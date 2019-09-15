В сентябре 2019 года министр культуры Владимир Мединский назвал всех, кто читает комиксы, «дебилами», породив флешмоб в социальных сетях: интернет-пользователи массово рассказывали о своем увлечении графическими романами в постах под хэштегами #ядебил и #ячитаюкомиксы. В то же время на полках книжных магазинов (даже не специализированных лавочек!) можно найти не просто книжки с картинками о супергероях, а даже классические произведения в комиксах или иллюстрированные в таком стиле учебники. Издательство «КомФедерация» совместно с онлайн-порталом «Новая газета» выпустили в сентябре книгу «Кафка-кодекс»: «документальные комиксы судебного абсурда». И этот проект вовсе не похож на легкое низкоинтеллектуальное чтиво.

Иван Шилов ИА REGNUM

Книга состоит из 20 глав — 20 судебных дел, состоявшихся в России за 2018−2019 годы. К каждому из них даны не только иллюстрации, но и комментарии экспертов: адвокатов, юристов, следователей, историков. Они пересматривают дела, не только разбирая ошибки конкретных судей, но подчеркивая, что эти ошибки идут в первую очередь из-за сложившегося свода правил, часто похожего на сухой алгоритм действий. И когда человек, не задумываясь, следует этому алгоритму, получаются сюжеты, достойные театра абсурда.

М. Лермонтов «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно».

Смех сквозь слезы

Мне нравится, что сборник комиксов получился многогранный: истории были отрисованы разными авторами, и у каждого — свой стиль. То карикатурный, то нарочито детский, то — наоборот, излишне официозный. Это тоже придавало окраску делу.

КомФедерация. издательство комиксов Про любовь

Публиковать истории «Новая газета» начала с августа 2018 года: истории появлялись и на портале, и в печатных версиях газеты, и даже в виде роликов на Youtube-канале, причем вместе с выступлением самих экспертов. Множество раз «Новая газета» оговаривала, что команда проекта «Кафка-кодекс» ни в коем образе не оспаривает решения судей: только показывает, как современная буква закона отражается на судьбе людей.

Придраться к решениям не получается: кто-то промолчал, когда можно было высказаться, кто-то остался равнодушным, когда мог помочь. Сквозь все дела прослеживается в первую очередь человеческое равнодушие. У пенсионера отняли мечту об ореховом саде; дворникам не выплатили зарплату; невиновному человеку отказали в реабилитации репутации (потому что оказалось, что и обвинения не было). И во всех случаях страдают те, за кем не стоит ни пресса, ни влиятельные люди, ни профессиональные адвокаты. Только справедливость и здравый смысл — но они ведь ничего не стоят, верно?

Скорее всего, о большинстве дел из книги вы слышали, если сидите в социальных сетях или регулярно отслеживаете новости. По телевизору о подобных судебных инцидентах рассказывают редко, ибо несут они, мягко говоря, провокационную окраску. Даже сейчас мне сложно рассказывать о «Кафка-кодексе», хотя я понимаю, что ничего противозаконного не происходит.

Авторы комиксов подходят к повествованию с юмором. Это действительно смешно: то коню Медного всадника в Петербурге пропишут 15 суток за якобы административное нарушение, то журналисты проекта «Парк Горького» в рамках закона обведут Роскомнадзор вокруг пальца.

Причем здесь Кафка

Творчество Франца Кафки, писателя, в честь которого назвали сборник, известно стремлением показать абсурдность и сюрреализм бюрократического аппарата, перед которым человек робеет, как кролик перед удавом.

Франц Кафка «Есть два главных человеческих греха, из которых вытекают все прочие: нетерпение и небрежность. Из-за нетерпения люди изгнаны из рая, из-за небрежности они не возвращаются туда. А может быть, есть только один главный грех: нетерпение. Из-за нетерпения изгнаны, из-за нетерпения не возвращаются».

КомФедерация. издательство комиксов Экстремистский материал

И, соглашаясь с Кафкой, команда проекта собирает те истории, в которых нетерпение и небрежность становятся истинной причиной беспорядков в судебных делах. Они нарочито окрашивают сатирой судей и следователей, показывая их даже не своевольными или вредными — попросту глупыми.

Над глупыми людьми чаще смеются, чем их боятся, а смех побеждает страх. Когда люди робеют перед системой, она поглощает их и весь окружающий мир: так и рождаются дела о смелых евреях и голубых вертолетах. Когда люди понимают, как система работает, им уже не страшно. Смех сквозь слезы.

Но проект не только уничтожает страх перед абсурдом судебных заседаний, но и, надеюсь, учит судей. Многие эксперты в своих комментариях аргументируют поведение высокопоставленных лиц тем, что те абсолютно не боятся — их защищает статус и непоколебимость закона в глазах народа. Тогда просачиваются мелкие небрежности: там потерял документ, здесь было проще подтасовывать доказательства — все равно никто не захочет разбираться.

У Кафки страх перед системой возвращает человека чуть ли не к экзистенциальному ужасу, к вопросам о причинах его существования. Человек испытывает вину, чувствуя, что его роль в устройстве мира ничтожно мала. И благодаря этому страху случаются истории, освещенные в «Кафка-кодексе»: когда толпа опускает руки, не в силах противиться порой нелогичной букве закона. «Кафка-кодекс» — это когда система поглощает человека, хотя она создавалась, чтобы его поддерживать.

КомФедерация. издательство комиксов Несогласованный концерт

Это ли комиксы, которые могут понять люди с низким уровнем интеллекта? Такие проекты точно нельзя назвать легким чтивом.

«Кафка-кодекс» — сборник сатирический, и, несмотря на изрядную долю юмора в нем, относиться к книге необходимо в том числе и как к показательному примеру «как делать не надо». Составители комиксов тонко высмеивают решения судей, наглядно демонстрируя, почему законодательство должно быть гибкой системой, изменяющейся с течением времени. Иначе можно и крокодила Гену посадить вместе с Чебурашкой — за стремление потопить Родину и хождение голышом по улице.