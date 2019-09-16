Проблема крыши над головой актуальна во всех регионах. Где-то недвижимость доступнее, где-то наоборот. Решить проблему можно двумя способами: унаследовать или получить безвозмездно, например, в дар и приобрести, накопив на неё или же привлекая ипотечный кредит, заём или рассрочку. ИА REGNUM попыталось оценить, сколько придётся копить на жильё жителям Казани с разным составом семей и насколько подобное реально с учётом масштабной экономии или трат по минимуму.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Базовые данные

Для того чтобы рассчитать максимально возможную сумму для «кубышки», из которой в будущем будет приобретаться жильё, возьмём показатели средней зарплаты по столице Татарии, прожиточный минимум и стоимость минимального потребительского бюджета. Если первые два показателя — это величины, выводимые в каждом регионе России (в каждом свои), то третий — это республиканское явление. Его ежеквартально вычисляют для разных категорий граждан — пенсионеров разного пола, инвалидов, граждан трудоспособного возраста обоих полов, детей разных возрастов. Это тот минимум, который реально отображает потребность жителя Татарии, чтобы поддерживать человека в работоспособном состоянии, оплатить все основные расходы. И как показывает сравнение, он всегда почти в два раза выше того прожиточного минимума, что устанавливается параллельно ему.

На второй квартал 2019 года стоимость минимального потребительского бюджета в Татарии в целом для всех категорий составляет 15 772 рубля, а прожиточный минимум — 9450 рублей. При этом для трудоспособного мужчины «бюджет» составляет 17,4 тыс. рублей, женщины — 18,2 тыс. рублей. На ребёнка в зависимости от его пола и возраста — от 9,3 до 15,5 тыс. рублей. Чем старше ребёнок — тем выше траты. По категориям прожиточный минимум распределяется на второй квартал следующим образом: трудоспособное население — 10 085 рублей, дети — 9373 рубля. Для большей точности расчёта возьмём средний показатель зарплаты не в целом по региону, а отдельно в Казани, где, как известно, больший уровень дохода, чем в том же Зеленодольске.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

За январь — июнь 2019 года в столице Татарии средняя начисленная зарплата была на уровне 45 358 рублей. Имея такую зарплату, за какой срок житель Казани накопит на собственные квадратные метры? Для того чтобы рассчитать это, нужно ориентироваться в ценах на рынке недвижимости. Итак, по данным компании «Мирквартир» на середину сентября 2019 года, для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке в столице региона нужно было примерно 2,6 млн рублей, двухкомнатной — 3,5 млн рублей.

Затянуть пояса

Для расчётов возьмём две семьи. В семье Ивановых — два трудоспособных человека, а в семье Ахметовых — двое взрослых и ребёнок-школьник.

Доход семьи Ивановых, с учётом, что оба получают среднюю зарплату по столице региона, в месяц составит 90,7 тыс. рублей. Если семья будет тратить в пределах прожиточного минимума, то есть на двоих 20 170 рублей, то они могут откладывать ежемесячно примерно по 70,5 тыс. рублей. Но тут возникает вопрос: «А где же живут Ивановы, пока копят на свои «квадраты»?»

Чаще всего молодая семья снимает квартиру, поэтому из суммы стоит вычесть ещё и траты на аренду. В Казани, по данным Росстата, аренда однокомнатной квартиры у частного лица в августе 2019 года стоила 13,3 тыс. рублей. Таким образом, в «кубышку» пойдут уже 57,2 тыс. рублей. Если за стоимость однокомнатной квартиры брать цены сентября 2019 года, то при таких суммах накопления молодой семье потребуется 3,8 года, чтобы накопить на неё. Если же для расчётов брать более реальный показатель, то есть «потребительский бюджет», а не прожиточный минимум, то расходы семьи Ивановых ежемесячно с учётом аренды составят 48,9 тыс. рублей, а срок накопления возрастёт до 5,2 года. При этом рождение ребёнка весь этот срок не предусмотрено, иначе копить придётся существенно дольше.

(сс) kenteegardin Копилка

Расходы семьи Ахметовых, также вынужденной снимать жилье, но уже двухкомнатную квартиру за 17 тыс. рублей в месяц, составят с учётом прожиточного минимума — 46,5 тыс. рублей, а с учётом стоимости «потребительского бюджета» — около 65,6 тыс. рублей. Если в семье оба родителя зарабатывают как в среднем по Казани — по 45,4 тыс. рублей, то для «кубышки» остаётся при экономии в режиме прожиточного минимума — 44,3 тыс. рублей, а при тратах в пределах потребительского бюджета — 25,2 тыс. рублей. Соответственно и накопить на однокомнатную квартиру они смогут за 4,9 года и 8,6 года, а на двухкомнатную — за 6,6 года и 11,9 года.

Кто-то может возразить, что, по данным статистики, зарплаты не стоят на месте. Да, действительно. По данным отдела государственной статистики исполкома Казани, за 2018 год реальные зарплаты с учётом индекса потребительских цен на товары и услуги относительно 2017 года выросли на 6,4%.

Даже если допустить, что все годы, требующиеся для накопления, у семей Ивановых и Ахметовых доход ежегодно рост на 6,4%, то он, к сожалению, не догонял тот рост цен, что происходит на рынке недвижимости. Для сравнени: с середины сентября 2018 года до середины сентября 2019 года, по данным все той же компании «Мирквартир», однокомнатные квартиры в Казани подорожали на 12,3%, а двухкомнатные — на 9,5%. А компания «Домофонд» в марте 2019 года относительно марта 2018 года и вовсе поставила Казань во главе рейтинга городов, где был наибольший рост цен на вторичное жилье — на 17,2%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Недвижимость

Конечно же подсчёт является «грубым», так как не учитывает возможный рост арендной платы, также в нём не берутся в расчёт случаи, если в семье кто-то тяжело заболел, а также изменение или вовсе потеря дохода семьи. Но он примерно позволяет оценить минимальный срок, который потребуется той или иной семье в Казани, чтобы приблизиться к заветной цели — собственным «квадратным метрам».

Отсюда можно сделать вывод, что, если начать жить в режиме жёсткой экономии, и если повезло найти работу с декларируемым властями средним уровнем дохода, то решить квартирный вопрос реально даже без привлечения ипотеки. Хоть и не быстро.