Судьба «АйМаниБанка»: уголовные дела, многомиллиардные долги
В банкротном деле банка, некогда занимавшего 150-е место в банковской системе России, решили идти проверенным путём. Уже в ноябре 2019 года московский арбитраж рассмотрит требование госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» о привлечении четырёх бывших топ-менеджеров и акционеров «АйМаниБанка» к субсидиарной ответственности. Сумма претензий, вменяемых им, превышает 17 млрд рублей.
Немного истории
Банк был учреждён в Республике Алтай в июле 1992 года и вплоть до 2013 года работал под названием ООО КБ «Алтайэнергобанк». Уже в январе 2013 года головной офис сменил адрес на Москву и организация стала называться «АйМаниБанк». В комментариях СМИ тогда представители банка чаще отмечали, что он нацелен на помощь гражданам в получении автокредитов.
2014 год, по открытым данным, банк закончил с прибылью порядка 120 млн рублей, а 2015 год стал для него неудачным — убыток составил почти 25 млн рублей. В 2016 году минимальные показатели собственного капитала банка снизились ниже допустимого уровня, и уже 5 октября регулятор отозвал у него лицензию. В качестве обоснования называлось то, что в банке размещали денежные средства «в активы неудовлетворительного качества», а руководство «неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски». В итоге «досоздание резервов в необходимых объёмах привело к полной утрате собственных средств».
На тот момент банк был по размеру активов на 150-м месте в России. У него была сеть из 43 подразделений и штат из почти 800 человек. По бухгалтерскому балансу обязательства перед клиентами на дату лишения лицензии составляли 22 300 707 000 рублей, из которых вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей — 21 252 963 000 рублей.
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Акционерами банка были 11 физических и юридических лиц. И. о главы правления Игорь Волчихин владел в ООО долей 9,64%, член совета директоров Александр Кашапов имел 13,45%. Ещё 9,95% контролировал Станислав Перминов — через кипрскую компанию «Ю-Эм Менеджмент лимитед», и столько же ООО «СибТранс», в котором на тот момент 75,4% доли принадлежало компании с Виргинских островов, аффилированной по цепочке юрлиц с Анатолием Гончаровым. И 9% контролировал Дмитрий Семенов (также через цепочку компаний, в том числе иностранных).
Дела банкротные
11 октября 2016 года ЦБ РФ обратился в московский арбитраж с банкротным иском. 19 января 2017 года ООО было обанкрочено, и начался этап конкурсного производства под «крылом» госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».
8 августа 2019 года срок конкурсного производства продлили до 21 января 2020 года. А 6 сентября госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила о продлении срока расчёта с кредиторами первой очереди до 6 декабря 2019 года.
На начало августа 2019 года у банка были долги перед 2 108 кредиторами на общую сумму 21 653 237 000 рублей.
Где будут брать средства для расчётов с кредиторами? Большую часть, похоже, решили изыскать в карманах бывших топ-менеджеров и акционеров. 19 ноября суд рассмотрит заявление управляющего «о привлечении контролирующих банк лиц — Волчихина И. В., Гончарова А. А., Перминова С. Б., Семенова Д. Н. к субсидиарной ответственности» и взыскании солидарно 17 081 194 000 рублей.
Дела уголовные
Банкротство этого банка не обошлось без уголовных дел. В конце июня 2017 года в Следственный комитет РФ было направлено заявление по факту злоупотребления полномочиями при кредитовании юрлица. В итоге дело было возбуждено уже по факту хищения банковского имущества, обвинение по нему было предъявлено бывшему председателю правления. В мае 2018 года из этого дела в отдельное выделили события по «неустановленным соучастникам». В июле дела снова соединили в одно, и в августе в нём появился второй фигурант. В октябре 2018 год Головинский районный суд Москвы вынес приговор экс-главе правления — 4,6 года условно. В ноябре того же года был также удовлетворен гражданский иск госкорпорации в интересах «АйМаниБанка» на 124 млн рублей.
По ряду эпизодов, связанных с хищением имущества под видом кредитования, а также в связи с покушением «на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов» и возможное преднамеренное банкротство банка, расследование ещё продолжается. В апреле 2019 года к делу добавился эпизод по хищению под видом выдачи технических кредитов.