Совет по правам человека при президенте России под руководством Михаила Федотова, которому 18 сентября исполняется 70 лет, выступает за скорейший ввод социального жилья. Видимо, глава Совета решил отметить свой предстоящий уход на пенсию выступлением в поддержку главы правительства Дмитрия Медведева, предпринимающего попытки сделать чисто коммерческий проект частью национальных приоритетов, то есть нацпроектов.

Hobbilavka.kz Образец социального жилья

На днях СМИ активно цитировали агитационные слова в пользу арендного жилья, произнесённые премьером Медведевым на канале «Россия-24». Медведев посетовал, причем, надо сказать, не в первый раз, что рынок арендного жилья в мире занимает порядка 50%, тогда как в России навскидку — всего 10%. По мнению Медведева, низкий показатель свидетельствует о наличии психологического фактора, то есть невысокой мобильности населения.

Вероятно, глава правительства в данном случае все-таки не прибегал к оценке возникновения предпосылок мобильности, ведь она возможна там, где создаются рабочие места, сосредоточены образовательные услуги, а психологическими последствиями высокой мобильности является оттягивание сроков по созданию семьи, что влечет снижение рождаемости, так как при переездах требуется время на адаптацию, порой много времени. С учетом низких доходов, показатели рождаемости и так не блещут в России. Вместо того, чтобы потребовать от ЦБ создания условий по доступности кредитных средств, а от своего же правительства принятия мер по экономическому росту страны, инициатива новых идей Дмитрия Медведева выглядит лишь как передел нового рынка, причем, пока с помощью государства, затем, вероятно, после формирования и отлаженной работы этот рынок приватизируют коммерческие структуры.

По словам Медведева, после распада СССР в России произошло изменение экономической модели, в результате чего большинство людей захотело получать жилье в собственность, чтобы иметь возможность передать его в наследство.

Да, именно так и произошло — потому, что страна встала на капиталистические рельсы, и желание обрести собственность вполне соответствует духу капитализма. Что ж плохого в том, что человек хочет передать своему чаду немного имущества? В конце концов, несмотря на капитализм, не власть же по наследству передает, и не приватизированные заводы, созданные на деньги страны предками — выходцами из СССР.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

Давайте вспомним, когда разрешили населению приватизировать жилье? Тогда, когда приватизировались предприятия. Какого качества было приватизируемое жилье? Такого, что было проще его отдать на откуп населению, что позволило государству получить хоть какую-то пользу в виде налогов и снижения затрат на ремонт этих домов.

На сегодняшний день, насколько известно, ни президент, ни правительство не объявляло об изменении курса страны. О возврате в социализм никто не заявлял. Поэтому совершенно непонятно, к чему премьер вдруг решил упомянуть экономическую модель, позволившую россиянам обрасти частной собственностью.

Между тем схема, по которой планируют предоставлять жилье в аренду, отчасти позаимствована у СССР. Получилась, на первый взгляд, советская модель, но с капиталистическим оскалом. Если в СССР жильем обеспечивали бесплатно, то теперь государство покупает у застройщиков дома, чтобы потом сдавать их в аренду по льготным условиям. Льготная цена — понятие, конечно, «растяжимое». Таким образом, очевидно, государство помогает отдельным строительным компаниям, обеспечивая им, по сути, гарантированную реализацию возводимых квадратных метров. Заметьте, государство при этом опять вступает в отношения с бизнесом, а платить за эту «любовь» будет население той самой льготной ценой, в которую, не сомневаемся, заложат все расходы.

Кузьма Петров-Водкин. Новоселье (Рабочий Петроград). 1937

Движет Дмитрием Медведевым именно коммерческая выгода, так как больше всего угнетает его то, что эти самые 10% процентов арендуемого жилья, находятся в свободном обращении — независимом от государства. Между тем стоит взглянуть на ситуацию под другим углом — эти же 10% жилья, по сути, являются коммерческим жильем, то есть выступают для его собственников способом инвестирования. В случае потери арендаторов, это жилье станет камнем на шее собственников, так как налоги и прочие обязательные платежи никто не отменял, тогда как доходы от сдачи в аренду поступать уже не будут. Соответственно, вторичный рынок продажи жилья может пополниться дополнительными квадратными метрами, которые, возможно, при наличии доступной ипотеки были бы с легкостью распроданы. Каким тогда образом запланированные национальным проектом объемы ввода жилья будут коррелироваться с имеющимся на вторичном рынке жильем? И будет ли спрос на планируемые для возведения или покупки государством для сдачи в аренду квадратных метров, в случае распродажи на вторичном рынке высвободившихся 10% жилья? Волнуют ли эти вопросы отдельных членов правительства? Или сейчас они торопятся создать новый рынок за счет денег, выделяемых нацпроектом, то есть, как говорится, «возьмем пока горячо», а позже подумают и, в случае чего, внесут какие-нибудь законодательные инициативы, способствующие загрузке арендного жилья?

В начале сентября на совещании с представителями Минстроя и ДОМ. РФ вице-премьер Виталий Мутко поручил выявить сдерживающие инвесторов факторы по созданию арендного жилья.

«Ваша задача — подтолкнуть других инвесторов создавать свое арендное жилье. Прошу посмотреть, какие сдерживающие факторы есть здесь, посмотреть, что мешает инвесторам сегодня идти и создавать арендное жилье», — заявил Мутко.

Что им мешает догадаться несложно. Инвестор, как субъект, преследующий коммерческую выгоду, ориентируется на спрос, другими словами, сбыт продукции или услуги. Такой продукт, как жилье, может иметь спрос при многосторонних факторах, главными из которых являются доступная цена, окружающая инфраструктура, особенно дорожная, наличие необходимых коммуникаций, а самое ключевое — причина, по которой человек выбирает тот или иной район для жизни, как правило, в этом случае речь идет о работе — временной, постоянной, вахтовой. Так как глава Правительства до сих пор принимает участие в форумах, на которых обсуждают бессмысленность нацпроектов и невозможность получения от них результатов, не может сказать точно будет ли в стране экономический рост, и за счет чего, где, в каких сферах, регионах, то немудрено, что и инвесторы не торопятся выходить на новый рынок. Тем более строительство теперь сопряжено проектным финансированием через банки, где, опять же, высокие кредитные ставки.

Александр Дейнека. Мирные стройки (фрагмент). 1959

В ходе совещания Виталий Мутко отмечал, что подобные проекты по строительству арендного жилья ДОМ. РФ реализовал уже в Москве и Тобольске, завершается возведение жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке. Также, отметил Мутко, есть еще пять перспективных проектов по созданию арендного жилья, один из них — в Воронежской области. Возникает вопрос, если ДОМ. РФ справляется с задачей по арендному жилью, которое, заметим, строится под конкретные проекты, то зачем тогда искать инвесторов? Для отвода глаз от реализации нацпроектов? То есть сами надумали проблему и теперь публично ищут пути выхода из нее?!

Также вице-премьер добавил, что арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан, предусмотренных нацпроектом «Жилье и городская среда». Меду тем, заметим и подчеркнем, что нацпроект предусматривает улучшение условий проживания 5 миллионов российских семей ежегодно в период до 2024 года. И именно улучшение условий жизни россиян предусматривают все нацпроекты, предложенные Владимиром Путиным. Однако позже Дмитрий Медведев сделал акцент на арендном жилье, заявляя, что оно должно стать частью нацпроекта. Сделать отдельной частью не получилось, но включить в приоритеты государства как один из механизмов улучшения жилищных условий, вышло.

Юрий Пименов. В комнатах (фрагмент)

В унисон идее Дмитрия Медведева в сентябре прошлого года, как сообщал портал ЕРЗ, прозвучали рекомендации Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), который, проанализировав итоги последних межведомственных рабочих совещаний и спецзаседаний, посвященных повышению доступности жилья для россиян, посоветовал властям сделать основной упор на ввод доступного наемного жилья, поскольку лишь немногие россияне сегодня имеют возможность приобретать квартиры или частные дома в собственность.

В своих рекомендациях СПЧ обращал внимание на то, что в ряде субъектов РФ строительство социального жилья полностью прекратилось, мол, поэтому, за несколько лет очередникам не предоставлено ни одной квартиры. Да и в целом в стране, как отмечают эксперты СПЧ, сложилась критическая ситуация с реализацией конституционного права на жилье: 2,5 млн семей или около 6 млн человек состоят на жилищном учете.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье. 1965

Ах, как слажено работает СПЧ с Дмитрием Медведевым! То есть нацпроекты реализовать не спешат, даже, более того, возникает впечатление, что не понимают целей и задач. Решать вопрос с Эльвирой Набиуллиной, от которой зависит доступность кредитных средств, тоже не торопятся. Зато готовы нарушить конституционное право почти 6 миллионов человек по обеспечению их жильем, среди которых такие категории граждан, как очередники, сироты, многодетные семьи и инвалиды и, вместо реализации нацпроектов, которые как раз предусматривают возведение именно доступного, в особенности для этих категорий населения, жилья, они активно принялись развивать рынок арендного и социального жилья.

Отметим, в 2011 году СПЧ обнародовал проект по «десталинизации» российской истории XX века, который глава СПЧ Михаил Федотов прокомментировал так:

«Ни одно нормальное общество не может развиваться, если в нём нет общественного консенсуса в отношении главных ценностей. Например, о добре и зле, о свободе и равноправии. Надо зафиксировать: тоталитаризм — это зло, поскольку он исходит из того, что человек — это средство для достижения любой цели режима».

Возникает вопрос: разве тот факт, что планируемое для обеспечения доступным жильем россиян строительство, предусмотренное нацпроектом, по умолчанию подменяется другим понятием — обеспечением съемным жильем, пусть даже за льготную плату, и то, что эта услуга, по сути, навязывается обществу, не есть тоталитаризм? Тот самый, осуждаемый Федотовым? Или тоталитаризм осуждается по случаю в зависимости от ситуации и контекста?