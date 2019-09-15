Ольга Сидорова. Современная литература Великобритании и контакты культур. СПб.: Алетейя; Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019

Ольга Сидорова. Современная литература Великобритании и контакты культур. СПб.: Алетейя; Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019

Настоящая книга выходит за рамки своего заглавия. В сборнике статей (по непонятным причинам названном автором монографией) помимо современных писателей рассматривается творчество Бернарда Шоу, Редьярда Киплинга, Шарлотты Бронте. В их наследии сотрудница Уральского федерального университета Ольга Сидорова фиксирует различные тенденции, которые повлияли на современную английскую словесность. Думается, именно эти очерки наиболее интересны в книге. Все-таки в них речь идет об уже завершенном писательском пути, в то время как при взгляде на продолжающих трудиться литераторов всегда есть опасность неправильно расставить акценты, ошибочно определить тенденции их творчества.

Касаясь, собственно, современной литературы, Сидорова выделяют в числе прочих такие темы, как женская проза, и тут, естественно, речь идет о бестселлере «Дневник Бриджит Джонс» Хелен Филдинг, и концептуально связанную с ней проблему гендерных конфликтов, представленную, в частности, прозой Берил Бейнбридж (1932−2010) (отечественный читатель знаком с ней по роману «Мастер Джорджи»). Другой не менее важной темой является колониальная проза в постколониальную эпоху, где обращают на себя внимание тетралогия «Раджийский квартет» Пола Скотта (1920−1978) и трилогия «Империя» Джеймса Гордона Фаррелла (1935−1979). Последние, в свою очередь, повлияли на таких писателей, как Том Стоппард (пьеса «Индийский квартет»), Тимоти Мо («An Insular Possession»).

Рассматривает исследовательница и «русский след» в британской прозе. Помимо уже упомянутой Бейнбридж, действие романа которой приходится на годы Крымской войны, интересен «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли. В отличие от воплотившей в своем творчестве довольно распространенный отрицательный взгляд на русских Бейнбридж (герой ее другого романа «Зимний сад» в прямом смысле теряется в России), Лайвли «неизменно сочувственно вспоминает трагическую судьбу России в ХХ веке». Из других «русских» писателей можно выделить Мартина Эмиса с его «Домом свиданий» и недавно скончавшуюся Хелен Данмор (1952−2017), написавшую дилогию о Ленинграде. Как и в случае с Лайвли, русские у Данмор изображены с симпатией и сочувствием (действие «Блокады» приходится, конечно, на время Великой Отечественной войны, а «Измены» на послевоенное десятилетие). И, что не характерно для такого рода литературы, в ее книгах отсутствуют иностранцы, которые нередко выступают резонерами авторской мысли. Впрочем, чаще, увы, недомыслия. Вспомним появившиеся еще в XIX в.: «развесистую клюкву» и «напиток, называемый самоваром».

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».