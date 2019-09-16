



Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и Рухани

После того как определилась заметная активизация Парижа в стремлении реализовать «план Макрона» по иранской ядерной программе, в США заговорили о вероятности личной встречи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН американского президента Дональда Трампа с его иранским коллегой Хасаном Рухани, последовала отставка помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, занимавшего максимально жесткую позицию в отношении Ирана, экспертное сообщество стало высказывать предположения о возникновении форс-мажорных обстоятельств, способных изменить ход событий.

Они полагали, что некоторые корректировки в американской внешней политике в целом и на иранском направлении в частности могут происходить не гладко. Так не раз бывало раньше. Достаточно вспомнить, как и почему началась так называемая «танкерная война» в Персидском заливе, сорвавшая появившиеся контуры американо-иранского сближения. Вот и сейчас то же самое. Только вброшенный сюжет выглядит иначе и загадочно. На два нефтяных завода национальной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии была совершена атака беспилотников. По оценкам Bloomberg, удары оказались «наиболее разрушительными в истории». Саудовской Аравии потребуются недели для восстановления поставок нефти. Ответственность за нападение взяли на себя последователи йеменского движения хуситов «Ансар Алла». Их представитель Яхья Сари заявил в эфире спутникового новостного канала Al Masirah, что «атаки будут продолжаться до тех пор, пока не завершится война в Йемене».

Иранская нефть

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция ведет борьбу с 2015 года с йеменскими хуситами. Стороны не раз обменивались ударами друг по другу. Среди экспертов и политиков распространен тезис, согласно которому Тегеран оказывает поддержку хуситам, используя их в противостоянии с Эр-Риядом, которое распространяется далеко за пределы Йемена, охватывая и Сирию. Так что при любом осложнении ситуации в регионе легко переводить все «стрелки» в сторону Ирана. Этим воспользовался государственный секретарь США Майк Помпео, который сразу во всем обвинил Тегеран, но очень своеобразно. В Twitter он написал, что «президент Ирана Хасан Рухани и глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф только притворяются, будто предпринимают усилия на дипломатическом направлении». То есть удар наносится именно по тем иранским политикам, которых президент Франции Эммануэль Макрон считает договороспособными в подписании нового ядерного соглашения с США.

Тегеран категорически опроверг свою причастность к атакам на Саудовскую Аравию. В то же время официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что «подобные действия являются подготовкой почвы со стороны секретных организаций и разведки для действий США в будущем». Что имеется в виду? На наш взгляд, Помпео вводит в игру следующую схему: либо Рухани и Зариф причастны к атаке на Саудовскую Аравию и с ними нельзя вести переговоры, либо они не причастны и в Иране действуют иные силы, использующие хуситов, значит, и в этом случае вести переговоры с президентом и министром не имеет смысла. Наконец, обозначает себя еще один фактор: хуситы решили использовать ситуацию и начать реализацию собственного сценария борьбы с Саудовской Аравией. Это новый момент. Возникает вопрос: кто все же в действительности стоит за нападением на Саудовскую Аравию? Ответить на него непросто, и приходится ограничиваться суждениями общего характера.

Первое: на Ближнем Востоке существуют реальные силы, включая Израиль, заинтересованные в срыве американо-иранского сближения. Они действуют в благоприятной для себя ситуации, так как между Йеменом и Саудовской Аравией как по линии ООН, так и по линии Лиги арабских государств нет инструмента для проверки и мониторинга того, что происходит в зоне боевых действий. Делать выводы только на основе публикаций западных изданий рискованно, так как они не ставят под сомнение связь между Ираном и хуситами.

Dod.defense.gov Министр обороны Джеймс Н. Маттис (справа) встречается с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Пентагон. 2018

Второе: реально обозначена военная уязвимость Саудовской Аравии, у которой не оказалось защиты от «нового оружия» хуситов, которое, как выясняется, можно использовать в широком географическом диапазоне и трудно отследить с помощью радара. Но главное в том, что хуситы требуют таким образом признания своей легитимности, отказываясь от «прописанной» им роли «агентов Ирана». Поэтому атака на Саудовскую Аравию приобретает не столько иранское, сколько иное геополитическое измерение: война перенесена на территорию самой Саудовской Аравии. По мнению некоторых экспертов, впору говорить о продолжении «арабской весны», но только уже в арабских монархиях Залива.

Третье: после того как саудовские объекты были атакованы, Трамп связался с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и предложил поддержку в обеспечении самообороны Саудовской Аравии. Эр-Рияду предложили вновь раскошелиться на оборону, так как Вашингтон прогнозирует очередное обострение ситуации в регионе Персидского залива. По всем признакам, американцы будут пытаться втягивать Иран в новый вооруженный конфликт, но без своего прямого участия. Конечно, это должно сопровождаться ростом цен на нефть. Министр энергетики США Рик Перри выразил готовность в случае необходимости использовать стратегический нефтяной резерв для стабилизации нефтяного рынка.

Наконец, складывается устойчивое ощущение того, что США используют на Ближнем Востоке иранский фактор, как пишет турецкое издание Yeni Akit, «в качестве прикрытия для решения своих задач, которые приобретают новые очертания». Ведь потенциально «Анкара, Москва и Тегеран могут проводить совместные учения в Восточном Средиземноморье и Ормузском проливе и даже создать военно-политический союз». В этой связи Yeni Akit не исключает, что «Иран способен пригласит Турцию, как и Россию, на совместные учения в Ормузском проливе, тогда как у США на руках остается мало козырей». Вот почему нынешняя атака хуситов на Саудовскую Аравию имеет много характеристик.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 2017

Что дальше? По всем признакам, Трамп хорошо ориентируется в сюжетах сложившейся интриги. Угрожать Ирану нанесением удара банально. Даже когда иранцы сбили американский беспилотник, американский президент поспешил заявить, что сбили они его непреднамеренно. Он понимает, что в Тегеране есть лица, которые не заинтересованы в вооруженном столкновении с США и готовы на подписание нового ядерного соглашения. Но таким ходом событий недовольны Израиль и Саудовская Аравия, которые полагают, что американо-иранское сближение принципиально изменит ситуацию на Ближнем Востоке. И вот сейчас советник Трампа Келиэнн Конуэй заявляет, что встреча ее шефа с Рухани «по-прежнему не исключена, несмотря на инцидент с обстрелом беспилотниками нефтяных объектов в Саудовской Аравии».

Одним словом, интрига раскручивается, и «большая игра» на Ближнем Востоке продолжается.