



Иван Шилов ИА REGNUM

Спустя 10 лет после учреждения Нахчыванским договором 14 сентября 2009 года Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), членами которого до сегодняшнего дня являлись Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция, к нему присоединилось еще одно тюркоязычное государство. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об утверждении Нахчыванского соглашения. Готовность вступить в совет в качестве наблюдателя выразила и Туркмения. Новое руководство и в Ташкенте, и в Ашхабаде, видимо, решили сменить проводимую доселе изоляционистскую политику на интеграцию с другими тюркоязычными государствами региона, с которыми их объединяет общая история, язык и культура.

Идею образования геополитического альянса тюркских народов под эгидой Анкары сразу же после всем известных Беловежских соглашений озвучивал еще покойный премьер-министр Турции Тургут Озал. Создание единого культурного и информационного пространства тюркских народов было продиктовано временем, распад союзного государства и появление на карте новых независимых республик с преимущественно тюркоязычным населением обусловило создание новых союзов. Тайип Эрдоган, будучи еще на посту премьер-министра, говорил, что «есть содружества франкоговорящих, англоязычных и испаноязычных стран. Почему бы и нам не создать свое содружество?»

Саммиты глав тюркоязычных государств, на которых обсуждались вопросы сотрудничества и интеграции в рамках тюркского мира, проводились с 1992 года. В них принимали участие главы Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции, Узбекистана. Всего с 1992 по 2010 год прошло 10 саммитов, которые сопровождались оживленными дискуссиями, озвучивались предложения, по результатам принимались решения, создавались некие структуры, как, к примеру, Объединенная администрация тюркских искусств и языков (1992) или Парламентская ассамблея тюркоязычных государств (2008). Узбекистан особого рвения для участия в развитии тюркского сотрудничества не проявлял, а Туркмения вообще не была согласна с некоторыми целями.

Turkic Council Делегация Тюркского совета во главе с генеральным секретарем Багдадом Амреевым посетила с рабочим визитом Секретариат ОЭС в Тегеране, 7-8 апреля 2019 года

В результате, согласно подписанному в 2009 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на девятом саммите глав тюркоязычных государств в Нахичевани Соглашения о создании Тюркского совета, вступившего в силу в ноябре 2010 года, его членами стали только четыре тюркских государства: Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция. За 10 лет существования Тюркский совет собирался шесть раз, очередной, седьмой, саммит состоится в Баку 15 октября. За годы существования Тюркского совета главами государств были подписаны соглашения об основании Тюркской академии в Астане и Фонда тюркской культуры и наследия.

Главными темами саммитов были: «Транспорт и связь» (Габала, Азербайджан, 2013), «Сотрудничество в сфере туризма» (Бодрум, Турция, 2014), «Сотрудничество в сфере средств массовой коммуникации и информации» (Астана, Казахстан, 2015). Начиная с 2014 года, в саммитах Тюркского совета принимают участие представители Туркмении (в том числе президент Гурбангулы Бердымухамедов). В том же году было объявлено о начале процедуры вступления Туркмении в Тюркский совет, однако процесс все еще не завершен. В качестве наблюдателя в организацию вступила Венгрия, а Москва в лице главы МИД России Сергея Лаврова выразила готовность рассмотреть вопрос вступления в организацию.

На нынешнем этапе структурами Тюркского совета являются: секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре. Анализируя заявленные цели, следует отметить, что в первую очередь деятельность Тюркского совета направлена на обеспечение безопасности в регионе и укрепление культурно-экономического сотрудничества.

Turkic Council Рабочая встреча Багдада Амреева с Реджепом Тайипом Эрдоганом, 20 мая 2019 года

«Историческим и знаменательным событием» назвал вступление Узбекистана в организацию генсек Тюркского совета Багдад Амреев. Считается, что это членство позволит Узбекистану улучшить приток инвестиций, увеличить торговый оборот, упростить финансовые и банковские операции, а также таможенные и транзитные процедуры и в перспективе перейти на свободное передвижение товаров, капитала и услуг. В седьмом саммите лидеров Тюркского совета, который пройдет в следующем месяце в Баку в 10-ю годовщину подписания Нахчыванского соглашения, примет участие и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По словам Амреева, вступление Узбекистана в полноправные члены организации придаст импульс деятельности Тюркского совета, укрепит сотрудничество между тюркоязычными странами. «Благодаря географическому расположению и растущему потенциалу, Узбекистан и сегодня предлагает новые возможности не только для братских стран, но и развития всего региона», — уверен генсек организации. Анкара тоже приветствовала решение Ташкента. В заявлении МИД Турции, которое приводит Daily Sabah, говорится, что в ведомстве получили документ о ратификации, «завершили необходимые процедуры и направили сторонам уведомления».

«Статьи Нахчыванского соглашения с 14 октября 2019 года начнут действовать и для Узбекистана. Полноправное членство Ташкента в организации внесет вклад в солидарность тюркоязычных стран, углубит сотрудничество, повысит уровень координации во имя благополучия народов», — отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве. И министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление, в котором подчеркнуло большое значение принятого Узбекистаном решения «с точки зрения еще большего развития благосостояния народов тюркоязычных государств, их культурного и исторического братства, основанного на глубоких многовековых корнях». Приветствовал вступление Узбекистана в Тюркский совет и Казахстан.

Turkic Council Рабочая встреча Багдада Амреева с Ильхамом Алиевым, 16 апреля 2019 года

По мнению казахстанских дипломатов, членство Узбекистана в совете «будет способствовать укреплению интеграции тюркского мира и выходу его государств на новые горизонты сотрудничества, в особенности в период, когда Тюркский совет предпринимает конкретные шаги по усилению экономического взаимодействия тюркских стран». Как считает руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизад, присоединение Узбекистана к Тюркскому совету придаст определенную динамику деятельности этой структуры, повысит его вес и значение в регионе и мире.

«Узбекистан — центральное государство в своем регионе, единственная страна, которая граничит не только со всеми государствами Центральной Азии, но и с Афганистаном. Поэтому принятие Узбекистана в организацию значительно разнообразит ее повестку, повлияет на усиление его потенциала. Узбекистан с 33-миллионным населением является крупнейшей страной региона, его членство в организации значительно увеличит численность тюркского населения в совете. Это важнейшее событие укрепит восточный фланг организации. До сегодняшнего дня западный фланг, который был представлен более чем 80-миллионной Турцией и 10-миллионным Азербайджаном, был наиболее весомым», — говорит эксперт.

Восточный фланг в основном балансировался за счет Казахстана. Включение Ташкента в восточный блок структуры, в который входят Казахстан и Киргизия, создаст необходимый баланс, отмечает Велизаде. Кроме того, усилит экономический и политический потенциал организации, в дальнейшем в структуру может вступить и Туркмения. Что же касается озвученного в июле 2016 года заявления Лаврова о готовности вступить в организацию, то Велизаде считает, что тогда был период нормализации отношений с Турцией и это был своего рода посыл Анкаре. Эксперт констатирует:

«Российские республики с преимущественно мусульманским населением являются членами организации ТЮРКСОЙ — гуманитарного компонента Тюркского совета, поэтому Россия демонстрирует сопричастность к этой организации и может быть участником на правах наблюдателя. Но для этого нужна как минимум заявка, но ее пока нет. Россия больше заинтересована в сотрудничестве, чем в членстве в этой организации, поскольку там обсуждаются специфические вопросы — создание общего информационного пространства стран-участников на едином тюркском языке, академии наук тюркских государств, тюркской энциклопедии, т. е. направления общей деятельности, которые интересны только представителям тюркской нации и странам, в которых тюрки являются государствообразующей, титульной нацией».

Turkic Council 7-й саммит глав таможенных администраций, 11 апреля 2019 года

Как бы то ни было, существующая уже 10 лет организация открыла свои двери для новых участников. В новых геополитических реалиях, когда регион становится центром притяжения множества внешних игроков, в том числе недружелюбных, борьбы за влияние и террористических угроз, действительно есть потребность в объединении усилий соседних стран, имеющих общие цели и задачи. На кону как стабильность и безопасность региона, так и его экономическое развитие и процветание. И вступление Узбекистана в Тюркский совет является компонентом знаменательных событий и открывает новые возможности для тюркских государств, свидетельствует о возвращении к историческим кодам.

Что касается участия в организации в качестве наблюдателя Венгрии, восточно-европейской страны, которая, по словам премьер-министра Виктора Орбана, «стоит на кыпчакско-тюркских началах», а также желание многонациональной России вступить в организацию, свидетельствует о том, что Тюркский совет — не закрытая структура, она не устанавливает границ и открыта для широкого сотрудничества.