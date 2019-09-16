Как следует из официальных данных, в ночь с 14 на 15 сентября 2019 года хуситам удалось ударить саудовскую монархию достаточно больно. Формально определенных оперативных успехов они добивались и раньше. Достаточно вспомнить прорыв баллистическими ракетами малого радиуса к центральной королевской авиабазе и накрытие ангара в крупнейшем местном международном аэропорту. Однако нынешний результат превзошел все предыдущие как минимум на порядок.

Иван Шилов ИА REGNUM

По распространенным на данный момент сведениям, десяток беспилотных дронов нанес ракетно-бомбовый удар по двум ключевым объектам местной нефтяной империи Saudi Aramco: по крупнейшему в мире нефтеперерабатывающему заводу в Абкейке (в 60 километрах к юго-западу от Дахрана) и расположенному километрах в 200 юго-западнее самому большому в КСА нефтяному месторождению Хурайс.

В международных кругах началась форменная истерика. Лига арабских государств произошедшее решительно осудила как чуть ли не террористический акт. Полностью игнорируя тот факт, что Саудовская Аравия с хуситами находится в состоянии официальной войны. Что делает несколько непонятной их логику, по которой саудовским вооруженным силам наносить удары по объектам в Йемене можно, а формированиям хуситов отвечать тем же — нет.

Еще громче выступили США, обвинившие во всем почему-то Иран, как главного, по их версии, выгодоприобретателя от произошедшего и вообще ключевого поджигателя войн на планете. При этом все смотрят на горящий нефтеперерабатывающий комплекс саудитов и почему-то рассуждают только про будущее мировой цены на нефть.

Нет, формально всё как бы верно. КСА добывает около 10,5 млн баррелей черного золота в сутки, из которых экспортируют официально 7 млн. Горящий в Абкейке завод занимался нормализацией состава продукции, получаемой из различных месторождений страны, приводя результат к единому стандарту Arab Light. Его пропускная способность составляет 5 млн барр. в сутки. Теперь он остановлен, и когда вступит в строй снова — решительно неизвестно.

ptra Добыча нефти

На 22 часа воскресенья 15 сентября пожарным удалось лишь остановить дальнейшее распространение огня. Эксперты сходятся во мнении, что полное тушение там может занять весьма и весьма продолжительное время, а последующее восстановление затянется месяцев на 6−8. И это не считая повреждений инфраструктуры нефтяных полей Хурайса, обеспечивавших половину саудовской добычи.

Таким образом, можно со всем основанием говорить, что Эр-Рияд оказался в глубокой задней полусфере, ну, в общем, в сильно затруднительной ситуации, лишившись не просто половины нефтедобычи, а фактически оставшись без 2/3 нефтяного экспорта, составляющего главный и почти единственный финансовый источник страны. Так что переживания журналистов и экспертов о мировых ценах формально обоснованными считать, конечно, можно.

И даже имеет смысл пытаться искать черную кошку в темной комнате по принципу Cui bono, Cui prodest? Правда, теория заговоров может привести к достаточно парадоксальным выводам. Сегодня в мире именно Соединенные Штаты заинтересованы в существенном повышении цен на основные энергоносители. Чтобы остановить стагнацию сланцевого проекта, Америке нужна цена на нефть не ниже 80−90 долларов за бочку, и очень желательно, чтобы в Европе за миллион британских тепловых единиц (МБТЕ) давали не меньше 9,5−11 долларов вместо нынешних 7,3−8,2.

Но хуситам помогают отражать внешнюю агрессию точно не они. Да и вообще, все эти панические разговоры не стоят выеденного яйца. Совокупная добыча нефти в мире оценивается в 75,4 млн баррелей в сутки. Выбывание из нее 5 млн означает сокращение рыночного предложения всего на 6,63%, которые легко компенсируются совокупными усилиями даже первой пятерки лидеров. Это не считая того факта, что общий переизбыток мировой добычи тоже оценивается в интервале 5−7,7%.

Александр Латышов ИА Красная Весна Пламя нефтяного факела

В общем, если паника где и возникнет, то только в сегменте так называемой бумажной нефти (деривативы, реальным товаром не обеспеченные), да и то краткосрочно. А вот куда журналисты почему-то не смотрят, так это на два действительно серьезных вопроса.

Во-первых, на и без того проблемный саудовский бюджет, испытывающий серьезнейшие проблемы с деньгами еще с 2014 года. После резкого падения экспортных нефтяных доходов в связи с почти трехкратным падением рыночных котировок, Королевство оказалось вынуждено сильно урезать социальные гарантии и даже подавить нечто вроде двух попыток дворцового переворота.

Что стоило ему не только больших денег (такой вот парадокс, ибо монархия монархией, но от лидеров некоторых важных кланов пришлось откупаться), но и привело к серьезной перетряске внутри властной верхушки. В том числе с прямым раскулачиванием около сотни местных лидеров закрытого списка ТОП250 богатейших людей Королевства.

Едва-едва положение удалось стандартизировать (пусть даже очень серьезной уступкой России с форматом ОПЕК+), как новый удар по кошельку. О его реальном масштабе в Эр-Рияде, естественно, распространяться не станут, однако самое время начать внимательно следить за саудовской собственностью за рубежом. Если в течение ближайших 3−6 месяцев там начнутся распродажи, значит, с деньгами в Королевстве дела обстоят совсем не радостно, а именно на них, в сущности, Саудовская Аравия сегодня держится как государство.

Но еще интереснее — во-вторых. Королевство ведет войну в Йемене с 2015 года. Формально — во главе целой коалиции, включавшей изначально Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар, Иорданию, Египет, Пакистан, Марокко и Судан. Самое смешное, о поддержке саудовской стороны в йеменском конфликте публично заявили не только США с Британией, но и Аль-Каеда (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Впрочем, многие из участников, например тот же Египет с Пакистаном, из состава объединенных сил свои контингенты отозвали. Ряд других в ней просто числятся, но сколько-нибудь активных операций не ведут.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Так что фактически Эр-Рияд воюет в Йемене, можно сказать, в одно лицо, и эту войну явным образом проигрывает. Уже в 2017 году, несмотря на попытки коалиции активно наступать в центре и на западе Йемена, хуситы сумели организовать фронт на саудовско-йеменской границе и даже заметно продавить его к северу от нее.

Конечно, сильно продвинуться дальше им не удалось, однако реальную оперативную угрозу нефтяным месторождениям в районе Джавб они создать сумели. А дальше началось еще большее веселье. Повстанцы приступили к обстрелам территории КСА различными типами ракетного оружия. Как своего, местами доставшегося в наследство еще со времен дружбы с СССР, так и явно иранского или, по ряду сообщений, даже китайского происхождения. Хотя последнее Пекин не признает и даже не комментирует, а западным источникам в последнее время веры тоже особо нет. Однако надо признать, тут дыма совсем без огня быть не может точно.

И если ранее еще можно было называть хуситские ракетные удары очень отдельными и абсолютно случайными, то сейчас достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, где граница с Йеменом, а где тот Хурайс. То есть все якобы абсолютное превосходство ВВС КСА в воздухе и ПВО фактически сводится лишь к торжественным парадам и красивым заявлениям ответственных лиц. Кто не согласен, может полюбоваться пылающим ключевым стратегическим объектом национальной экономики Королевства.

И если к летчикам вопросов особо нет, гоняться за крошечными дронами Qasef-K2 явно не их задача, то куда смотрели расчеты РЛС и 16 имеющихся у саудитов батарей ЗРК Patriot PAC-3 американского производства, одна из которых как раз точно отвечала за отражение воздушных угроз стратегическому заводу, — становится особенно интересно. И была ли она действительно способна их отразить технически?

Нет, не из-за экипажа не той квалификации, а, так сказать, вообще в целом? Особенно учитывая тот факт, что ракетные удары по заводам Saudi Aramco хуситы анонсировали еще 17 августа, то есть практически за месяц, что давало достаточно времени на подготовку контрмер.

Потому Вашингтон сейчас снова старательно переводит стрелки на якобы иранскую агрессивность в регионе и на ужасы неизбежного взлета нефтяных цен, чтобы никому не пришло в голову задуматься над реальными, а не рекламными возможностями американского оружия. Оно ведь не только средство для решения военных задач, это еще и доходный товар, почти единственный из оставшихся у США высокотехнологичных. Более того, в области средств противовоздушной обороны у Америки ничего лучше ЗРК Patriot вообще не существует. Но не отдавать же такой рынок русским!

ЗРК Patriot PAC-3

Однако и помочь Эр-Рияду Вашингтону совершенно нечем. Поставлять еще оружие, во-первых, чревато еще большими проколами, а значит, репутационными потерями, во-вторых, саудовцам, похоже, его просто нечем оплатить. В теории можно попробовать забрать натурой, если не самими заводами или месторождениями, то хотя бы добываемой там нефтью. Но уж слишком наглядно хуситы продемонстрировали способность превратить эти активы в гору горелого хлама.

И войска не введешь. Потому что американская нация и так устала от бесконечной войны, ведущейся на Ближнем Востоке уже почти два десятка лет. На фоне поражения в Афганистане, провала в Сирии и ускользания из-под американского контроля Ирака, да еще в связи с конфликтом с турками, влезать еще в саудовские трения с Йеменом у нее нет ни сил ни желания.

К тому же в Пентагоне хорошо понимают, что для Эр-Рияда маленькая победоносная война в Йемене фактически обернулась аналогом американского Вьетнама, явно приближающегося к своей финальной стадии. Влезать в этот конфликт на таком этапе откровенно самоубийственно.

Оттого сейчас продолжает молчать Эр-Рияд. Потому же так яростно пресса говорит исключительно за нефтяные цены. По той же причине антииранскую истерику опять пытается раздуть Вашингтон. Пусть и опосредованно, решая чисто собственные местные задачи, однако хуситы сумели бросить американцам перчатку, которую те реально испугались поднять. А учитывая разницу в весовых категориях сторон, это наводит на мысли о реальном размере военных возможностей самих США.