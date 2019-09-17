После последней встречи президента РФ Владимира Путина с японским премьер-министром Абэ Синдзо во Владивостоке на ВЭФ-2019 в Японии прибавилось пессимизма в отношении широковещательных обещаний последнего всенепременно «вернуть северные территории», то бишь добиться от русских сдачи Японии законно им принадлежащих южных Курильских островов. Пошли одна за другой статьи в центральной прессе о якобы оскорбительном отношении Путина к Абэ, нанесении ему чуть ли не «пощечины», когда президент не постеснялся в присутствии «друга Синдзо» на форуме визуально присутствовать на открытии нового рыбоперерабатывающего завода на Шикотане, на острове, который благодаря пропаганде японцы уже посчитали почти «своим».

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Осуждая Абэ за унизительно подобострастную позицию в отношении Путина, японские правые утверждают, что русские не желают подписывать мирный договор на японских условиях, а потому-де надо «сменить курс», занять на переговорах «жесткую позицию», прямо поставить вопрос о том, что без островов никакого экономического сотрудничества не будет. А рупор правых сил Японии, газета «Санкэй симбун» вообще подвергает на своих страницах сомнению достижения Восточного экономического форума, в работе которого уже не первый раз принимает участие премьер Абэ. При этом ссылается на российскую «либеральную» «Новую газету», которая утверждает: «Несмотря на традиционные отчеты о «рекордном количестве сделок», по-настоящему крупных контрактов на ВЭФ заключено не было… ВЭФ изначально задумывался в качестве политической витрины, куда приезжает российский президент и за компанию берет с собой крупных предпринимателей. Иностранные гости отдыхают, гуляют по набережной, заходят в бары и едят шашлык из гребешков. В этом смысле ВЭФ мало отличается от других мероприятий с похожими аббревиатурами (ПМЭФ, МЭФ, до недавнего времени — КЭФ)»…

Тем самым дается понять, что Абэ напрасно тратит время, пытаясь своим присутствием на ВЭФ убедить «друга Владимира» в готовности взамен на острова экономически облагодетельствовать российский Дальний Восток и Сибирь японскими инвестициями и крупными проектами.

Gov.ru Николай Патрушев и Синдзо Абэ

В Москве не могут не обращать внимания на активизацию правых сил Японии, ставящих целью заставить Абэ прекратить политику заигрывания с Путиным в расчете на его уступки по Курилам. А для противодействия этому необходимо по возможности поддерживать японские иллюзии по поводу сохранения Москвой курса на подписание мирного договора, включающего «разрешение территориального вопроса». Не хочет ставить на Абэ «крест», видеть в нем «хромую утку» и лично президент Путин, ибо отнюдь не исключено, что «друг Синдзо», пользуясь поддержкой большинства депутатов от правящей Либерально-демократической партии Японии и партийцев на местах, вознамерится еще раз переписать под себя устав партии. То есть пойти на беспрецедентный четвертый срок (по уставу ЛДП ранее можно было находиться на посту председателя и премьера только два срока) и остаться во главе правительства еще на один трехлетний срок, до 2024 года, то есть до истечения президентского срока Путина. В настоящее время, по некоторым оценкам, такая вероятность оценивается в 30 процентов, что немало.

Не было ли поручено секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву в качестве основной задачи визита в Японию разъяснить японскому руководству, что переговоры о мирном договоре вовсе не прекращаются, и поиск путей «территориального размежевания» будет продолжен? Если так, то задача выполнена. По итогам переговоров в Токио Патрушев особо отметил, что Москва и Токио будут и впредь работать над созданием условий для заключения мирного договора между странами. «Да, действительно, этот договор надо заключить, для этого надо создать условия. Мы этим и будем заниматься», — ответил Патрушев на вопрос, обсуждалась ли на встрече тематика мирного договора между РФ и Японией.

Заметим, что в Японии считают положение Николая Патрушева весьма важным в российской властной иерархии. В свое время ведущее информационное агентство Японии «Киодо цусин» утверждало, что «Патрушев является доверенным лицом Путина и, как говорят, имеет на него большее влияние, чем министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу…»