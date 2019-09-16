Международное шумилище по декларации израильского премьера Нетаньяху о скором распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину оказалось сдержанным. Даже дежурные осуждения со стороны арабских и мусульманских стран оказались умеренно-скучными. Похоже, мир устал от несуществующего «палестинского вопроса».

English.pnn.ps Палестина

Бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл заметил недавно, что 25 лет назад любые переговоры в арабских столицах начинались с настойчивого обращения к проблеме палестинцев и их «законных прав». А последние годы об этом там не хотели говорить вовсе.

Это не оговорка и не опечатка: палестинской проблемы не существует. Арабское население Земли Израиля состоит из множества различных племён: кто прибыл из Египта, а кто из Сирии или Ирака. Арабские племена искали пропитания на берегу Средиземного моря уже в позднюю пору Оттоманской империи, а потом — во времена Британского мандата. Речь идёт об арабских племенах из разных регионов, которых сегодня называют по ошибке «палестинцами». Мы тоже используем этот термин во избежание постоянного пояснения исторической правды ради. Но сие не делает термин «палестинцы» более оправданным с исторической точки зрения.

Justin McIntosh Израильско-палестинская граница

Сам термин Палестина был придуман около двух тысяч лет назад римскими оккупантами. Он происходил от «филистимлян» — древнего народа, проживавшего в приморской полосе, бесследно исчезнувшего более двух тысяч лет назад. С точки зрения христианской теологии филистимляне были «народом-антихристом», поскольку активно противились воцарению царя Давида и построения им Храма. Как известно, христианская традиция видит в Давиде предтечу Мессии (или Христа).

Иными словами, термин «палестинский народ» не имеет никакого отношения к «когдатошним» филистимлянам.

Название Палестина было приклеено к мандатной территории Британской империи после Первой мировой войны. Оттоманская империя потеряла эти владения, а Британская империя получила мандат от Лиги наций на временное управление с целью образования там еврейского государства. Речь идёт не только о территории нынешнего Израиля, включая Иудею и Самарию (Западный берег), но и всю территорию сегодняшней Иордании. Все жители сего британского владения были в ту пору жителями Палестины или «палестинцами». Однако речь идёт о подданстве, но никак не о принадлежности к народу. Палестинцами по гражданству были тогда проживавшие там арабы, евреи, друзы и даже «понаехавшие» англичане и немцы.

После ухода англичан в 1948 году и образования Израиля и Иордании термин «палестинцы» утерял всяческий смысл. Только вопиющая степень безграмотности может объяснить использование этого слова в отношении арабских племён в наши дни на официальном уровне.

Добавим к этому, что сами арабы, именуемые палестинцами, никогда не представали под таким названием ни перед миром и ни перед соседями. Разговор о некоем «палестинском народе» начался только в шестидесятых в контексте стремления арабского мира уничтожить Израиль и заменить его арабским государством под названием Палестина. Как известно, эти чаяния арабского мира остались несбыточными. Государство Палестина не было создано на месте Израиля. А международные сходбища (ООН и прочие) говорят по инерции о «законных правах» несуществующего народа, но с нескрываемой усталостью. Арабские страны и вовсе устали нести на своей спине этот тягостный «полумесяц».

Арабы

Однако нельзя сказать, что проблемы «палестинцев» не существует. Даже если они не являются отдельным от прочих арабских «хамулл» народом, более трёх миллионов людей в Иудее и Самарии, и в секторе Газы находятся в сложном и неудобном положении. Жители Газы довольствуются сегодня полной независимостью от Израиля и могут в любой момент объявить себя независимым государством и жить свободно по уставам своим. Однако их лидеры не готовы на суверенитет без предварительного уничтожения Израиля и включения Газы в новую Палестину. Умеренное меньшинство там тоже не хочет независимости без частичного решения — независимого государства в Иудее и Самарии со столицей в Восточном Иерусалиме. Таким образом, арабы Газы продолжают жить некоем «негосударстве», а вдобавок — страдают от ответных израильских ударов. Боевики исламистских группировок Газы нередко забавляются обстрелами мирного населения израильского юга. В ответ Израиль уничтожает их террористическую инфраструктуру.

Каждый может найти на карте Иорданскую долину, которую израильский премьер-министр вознамерился аннексировать. Это около трети территории Иудеи и Самарии, отвоёванной Израилем у Иордании в 1967 году. Там практически не проживают арабы. Зато мы найдём десятки сельскохозяйственных израильских селений и несколько военных баз.

Доселе Иудея и Самария (Западный берег) находились под израильским военным управлением. Сейчас готовятся шаги по законному присоединению этих земель к Израилю, как было в случае Иерусалима и Голанских высот. Это и будет в перспективе справедливым решением палестинской проблемы.