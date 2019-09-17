В ночь с 16 на 17 сентября на острове Лампедуза высадились почти сто нелегальных мигрантов из Туниса. Службы береговой охраны в соответствие с полученными приказами не только не мешали входу лодок в территориальные воды страны, но еще и помогли мигрантам при высадке.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Новому либерал-популистскому правительству Италии понадобилось меньше недели, чтобы изменить свою позицию по вопросу о нелегальной миграции на прямо противоположную. Новые власти готовы принимать всех, потому что таково, по-видимому, условие поддержки этого правительства со стороны евробюрократов.

Новое правительство

Правительственный кризис в Италии начался в августе, когда «Лига» Маттео Сальвини объявила о выходе из правящей коалиции. Сальвини заявил, что с партнерами, популистами из «Движения 5 звезд», стало невозможным договориться ни по одному важному вопросу, а потому лучше провести новые выборы.

(сс) Fabio Visconti Маттео Сальвини

Поскольку для этого объявления был выбран не слишком правдоподобный повод (вопрос о строительстве скоростной железной дороги из Турина в Лион), оппоненты «Лиги» говорили, что Сальвини лишь хочет воспользоваться ростом рейтингов своей партии и в результате новых выборов получить всю полноту власти.

Действительно, если после национальных выборов марта 2018 года «Лига» занимала лишь треть постов в правительстве, то ее нынешние рейтинги приближаются к 40%, что давало бы возможность создать коалицию с одним или двумя «младшими» партнерами и получить в том числе и пост премьер-министра.

Однако запутанное итальянское законодательство допускает, что в случае распада правящей коалиции проведение новых выборов необязательно. Если в действующем составе парламента может быть сформирована другая коалиция, формальный глава государства, президент, имеет право санкционировать этот процесс.

И президент Серджо Маттарелла пошел именно по такому пути. Новую коалицию создали либералы из Демократической партии и все те же популисты из «Движения 5 звезд». Их актуальный совокупный рейтинг едва превышает 40%, но в нынешнем парламенте они контролируют чуть более 50% мест. Отсутствие общей программы и недавняя вражда двух этих партий также не стали препятствиями для создания новой коалиции.

Presidencia de la República Mexicana Серджо Маттарелла

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Сторонником и проводником жесткого ограничения нелегальной миграции (как и сторонником и проводником движения к большему суверенитету и традиционным ценностям) была в Италии именно «Лига». Оказавшаяся теперь в оппозиции.

Новое правительство Италии, как и прежнее, возглавляет Джузеппе Конте. Тем интереснее разница реакций евробюрократов на формирование двух этих правительств. Весной 2018 года правительство с участием Сальвини встречали с гневом и пессимизмом. Осенью 2019 года правительство с участием либералов встретили аплодисментами.

И дело тут не только в общей близости позиций итальянских либералов и брюссельских евробюрократов. Дело еще и в том, что по целом ряду важных для властей Евросоюза вопросов, в том числе и по вопросу о нелегальных мигрантах, новое правительство Италии обещало быть куда более сговорчивым, чем прежнее. Потому что держится оно во многом именно на симпатиях со стороны Брюсселя и крупного капитала.

Перед последними национальными выборами весной 2018 годы за ограничение нелегальной миграции выступали все без исключения основные политические силы Италии, включая и либералов. Потому что за такие ограничение выступает и заметное большинство населения. Однако в случае некоторых партий перед выборами говорится одно, а после получения власти делается прямо противоположное.

Миграционный вопрос

У Евросоюза есть много причин не ограничивать нелегальную миграцию по методу Сальвини или по венгерскому методу. Основных причин, по-видимому, две. С одной стороны, принятие мигрантов несет имиджевые бонусы. С другой — не дает расти средним зарплатам, что более чем устраивает крупный бизнес.

Мигранты. Италия

Правда, ведущие страны ЕС, в том числе Германия и Франция, в последнее время поддерживают миграцию скорее теоретически. Их лидеры критиковали Италию и Венгрию за борьбу с прибытием нелегалов, однако, к примеру, сотрудники правоохранительных органов Франции лично доставляли проникших с итальянской территории мигрантов обратно в Италию.

Размещать мигрантов они стремятся на территории стран, где есть экономические проблемы, где правительство слабо и нуждается в поддержке Брюсселя — то есть в Греции, Италии и Испании, которые к тому же являются и местами «первого въезда» для большинства мигрантов.

И нет никаких оснований предполагать, что теперь теоретическая любовь Германии и Франции к мигрантам сменится на практическую.

Сейчас лидеры ЕС вновь обсуждают необходимость принятия общих решений и использования общих инструментов. Италия за одну неделю сменила роль — и выступает теперь не тормозом на пути нелегальной миграции, а ее катализатором. Тот же самый Джузеппе Конте предлагает принимать мигрантов «по очереди» и ввести штрафы для тех стран ЕС, которые не хотят принимать мигрантов к себе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В жесткой оппозиции остается только Венгрия, министр иностранных дел которой Петер Сийярто вновь заявил, что страна выступает категорически против инициатив по принятию нелегальных мигрантов, что ни в каких «перераспределениях мигрантов на территории ЕС» она участвовать не будет, а будет продолжать защищать свои границы.

В этой ситуации стороны вновь возвращаются к самому главному вопросу: о том, что, собственно, такое нелегальная миграция в ЕС.

Основные либеральные европейские СМИ в рамках общей установки на поддержку миграции называют мигрантов «беженцами», упоминают «войны», от которых те бегут (без конкретики), давят на читателей картинками с маленькими детьми и беременными женщинами в лодках, а также намекают, что рынок труда и пенсионная система ЕС без мигрантов не справятся.

Их оппоненты отвечают данными статистики, согласно которым 90% мигрантов, прибывающих, к примеру, в Италию, ни от какой войны не бегут, потому что в их странах никаких войн нет. Это молодые люди, в возрасте от 20 до 30, чаще — мужчины, которые едут не от войны, а за лучшей жизнью. В том числе в Италию, где пять миллионов человек официально считаются бедными.

Сторонники нелегальной миграции говорят о ней как о непреодолимом явлении — мигранты, мол, так или иначе приплывут, и выбор только в том, открыть для них порты или нет. Если не открыть — они будут гибнуть.

Беженцы средиземное море

Все работает с точностью до наоборот, возражают оппоненты: если эти граждане, которые платят по тысяче евро за рейс до Евросоюза, будут знать, что их развернут на границе, то будет меньше и рейсов, и жертв. Те, кто хочет помогать странам Африки, могут делать это не на острове Лампедуза, а прямо в самой Африке: «Поможем им у них дома».

Дискуссия, начатая много лет назад, продолжается, и правительственный кризис в Италии на некоторое время дал новые козыри сторонникам миграции.