Трижды я подступался найти легендарный шлюз Кулойского канала. В 2017 году трехкилометровая лесная дорога после дождей обернулась болотом, машина застряла бы, а пешком я не пошел. 9 сентября 2019 года, оставив автомобиль, я дошел до канала, но шлюз не нашел — шел не тем путем. 11 сентября на УАЗе-«буханке» «Лесного отеля «Голубино», с местными проводниками, я добрался до заветного шлюза.

Проводка плотов через шлюз Кулойского канала. Фото начала 1930-х годов из коллекции Пинежского краеведческого музея

Идея канала витала в головах пинежан многие века. Правда, в первом упоминании Пинеги в грамоте Святослава Ольговича 1137 года ни слова о предтече канала — волоке: «…у Вихтуя сорочек, в Пинезе три…». Хотя нет сомнений, что в 1137 году Пинега, как и многие первые новгородские поселения, встала именно на волоке из реки Пинеги в Кулой. В списках московских владений на Двине 1476 года: «…да на Пинезе волок… — земли князя великого». А уже в середине XVI века окрестности называются Волокопинежской волостью. Пинежский Волок — переправа «посуху» судов с грузами из реки Кулой — с берегов Ледовитого океана, бассейна рек Мезени и Печоры в Пинегу, в бассейн Северной Двины — Сухоны и обратно, протяженностью 6 км.

Волок — настил с лошадиной тягой — устраивал пинежан на протяжении столетий. Канал потребовался, когда Архангельскому адмиралтейству на берегах Северной Двины, Вычегды и Сухоны стало не хватать корабельного леса. Оставались ранее не задействованные лиственничные рощи на берегах Кулоя и Мезени. Переправить их на соломбальскую верфь можно было только по воде, и объемы плотов требовали не волока, а канала Кулой — Пинега.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Кулойский канал в районе бывшего шлюза. Видны остатки шлюзовой камеры

Руслан Давыдов, архангельский историк: «…Генерал-майор Паренсов, очевидно имеющий какое-то отношение к заготовкам корабельного леса.

«Видя затруднительность и дороговизну доставки леса, — писал он 10 апреля 1841 года в Архангельскую палату государственных имуществ, — и имея сведения о довольно большом запасе растущей лиственницы, годной в дело кораблестроения, по берегам реки Кулой со впадающими в нее [реками], я считаю своей обязанностью обратиться с просьбою… почтить меня уведомлением: находит ли она [Палата] нужным таковое соединение рек Кулоя и Пинеги для развития промышленности населяющих сей край крестьян…»

…в январе 1844 года Архангельская палата государственных имуществ запросила мнение Пинежского окружного правления госимуществ относительно пользы от соединения Пинеги с Кулоем. Из Пинеги пришел следующий ответ:

«…Таковое сооружение доставить развитие торговой промышленности здешнего края не может потому, что сообщение реки Пинеги с Кулоем летом через Кулогорский переволок, при так называемом мелком проливе Полой, ограничивается перевозкою незначительного количества хлебных и съестных припасов в Мезенский уезд, а оттуда — лесов, заготовляемых для Архангельского адмиралтейства; все же прочие произведения, составляющие крестьянскую промышленность Мезенского уезда, доставляются зимою, на Никольскую и Благовещенскую в городе Пинеге ярмарки» (1).

В 1862 году адмиралтейская верфь в Соломбале закрылась, сплавляемому в коммерческих целях лесу хватало переправы через волок в половодье. Советскую Россию такой способ и объемы не устроили, стране требовалось как можно больше валюты, а Европе и США — как можно больше леса. Канал Кулой — Мезень стал одной из первых великих строек СССР. Причем построен он был без труда заключенных — первые спецпереселенцы прибыли в Пинегу в 1930 году, а КулойЛАГ возник в 1937 году — когда канал уже был построен. С 1928 года на юг по каналу пошли плоты для архангельских лесозаводов, а на север — суда с грузами для Арктики.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Кулойский канал в районе бывшего шлюза. Видны остатки шлюзовой камеры

Галина Данилова, пинежский краевед: «В августе 1921 году постановлением Совета труда и обороны был создан трест «Северолес»… Для эксплуатации лесных богатств в бассейне реки Пинеги ему отводилось 11 лесничеств… Лесозаготовки 1921−1923 годов, считалось, значительно улучшили жизнь крестьянства: питание суррогатами, голод, тяжесть налогов… остались в прошлом. Жители некоторых верховских волостей только на заработки и лесозаготовки могут приобрести хлеб. Ведь люди тех волостей живут на привозном хлебе, свой не родится…

Строительство началось осенью 1926 года. Работу на водоразделе начали подрывники и землекопы с лопатами и носилками. Предстояло проделать большой объем земляных работ. Отвозка земли производилась лошадьми. Лошадей постоянно не хватало… Вместо требуемых 140 подвод работало 75. Пинежский волисполком… привлекал крестьян с лошадьми не только из окрестных деревень, но и жителей Архангельска, Вологды… Череповца… В завершающей стадии на строительство канала был направлен небольшой мощности экскаватор…

…Произведена выемка грунта непосредственно в русле канала объемом более 70 000 кубометров. Насыпано из глины несколько дамб, служащих для защиты шлюза от весеннего половодья: продольная дамба длиной 575 метров, две поперечные дамбы… Сверху грунт дамб закреплен хворостяной выстилкой и по ней двумя слоями камня мощностью 0,1 и 0,5 метра…

Судоходный канал имеет:

ширину по дну 13 метров;

ширину по зеркалу воды при нормальном судоходном уровне 16 метров— глубину максимальную навигационную 8 метров.

Уровни воды в реках Пинеге и Кулой неодинаковы… Разница 20 сантиметров. Поэтому был возведен шлюз… Шлюз деревянный однокамерный, с двумя парами ворот для пропуска судов и плотов… Длина шлюзовой камеры — 165 метров. Ширина — 13 метров… Ворота деревянные, брусчатые, сборные, скрепленные болтами, размером 7,61 на 6,20 метра» (2).

Руслан Давыдов: «…Необходимо было произвести «подчистки» для «выпрямления пути» узких и извилистых мест озера Проезжего, а также устроить дамбы в южной части, около реки Пинеги, для предотвращения заносов канала со стороны реки во время весеннего половодья. Предполагалось, что общая стоимость работ по сооружению канала (земляные работы, постройка шлюза и жилого здания при нем, пиломатериалы) составит… 132 тысячи рублей…

Работы предполагалось выполнить в течение двух сезонов; они должны были окупиться в годичный срок. Уже в следующем, 1926 году строительство канала (в судоходном варианте) началось. Завершилось оно в 1928 году» (1).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Кулойский канал в районе бывшего шлюза. Видны остатки шлюзовой камеры

Галина Данилова: «Только за сезон 1929−1930 годов задание по заготовке древесины, установленное (Пинежскому — прим. автора) леспромхозу, составило 1 миллион кубометров. Фактически за этот сезон было заготовлено 777,9 тысячи кубометров. В бассейне реки Кулой было создано четыре лесопункта, которые за сезон заготовили 326 тысяч кубометров древесины, в основном лиственницы, пользующейся большим спросом в нашей стране и за рубежом. На устьях речек Келда, Полта, Олма, Сотка эту древесину вручную вицами плотили в плитки, из которых формировались плоты.

Лес, сплавленный по речкам, плотили на Кулое «вичьми»… Первая плитка из трех бревен, потом из четырех, пяти, десяти в ширину. На третьей плитке мачта. …Гурьева Александра Андреевна, год рождения 1910, жительница деревни Кулой: «Мужиков три или четыре. Один на плоту, другой на берегу багром отталкивает плот от берега… От Полты выходили часа в четыре или пять, утром… Поедим, попьем чаю, возьмем хлебов и — дальше… К шлюзу подходим, уже солнышко закатывается. За день делаем километров 30−35… У Сотки перекусим и в лодку — домой. Приедем, поспим. А там другой уже плот наладят. Через день снова…»

ВОроты… стали применять и на Кулойтяге вместо бурлачивших людей… Плоты древесины делались объемом по 100−200 кубометров, шириной в 20 бревен… На первой плитке делался настил из плах в два ряда, на нем устанавливался так называемый шпиль: барабан с намотанным цинковым тросом — ворот. Начальный конец троса, уложенный в виде восьмерки в лодке, вывозили вперед на берег метров на 200 и закрепляли там якорем. На плитке с воротом по кругу ходила лошадь, трос наматывался на катушку-шпиль, тем самым плот подтягивался до закрепленного якоря… Когда плот доставляли в Пинеге, плитку со шпилем отделяли и сплавляли вниз по Кулою за следующим плотом.

Немного позднее Кулойтяга работала по тому же принципу, но устроена была по-другому. Шпили… с наматывающимся тросом (вороты) ставились по берегам Кулоя… Лошади ходили по кругу, трос наматывался на катушку, закрепленный тросом плот подтягивался и передавался на трос следующего участка пути… Одним воротом секция подтягивалась метров на 200−250» (3).

Заключенные не строили канал, но работали на нем вместе с вольнонаемными КулойЛАГа и Пинежского леспромхоза. Большая их часть занималась лесоповалом.

Галина Данилова: «Кулойский исправительно-трудовой лагерь НКВД… образован в соответствии с приказом начальника УНКВД СССР по Северной области 2 августа 1937 года… Зоны находились… на Шлюзу. По реке Кулой — Кумраг, Ров, Склон, Тальцы, Хрящ.

В Кулогорах зона была… вышка, колючая проволока, два больших барака. Заключенные работали на кулойтяге…

…по Кулою лес приходилось тянуть вверх о течению… По берегам Кулоя на всем протяжении стояли вертушки с барабанами (…воротом) с двумя парами лошадей. Погонщик — зэк. …линейка сцепленных плиток подтягивается и передается на канат следующего отрезка пути. Барабану дается свободный ход, и заключенные вручную растягивают канат за следующей секцией… Работали на сплаве леса в Кулойлаге и катера. Но это было уже позднее, и их было мало… Вольнонаемными работали специалисты по заготовке и сплаву леса… В 1943 году численность заключенных Кулойлага была сокращена» (4).

Это о потоке леса по каналу на юг. На север шли суда с грузами для Мезени, Лешуконского, на побережье Ледовитого океана.

Шлюз Кулойского канала в 1989 году

Галина Данилова: «Вот некоторые данные о работе шлюза:

навигация 1945 — число пропущенных судов — 532;

навигация 1950 — 969 судов;

навигация 1965 — 1312 судов;

навигация 1970 — 1841 судно;

навигация 1975 — 588 судов;

навигация 1985 — 332 судна.

С 1944 по 1964 год было проведено семь дноуглублений… В последние десятилетия дноуглубительных работ не производилось… За семьдесят лет существования шлюз ни разу не ремонтировался, обветшал и пришел в полную негодность… С 1995 года ворота не закрывались, сейчас они демонтированы» (5).

Канал «задушила» проложенная параллельно ему дорога Пинега — Мезень. Сначала это был все более качественный «зимник», по которому шло больше и больше грузов. С 2008 года дорога стала круглогодичной «грунтовкой». Надобность в перевозке грузов каналом отпала, потому он и был окончательно заброшен в 2008 году.

Кулойский канал утратил функцию транспортной артерии — осталась туристическая привлекательность и свое место в Истории. К сожалению, пока он невостребован и в этом смысле. «Голубино» собирается включить экскурсию к шлюзу и заплыв по каналу в свою программу туристических маршрутов. О канале нет ни слова в Архангельском областном краеведческом музее. Кулойский канал — незаслуженно забытая большая транспортная артерия Арктики и Русского Севера, по которой за 80 лет перевезено, по некоторым оценкам, около 40−50 млн тонн грузов!

Примечания: