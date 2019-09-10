В то время как Хидео Кодзима и CD Projekt RED пытаются привнести в индустрию что-то новое, разработчики из Gearbox просто делают то, что у них получается хорошо. Больше и красивее — но всё ещё то же самое. Релиз Borderlands 3 состоялся 13 сентября, и нескольких дней хватило для того, чтобы «прочувствовать» продолжение популярной серии. Вердикт: перед нами, пожалуй, самая архаичная игра последних лет. И это идёт ей только на пользу.

Скриншот из игры Borderlands 3 Барменша Мокси снова стала одним из главных действующих лиц

Скриншот из игры Borderlands 3 Психи — лицо серии Borderlands и основной вид противников

С первых секунд запуска Borderlands даёт игроку понять — Gearbox не стали «изобретать велосипед». Никаких слишком резких нововведений или смены курса, только фирменные фишки серии. Вот рисованная заставка и голос продавца оружия Маркуса за кадром, вот стильный ролик с представлением протагонистов, а дальше… конечно же, встреча с неизменным талисманом серии роботом Железякой (который сменил актёра озвучки, но от этого нисколько не потерял в обаянии). Надоедливый бот, как обычно, выдаёт нам ЭХО-устройство (местный аналог пользовательского интерфейса), первое оружие и отправляет навстречу приключением.

Скриншот из игры Borderlands 3 В кооперативной игре могут попасться и четыре одинаковых персонажа

По сюжету, с событий второй части прошло несколько лет. Власть на Пандоре захватили нахальные близнецы Калипсо: сирена Тайрин и её брат-киборг Трой. Антагонисты основали собственный культ из не слишком разумных бандитов, запустили фирменную телесеть по всей планете, а в свободное время развлекаются стримами и видеоблогами с забавным монтажом — вот она, современная молодёжь. Главному герою, естественно, предстоит покончить с тиранией близнецов, отыскать все Хранилища (в мире Borderlands так называют таинственные инопланетные тайники), а заодно и спасти мир.

Скриншот из игры Borderlands 3 З4ЛП — один из четырёх протагонистов Borderlands 3

Несмотря на вполне интригующую сюжетную завязку, игроки приходят в Borderlands не ради неё. Во главе угла здесь игровой процесс, и он не претерпел значительных изменений. Стреляй, поднимай уровень персонажа, прокачивай навыки, катайся на местном транспорте и получай удовольствие. Вот только глубины у этих элементов стало значительно больше. В первую очередь стоит отметить переработанную систему развития навыков персонажа.

Скриншот из игры Borderlands 3 У каждого босса в игре своя стильная заставка

Протагонистов у нас снова четверо (вероятно, в ближайших дополнениях их станет больше), и каждый обладает уникальными навыками. Вот только мощное активное умение у персонажей теперь не одно, а целых три. И переключаться между ними можно в любое свободное от боя время. При этом все умения одинаково интересны, практичны и замечательно подходят общему стилю боя героя. Например, охотник З4ЛП умеет не только призывать одного из трёх диких зверей (это пассивное умение), но и становиться невидимым, телепортировать своего питомца по карте и заставлять стаю хищных птиц пикировать на головы противников. Надоела установленная активная способность? Просто возьми другую.

Скриншот из игры Borderlands 3 Все Искатели Хранилища в сборе

Такой подход делает механику боя намного более гибкой и интересной. Игрок волен экспериментировать, находить собственные решения и делать своего персонажа более индивидуальным. Например, миссию на планете Афина я проходил в кооперативе с тремя другими З4ЛПАМИ. У всех четырёх игроков оказалась разная комбинация «активный навык+питомец», что позволило каждому почувствовать себя уникальным, а заодно неплохо разнообразило сражение.

Скриншот из игры Borderlands 3 Инопланетный ниндзя Зер0 из Borderlands 2 теперь помогает новым Искателям Хранилища

Сами бои прибавили в динамике. Теперь персонаж игрока владеет парочкой паркур-движений: длинным подкатом и возможностью быстро забраться на любую возвышенность. Это позволяет геймерам активнее использовать окружение. Например, при помощи подката можно отправлять бочки с химикатами (огнём, заморозкой или любым другим элементом) прямо в лица врагам, а вертикальные перемещения позволяют получить преимущество над противником и осмотреть локацию с высоты. Для игры 2019 года эти механики являются чем-то самим собой разумеющимся, но в Borderlands им радуешься как серьёзным нововведениям.

Скриншот из игры Borderlands 3 Боссы в Borderlands 3 всё такие же безумные

Разработчики также неплохо «поколдовали» над вооружением. Смертоносные пушки всегда были сильной стороной серии Borderlands, а от их количества и непохожести иной раз кружилась голова. Теперь же вооружения стало ещё больше, а некоторые его виды уже сейчас заслуживают отдельного места на пьедестале «самого безумного оружия из видеоигр». Например, в игре есть автомат, который стреляет другими автоматами. И весело, и полезно для кооперативного прохождения! Остальное вооружение стало куда более функциональным. Некоторые пушки теперь выпускают мощные щиты, другие позволяют переключать стихийный элемент (огонь, лёд, шок, коррозия и др.) прямо во время боя, а третьи создают собственную копию во время перезарядки. Таким образом, хочется попробовать всё доступное оружие, а к луту (предметы, выпадающие из противников) начинаешь относиться более трепетно — вдруг попадётся что-то важное.

Из нововведений стоит также отметить обновлённую систему создания транспорта. Все автомобили в игре теперь можно кастомизировать: менять колёса, вооружение и элементы брони. В предыдущих частях была урезанная версия этой возможности, но только теперь любители гонок смогут по-настоящему получить от неё удовольствие. Конечно, разнообразия тюнинга из гоночных симуляторов ждать не стоит — выбор в игре достаточно скромный, а создать совсем уникальный транспорт не получится. Добавили и самих видов транспорта. Например, помимо багги и вездехода, теперь можно покататься на одноместном «колесе», вооружённом двумя пулемётами.

Таким образом, все основные геймплейные элементы в Borderlands 3 получили небольшой апгрейд. Ничего совсем оригинального или запоминающегося, просто чуть больше и лучше. А вот что действительно радует в триквеле — это взаимодействие протагониста с другими персонажами. В первых двух частях Borderlands Искатель Хранилища был немым болванчиком, выполняющим задания. В Borderlands: Pre Sequel он получил голос и возможность скупо комментировать отдельные события. А вот в третьей части протагонист полноценно участвует в диалогах, делится собственным мировоззрением и переживаниями, а также вставляет едкие комментарии о действиях других героев. Например, тот же З4ЛП почти в каждом диалоге спешит пафосно напомнить о своём предназначении идеального охотника или о своей нелюбви ко всем представителям человеческой расы. Остальные Искатели также получили множество строчек диалогов, подходящие их характерам.

Скриншот из игры Borderlands 3 Барменша Мокси снова стала одним из главных действующих лиц

Во всём же остальном Borderlands 3 — это тот же самый Borderlands 2, просто чуть больше и чуть разнообразнее. Та же механика, тот же интерфейс, те же главные действующие лица (в триквеле собрались персонажи из всех игр франшизы) и та же суть — стреляй и веселись с друзьями. Кооператив, к слову, тоже не претерпел никаких изменений. При желании пройти всю игру можно и в одиночку, но тогда очень велик риск не понять и не прочувствовать Borderlands. А вот в компании с другими Искателями проект раскрывается куда лучше: и врагов убивать проще, и обмениваться вещами можно, и даже устраивать небольшие «подлянки». Правда, теперь в кооперативе можно выбирать режим сбора предметов: классический (когда все игроки получают одни и те же предметы из врагов) и новый (когда каждый игрок получает только предметы для своего уровня и персонажа).

Что самое удивительное, Borderlands 3 играется и ощущается как морально устаревшая игра, но это не становится её недостатком. Любой другой проект с подобной характеристикой разгромили бы и игроки, и критики, но в Borderlands архаичность — это достоинство. Видимо, Gearbox в предыдущих частях франшизы смогли создать настолько рабочую формулу хорошей кооперативной игры, что она продолжает радовать и годы спустя, даже с минимальными изменениями. Особенно рады будут фанаты прошлых частей, потому что Borderlands 3 — это всё ещё «та самая игра».

Borderlands 3 — это увлекательный, динамичный и очень весёлый кооперативный шутер. Мир Фронтира остался таким же привлекательным, герои такими же безумными, а враги такими же непохожими друг на друга и надоедливыми. Если вы не знакомы с серией, то, пожалуй, стоит начать с Borderlands 2 — тогда триквел будет восприниматься как логичный и качественный апгрейд уже зарекомендовавшего себя проекта. Если же вы фанат серии, то покупайте и скачивайте — не пожалеете. Gearbox смогли снова создать хорошую игру, используя проверенные временем наработки. Но смогут ли они провернуть тот же трюк и в следующий раз — большой вопрос. Особенно во времена создания и развития других качественных кооперативных шутеров, вроде Destiny 2.