У посольства США в Грузии прошла организованная «Альянсом патриотов Грузии» акция протеста, участники которой потребовали от американской администрации свободы для Грузии, свободы для правительства Грузии и даже для самих Соединенных Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

С таким лозунгом обратился к участникам акции и освещавшим событие журналистам один из лидеров альянса депутат парламента Эмзар Квициани.

По его словам, посланники американской администрации в лице того же Мэтью Брайзы или Дэвида Крамера были организаторами или даже соучастниками множества бед, которые перенесла Грузия за годы так называемой «независимости».

"Главное требование акции — это свобода, свобода для Грузии, свобода для правительства Грузии. Свобода от Брайз, Крамеров и тех, кто уже перешел все границы. Брайза был непосредственным участником сдачи Кодорского ущелья. Брайза — участник множества бед в Грузии. Они (американцы) слишком много возомнили о себе, потому что грузинский народ относился к ним с уважением. Они совершили множество преступлений вместе с Саакашвили, а сегодня покровительствуют ему и заставляют правительство Грузии жить в коабитации с ним. Поэтому мы и хотим свободы для нашей страны, нашего правительства и даже для самих США», — пояснил суть акции Эмзар Квициани.

Акция оказалась достаточно многочисленной. Как заявила после ее окончания еще один лидер «Альянса патриотов» депутат парламента Ирма Инашвили, выразить протест действиям США у американского посольства в Тбилиси собралось более 10 тысяч человек.

(сс) Vladimer Shioshvili Патриотизм

Отметим, что и рядовые участники этой акции, как и лидеры организовавшей ее партии, достаточно четко выражали свои требования в беседах с журналистами и формулировали причины своего протеста. Этим они значительно отличались от тех граждан, которых в последние годы собирали на свои акции протеста представители так называемой «главной оппозиции» — лидеры «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». И количеством участников «Альянс патриотов» давно обошел эту «главную грузинскую оппозицию». Ежевечерне у парламента Грузии на инициированные нынешними и бывшими соратниками Саакашвили акции против России и правительства США собираются лишь считаные десятки активистов обеих партий и их сателлитных организаций.

Как заявила после окончания акции Ирма Инашвили, акция такого масштаба прошла у посольства США впервые. Дело в том, что ранее с аналогичными призывами — оставить Грузию в покое — к дипломатическому представительству вашингтонских властей в Тбилиси обращались и лидеры различных неправительственных и общественных организаций, и в их числе были члены «Общества Ираклия Второго». Но эти акции едва собирали два-три десятка человек. «Альянс патриотов» же за последние два года доказал, что число его сторонников или хотя бы единомышленников исчисляется как минимум несколькими десятками тысяч.

Одним из главных требований, который огласили на акции лидеры альянса, было прекращение поддержки Саакашвили и его соратников в Грузии со стороны правительства США.

«Сегодня мы четко сказали нашим международным партнерам, посольству США, что мы уважаем всех наших друзей, друзей нашей родины, но всем прекрасно известно, что начиная с 2012 года и до сегодняшнего дня идет активная поддержка партий мучителей Бокерия и Саакашвили. Наше главное послание сегодня — прекращение поддержки партий мучителей», — подчеркнула Ирма Инашвили.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Категоричным был и председатель «Альянса патриотов» Давид Тархан-Моурави, который к сведению «американских партнеров» заявил, что грузинский народ слишком зол на ту поддержку, которую США оказывают Саакашвили, Бокерии и их соратникам, и не допустит возвращения партии мучителей к власти в Грузии, за что так ратует американская администрация в лице своих посланников. Он подчеркнул, что Грузия — это не полигон, куда США могут назначать своими директорами тех же Брайзу, Крамера, Саакашвили или Бокерию, и что грузинский народ такого отношения к себе не допустит, что и продемонстрировал на этой акции.

«Грузия не допустит превращения себя в государство мучителей, таких как Саакашвили и Бокерия, и тем более директорства их покровителей Брайзы и Крамера. И пусть прекратят разговоры о том, что не покровительствуют Саакашвили и Бокерии, пусть по-настоящему прекратят покровительствовать им. И это относится не только к посольству США, но и к посольствам других стран. Пусть прекратят создавать и финансировать всевозможные революционные организации типа «Кмары». Пусть прекратят всевозможные провокации. И еще — пусть прекратят лгать нам относительно НАТО», — заявил Тархан-Моурави.

По мнению лидера «Альянса патриотов», никто на Западе в действительности принимать Грузию в НАТО не собирается, поэтому выходом для Грузии Давид Тархан-Моурави и его соратники считают военный нейтралитет.

«Никаких блоков, никаких иностранных военных баз, никакого участия в учениях иностранных государств. Мир, новая мирная политика, прямой диалог и восстановление разрушенных мостов с Сухуми и Цхинвали, диалог с Москвой, нормализация отношений и стремление к восстановлению территориальной целостности нашей страны», — так сформулировал Тархан-Моурави требования своей партии и ее сторонников к американской администрации и нынешней власти Грузии.

(сс) Alexxx Malev Тбилиси. Грузия

Оппоненты «Альянса патриотов» в Грузии в лице соратников экс-президента Саакашвили и его формальных противников из рядов «Европейской Грузии» в привычном им стиле и тоне осудили действия и требования Тархана-Моурави и его единомышленников и отнесли их к так называемой пятой колонне, проводящей в Грузии прежде всего интересы России. Представители «главной оппозиции» в своих комментариях журналистам относительно акции «Альянса патриотов» выразили уверенность, что эта акция в действительности была организована по указанию правящей партии «Грузинская мечта» и открыто выражала те послания, которые тайно вынашивает нынешнее правительство Грузии.

В ответ на такие обвинения представители правящей партии лишь заверили журналистов, что они твердо придерживаются проевропейской и прозападной ориентации Грузии и что сворачивать с этого пути не намерены.

Комментируя акцию «Альянса патриотов» и связанные с ней обвинения в адрес правительства, председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что США были и остаются для Грузии и для нынешней власти стратегическим партнером номер один и дружественным государством.

«Уже более 25 лет Грузия имеет двустороннюю, двухпартийную поддержку со стороны США, и эти отношения, это сотрудничество никогда не будут поставлены под вопрос, какие бы акции ни планировались и ни проводились. Конечно, организация акций и свобода выражения мнения и мирного протеста в Грузии защищены Конституцией и законом. Но мы, правящая партия, идем по четкому прозападному курсу, и наш внешнеполитический вектор останется неизменным», — подчеркнул Арчил Талаквадзе.

Флаги Грузии, США и НАТО

Что касается оппонентов, которые обвинили «Грузинскую мечту» в организации и тайной поддержке акции «Альянса патриотов», председатель парламента отметил, что эти внешне прозападные силы в действительности своей политикой и своими действиями подрывают устои демократии и западных ценностей в Грузии и руководствуются лишь собственными узкопартийными интересами.

Уже более 25 лет со дня обретения независимости Грузия стремится к реальной свободе и реальной независимости, но сама реальность свидетельствует об обратном. Выбравшись из-под покровительства и контроля со стороны России, страна оказалась под невиданным давлением и жестким контролем со стороны ведущих западных держав, и прежде всего Соединенных Штатов. В Вашингтоне и Брюсселе решаются ключевые вопросы грузинской политики, которые затем преподносятся населению как решения и заключения грузинских властей.

Основная масса граждан Грузии давно уже увидела и поняла, что в условиях такого западного покровительства никакой перспективы улучшения собственного положения и собственной жизни ей не светит. А всевозможные улучшения и льготы касаются и даются лишь узкой горстке политиков, определяющих основную линию и ведущих страну по этой линии под руководством четких кураторов. Именно этими ощущениями и пониманием, а не какими-то корыстными соображениями руководствуются те люди, которые идут на созываемые «Альянсом патриотов» акции протеста. В отличие от акций, организуемых соратниками Саакашвили, здесь не платят денег, не раздают горячительных напитков, не разжигают интереса иными простыми и доступными средствами. И протест звучит не заученный, а реальный. Народ устал. Устал от зависимости…