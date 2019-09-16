Владимиру Зеленскому сейчас, наверно, завидуют все предыдущие президенты Украины. Потому что он становится реальным «активным ресурсом» одного из самых важных периодических планетарных событий — выборов президента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игра мышцей

Вечером 18 июня на многотысячном митинге своих сторонников в Орландо (Флорида) Дональд Трамп официально объявил о начале своей предвыборной президентской кампании 2020 года. Но, хотя команда Трампа и добилась немалых успехов в экономике, в этой гонке лидером он пока не является.

Внутри республиканцев у Трампа конкурентов нет. На будущих общенациональных праймериз республиканцев (Шарлоттсвиль, Северная Каролина, 24 — 27 августа 2020 года) он безусловный фаворит, а остальные кандидаты-республиканцы — Марк Сэнфорд, Джо Уолш и Билл Уэлд — это скорее подтанцовка, чем конкуренты. Преимущество Трампа пока настолько безусловно, что республиканские партийные лидеры трех штатов — Невады, Южной Каролины и Канзаса — даже проголосовали за то, чтобы вообще отказаться от своих конкурсов по выдвижению кандидатов в президенты-2020.

Опасения у Трампа должно вызывать совсем другое. Хотя в Демократической партии сейчас просто не протолкнуться от кандидатов (их двадцать штук), общенациональные опросы общественного мнения показывают преимущество именно демократов. Начиная с первых опросов еще февраля-марта 2017 года Трамп «вчистую», во всех опросах, проигрывал Джо Байдену (последнее исследование 2 — 5 сентября от Washington Post — ABC News, счет 38:54 и совсем не в пользу Трампа). Опросы также регулярно показывают, что значительное преимущество в спарринге с Трампом имеют Берни Сандерс и быстро набирающая темп Элизабет Уоррен. Именно один из этого трио — вице-президент при Бараке Обаме, сенатор от Вермонта и сенатор от Массачусетса — имеет, судя по вышеупомянутому опросу, наибольшие шансы быть выдвинутым кандидатом в президенты на форуме Демократической партии в Милуоки (штат Висконсин) 13 — 16 июля 2020 года.

В такой ситуации Трампу срочно нужно что-то предпринимать…

Поскольку наиболее опасным соперником Трампа сейчас является Джо Байден, то именно в его белье, естественно, сейчас с особым азартом будут копаться республиканские конкуренты. И вот здесь-то особое значение приобретает фигура Владимира Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Еще в апреле 2014 года тогда еще вице-президент Джо Байден жестко выступил за уменьшение зависимости Украины от поставок природного газа из России. А за четыре дня до этого сын Байдена, Хантер, становится членом совета директоров украинской (хотя и зарегистрированной на Кипре) компании Burisma Group, пожалуй, крупнейшего негосударственного производителя газа в стране. С зарплатой около 50 000 долларов в месяц. И работал он там, как минимум, до апреля 2019 года. Кроме того, по данным американских СМИ, с весны 2014 года по осень 2015-го американская компания Хантера, Rosemont Seneca Partners LLC, регулярно получала на свой счет переводы — обычно более 166000 долларов в месяц. Именно в то время, когда Байден-старший был главным американцем по решению украинских проблем.

В публичную плоскость скандал с «Бурисма» вылился после того, как Байден добился увольнения украинского генерального прокурора Виктора Шокина, «копавшего» под компанию в истории получения прав на пользование нефтегазоносными недрами Украины. И из-за этого ставшего злейшим украинским врагом Байдена.

Вообще-то в Штатах проблемы аборигенов шерифа никогда не волновали. Особенно, если эти аборигены живут совсем не в США, а где-нибудь между Сяном и Доном. Но всегда волновали эпизоды «конфликта интересов» в среде своих политиков, поскольку личная заинтересованность человека может повлиять на процесс принятия решения. И особенно, когда она приводит к «злоупотреблению властью» (abuse of power).

А в украинских действиях Байдена такой формат явно просматривается, особенно в его собственном рассказе об увольнении Шокина в феврале 2016-го:

«Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они предпримут шаги по генеральному прокурору, но они этого не делали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: «Мы вам не даем миллиарда долларов». Они мне говорят: «Вы не имеете таких полномочий, вы — не президент, президент говорил, что даст». Я: «Так звоните ему». Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: «Я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен до тех пор, вы не получаете денег». И тот сукин сын был уволен».

Американцы совершенно логично оценили эту ситуацию (фактически обещание Байденом миллиарда долларов государственных кредитных гарантий за маленькую услугу — не трогать бизнес отпрыска) как «непотизм» (кумовство) и именно «конфликт интересов». Но тогда Белый Дом никак не отреагировал на забавы вице-президента и его сына.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Несуны

Однако сейчас Белый Дом совсем другой, с другим сидельцем в Овальном кабинете, и он очень заинтересован в использовании инцидента. Судя по всему, и Шокин, и его преемник в кресле украинского генерального прокурора Юрий Луценко уже «слили» американцам свои материалы по «Бурисме», а значит — и по Хантеру Байдену. Но признания двух отставников мало что значат без государственного подтверждения, пусть и опосредованной, но причастности к нарушениям закона сына самого вероятного кандидата в президенты от демократов и самого опасного противника Дональда Трампа на политической арене США. А уж это полностью зависит от Зеленского. В этом случае его слово становится «авторитетным» даже для Соединенных Штатов.

Этим летом высветились активные контакты между «людьми Зеленского» и «людьми Трампа». Работа по дальнейшему поиску и, главное, подтверждению украинской информации поручена, судя по всему, близкому человеку и личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани. Хотя сам экс-мэр Нью-Йорка меланхолично заявляет: «Я — частное лицо и не представляю государственную позицию США». Но именно его два «клиента» (и Джулиани это не отрицает), Лев Парнас и Игорь Фурман, этим летом «неоднократно общались с высшими должностными лицами в Украине и организовывали встречи с адвокатом Трампа Руди Джулиани, когда они собирали информацию, которая может быть использована в президентской гонке 2020 года». И в центре интересов Парнаса — Фурмана были именно «эпизод «Бурисмы» и так называемый «Украинагейт», вмешательство украинских чиновников в пользу Хилари Клинтон на выборах 2016 года. Что стоило тогда Трампу смены руководителя своей избирательной кампании, Пола Манафорта, а самому смененному руководителю семидесяти трех месяцев тюремного заключения.

Кроме того, 14 августа в Киев приезжал Сэм Кислин, экс-советник Джулиани. И прогремел мощным заявлением по поводу Петра Порошенко и его команды:

«Порошенко вывел себе в карман через офшоры около восьми миллиардов долларов. Я уверен, что для президента Порошенко и его команды Украина — это только бизнес-проект. Цена которого — гибель страны».

А это явная угроза, причем не столько в адрес Порошенко, сколько его соратников. Которыми, собственно, Шокин с Луценко являлись.

А 22 августа сам Джулиани встретился в Мадриде со старым другом Зеленского его помощником и главным переговорщиком Андреем Ермаком, причем основные темы разговора были все те же: «Украинагейт» и «Бурисма». Адвокат Трампа «настоятельно призвал» Ермака «просто расследовать эти проклятые вещи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

Ну и, наконец, совсем недавний визит в Киев теперь уже отставленного помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. В медиа, в качестве основной причины визита, была вброшена тема озабоченности США возможной продажей Китаю украинского концерна «Мотор-Сич». Но очень трудно поверить, что на этом уровне не обсуждался вопрос использования украинских компрометирующих материалов в американской предвыборной эпопее.

С одной стороны кажется, что Зеленский «на коне»: его обхаживают на очень высоком уровне, и от него действительно что-то зависит. Но с другой — все это похоже на присущую и политической, и бизнес-методике Трампа бесцеремонную загонную охоту, когда стаю украинского политикума и ее вожака «выгоняют под выстрел», под необходимое Трампу решение. Хотя украинский вожак совсем туда, похоже, не стремится. Потому что он «на шпагате» …