввёл временную администрацию. Причиной стала, в том числе и реализация в нём «различных схем сомнительных операций клиентов, в том числе осуществляемых по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами». Банк неоднократно попадал в поле зрения регулятора, к нему применяли меры воздействия из-за высокой вовлечённости в сомнительные операции, но это не помогло. Итог оказался закономерен — лишение лицензии. К этому моменту, по бухгалтерскому балансу, у банка были обязательства перед кредиторами на сумму 5 015 029 000 рублей, из которых 4 422 539 000 рублей — по вкладам физлиц и индивидуальных предпринимателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Акционерами банка на февраль 2016 года являлись семь физических лиц, в том числе председатель совета директоров с долей 18,6% Павел Паршиков, члены совета директоров Василий Вишняков — 28,86% и Алексей Дубовик — 10,11%.

Дела банкротные

Иск о банкротстве также не заставил себя долго ждать. Уже 29 июня 2017 года арбитраж Владимирской области по иску регулятора признал ООО банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, назначив управляющим госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

«Установлено, что на дату отзыва лицензии стоимость имущества (активов) ООО «Владпромбанк» составила 3 249 223 000 рублей, а размер обязательств должника перед его кредиторами составил 5 036 972 000 рублей, в связи с чем обязательства ООО «Владпромбанк» превысили его активы на 1 787 749 000 рублей, что указывает на наличие у должника признаков несостоятельности (банкротства)», — отмечалось в решении суда.

В суде также отмечалось, что после анализа кредитного портфеля временная администрация пришла к выводу о неадекватной оценке «должником кредитного риска по ссудной и приравненной к ней задолженности заемщиков — юридических и физических лиц». На конец апреля 2018 года стоимость активов банка оказалась недостаточна для погашения задолженности перед кредиторами, а в структуре активов значительную долю занимала «ссудная и приравненная к ней задолженность юридических и физических лиц» — 80%. В числе претензий к банку звучало и то, что при кредитовании не учитывалась реальная деятельность заёмщиков, а также реальное состояние их дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Финансовую «дыру» банка позднее пересчитали, и она оказалась более 3,192 млрд рублей. И именно столько не хватало банку, чтобы исполнить обязательства.

К сроку окончания работы временной администрации кредиторы выдвинули 253 требования о включении в реестр. Сумма их претензий превышала 119,18 млн рублей. К началу августа 2019 года долги перед кредиторами составили уже более 5,007 млрд рублей. У банка числился 931 кредитор.

Одним из инструментов оплаты «счетов» арбитражный управляющий выбрал привлечение к субсидиарной ответственности бывших членов правления и совета директоров. Всего претензии выдвинуты к 16 физлицам на сумму 2 609 702 000 рублей. Свою позицию госкорпорация обосновала тем, что данные лица совершали «действия по формированию технической ссудной задолженности и приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости», вот теперь пусть и отвечают.

Рассмотрит это требование владимирский арбитраж уже в октябре. До 4 октября ходатайство оставили без движения из-за недочётов, но 13 сентября управляющий подал документы во исполнение определения. Дата заседания пока не назначена.

Уголовные дела

В банкротстве банка не обошлось без уголовных дел, хотя постановления об отказе в их возбуждении выносились за 2018 год пять раз. В итоге в конце марта 2018 года Следственное управление по ЮВАО ГСУ СК России по Москве всё-таки возбудило дело, но «в отношении неустановленных лиц, контролировавших деятельность группы заёмщиков». Дело возбудили по по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В августе к нему приобщили материалы по хищению имущества банка под видом выдачи кредитов юрлицам и под видом «заключения агентского договора на приобретение недвижимого имущества». Расследование дел продолжается.