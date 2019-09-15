Московский финансовый форум (МФФ) — площадка, подразумевающая дискуссии о финансовой политике для повышения конкурентоспособности экономики России, которая организована Министерством финансов совместно с правительством Москвы. Судя по тому, как дискутировал Антон Силуанов со своими оппонентами, Минфину нужно было организовывать не форум, а свою личную пресс-конференцию, подразумевающую формат монолога, по завершению которого журналисты смогли бы задавать вопросы и получать на них ответы спикера. Воспринимать критику Силуанов не готов. Он уверен, что его ведомство движется в верном направлении и потому при каждом пассаже в адрес ведомства Силуанов тут же остужал пыл оппонентов. Безответным, пожалуй, остался лишь пассаж Анатолия Чубайса. Очевидно, слова главы Роснано о том, что сейчас в России «блестящая, лучшая за 28 лет бюджетная политика» и «фантастические параметры, начиная с отношения долга к ВВП, кончая уровнем инфляции», являются безоговорочным фактом. Ну и что, что результатом всей этой блестящей политики является рост экономики в 1,1−1,2%, который и ростом то назвать сложно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Один лишь раз

Московский мэр Собянин вообще предполагает, что с экономикой все неплохо, просто к цифрам нужно относиться по-другому, мол, пользоваться цифрами, которые приводит Росстат по динамике экономического роста, возможно, не совсем корректно, с помощью статистики чиновники загоняют себя в шоры, нужно измерять экономику через человека. По его словам, снижение затрат в какой-то отрасли, обслуживающей человека, нужно считать плюсом, а не минусом экономики.

Исходя из логики Собянина, считать позитивной свою работу, в принципе, может большинство ведомств страны. Герман Греф может считать плюсом сокращение своих офисов, со временем — сокращение числа банкоматов, сокращение штата сотрудников, что наглядно демонстрирует уже то, что система не только сокращает издержки при обслуживании человека, но и избавляется от самих людей. Разве не плюсом засчитывается это в экономику? Конечно, плюсом, ведь Сбербанк минимизирует затраты, а значит, получает больше прибыли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Эльвира Набиуллина также сдерживает риски для банковской системы, тем самым работая над сокращением ее издержек и потому народ или бизнес, если и будет брать кредит, то без штанов и имущественного залога останется, тогда как банки в накладе не останутся. Плюс системе? Конечно, плюс. Но минус в росте инвестиций. Чем выше ставка по кредиту и больше количество выдаваемых кредитов по этим высоким ставкам, тем больше снижается спрос на товары и услуги, потому как люди также сокращают свои затраты при распределении расходов в других сферах потребления.

Система здравоохранения не только от пациентов практически избавилась, но и врачи уже бегут, потому как система сократила затраты. Плюс для бюджета? Конечно, плюс. Только минус в рождаемости и в росте смертности, что еще раз свидетельствует об избавлении системы от человека!!!

Образовательная сфера настолько сократила затраты, что способные обеспечить своих детей образованием родители предпочитают «покупать образование» за рубежом, а российская экономика испытывает дефицит квалифицированных кадров. Плюс для бюджета? Плюс! Но минус в производительности предприятий.

Какое ведомство у нас отвечает за доходы и расходы, снижение «затрат на человека»? Минфин РФ! Именно потому, что ведомство «умело» сокращает издержки и повышает доходы бюджета не за счет грамотной фискальной политики, а за счет хитромудрого администрирования налогов, когда в 2017 году перераспределили доли поступаемых от бизнеса налогов, увеличив ее для федерального бюджета и снизив для региональных, да еще увеличив акцизы на ходовые товары, Силуанов считает свою работу безоговорочно успешной. Но это, прямо скажем, фикция. Видимость успешной работы. Ведь не стоит, как отметил Собянин, загонять себя в шоры статистики. Потому как результатом прибыли бюджета является недостаток инвестиций, снижение производительности, износ основных фондов России, спад промышленного производства, сокращение спроса. С видимым сокращением спроса не поспоришь, даже если не верить цифрам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Совершенно очевидно, что политика Минфина по сокращению затрат на экономику и жесткая денежно-кредитная политика на сегодняшний день исчерпали себя как система, способная дать дополнительный рост доходам бюджета. И бизнес, и народ, по сути, закрываются от государства. Играть дальше по нечестным правилам, когда ты всё, а в ответ — ничего, кроме кнута, никто не готов. И, видимо, предчувствие именно этого настроения заставляет нервничать Минфин и ЦБ больше, чем даже, как отмечала Эльвира Набиуллина, мнение отдельных экспертов и журналистов отдельных СМИ о вредоносности финансовой политики, названных ведомств. Приступить к реализации нацпроектов, судя по всему, они не готовы, что становится все более очевидным с каждым днем. Но и новые точки роста бюджету дальше уже не найти, как, впрочем, и банковской системе.

Следовать международному опыту в целях роста благополучия страны Минфин и ЦБ не готовы, они готовы больше следовать международным инструкциям, ослабляющим позиции России. А поскольку эти ведомства столкнулись уже с явным сопротивлением народа и бизнеса, которые не готовы и дальше тянуть лямку и влачить существование, требуя экономического роста от страны, вот они и затевают дискуссии подобного рода, где, по сути, осуждают поручения президента и спорят с российскими экономистами и профессиональными институтами — участниками экономической жизни страны.

Таким образом, Минфин и ЦБ продолжают тянуть лямку, подогревая недоверие к государству и вызывая большее недовольство к реализуемой политике. Хотя задача исполнительной власти в том, чтобы выполнять данные им поручения вышестоящими органами власти, а не обсуждать их! Попробовал ли менеджер какого-либо звена обсуждать и осуждать поручения Собянина, Набиуллиной или Силуанова. Какие меры приняли бы данные руководители в отношении своих подчиненных? Ответ очевиден. Одно дело, когда проекты находятся на стадии обсуждения, в ходе которого происходит обмен мнениями, другое — когда обсуждают поручения президента, вместо того чтобы приступить к работе над их исполнением. Видимо, потому Минфин, и кстати, Сбербанк тоже, организовывает подобного рода форумы, на которых осуждение поручений президента выглядит как многосторонняя дискуссия, так как формат пресс-конференции носил бы иной характер — одностороннего заявления Силуанова о несогласии с политикой главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Среди несогласных одни и те же лица — их можно встретить и в Давоссе, и на других известных дискуссионных российских площадках — на ПМЭФ, МФФ — это Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, Герман Греф. Дмитрий Медведев, хоть и присутствовал на МФФ, но как бы остался в стороне от подобного рода дискуссий. Открывая мероприятие, он, как главный и первый представитель действующей власти, всего лишь задал ей тон, заявив, что силится вспомнить, была ли когда-нибудь благоприятной ситуация в российской экономике, но что она сейчас неблагоприятная — медицинский факт.

Несложно догадаться, что изменений в финансовой и денежно-кредитной политике ждать не стоит, разве что легкого смягчения ключевой ставки от ЦБ, которое в сегодняшней ситуации уже вряд ли способно будет помочь экономике, а потому будет выглядеть, как подброшенная экономике обглоданная косточка, лишь бы мы все отцепились от ЦБ.

«Разговор» с Эльвирой Набиуллиной в ходе МФФ был похож на «диалог» слепого с глухим. Она заявила о всеобщем заблуждении. То есть все мы, которых большинство, — народ, бизнес, эксперты, экономисты, ученые, журналисты — заблуждаемся, когда говорим, что наша денежно-кредитная политика чрезмерно жёсткая и ограничивает экономический рост. Эльвира Набиуллина, реализующая эту политику, конечно, так не считает. По ее мнению цифры говорят о том, что у нас кредитование растёт, причем не только потребительское, но и корпоративное. Также все мы заблуждаемся, когда заявляем о недоступности кредитов и считаем, что к росту инвестиций могут привести именно кредитные средства. По мнению главы ЦБ, кредит может работать в случае прибыльности предприятия. Очевидно, Эльвира Набиуллина забывает, что сегодня наиболее прибыльным является банковский сектор, который использовал государственные ресурсы бывших государственных банков для консолидации почти всех финансовых ресурсов страны и именно при таком стечении обстоятельств на сегодняшний день бизнес может приносить хорошую прибыль. Всем остальным участникам ЦБ ограничивает рост своей денежно-кредитной политикой, потому как ставка по кредиту выше рентабельности предприятий большинства отраслей. Заявляя о цифрах, свидетельствующих о росте кредитования, Эльвира Набиуллина даже забыла о своем недавнем споре с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, которому она указывала, что спрос на потребительское кредитование возник не от хорошей жизни и вовсе не от экономического роста.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина уже договорилась до того, что перестала замечать, как стала отрицать, по сути, международный опыт, на который ссылалась всю свою «профессиональную» деятельность, и чей опыт внедрялся все эти годы в работу ЦБ. Напомним, что Дональд Трамп на днях призвал ФРС (американский ЦБ) снизить базовую процентную ставку до нуля или установить ее на отрицательном уровне, тем самым последовать примеру Европейского центрального банка, который сохраняет базовую ставку на нулевом уровне. Как отмечал президент США, ЕЦБ, снижая ставки, добивается обесценивания евро в отношении доллара, и это наносит ущерб экспорту США.

То есть в то время, как западные коллеги Эльвиры Набиуллиной снижают стоимость займов, чтобы подтолкнуть экономику к росту, ЦБ, как заявила его глава, — против дешевых денег. Несмотря на то, что у ЦБ есть большой для снижения ключевой ставки резерв — даже снизив ее на несколько пунктов, ей далеко до отрицательного значения, Эльвира Набиуллина считает, что дешевые деньги только помешают экономическому росту.

Силуанов тоже непреклонен. Несложно также догадаться, где Минфин будет искать источники, если не пополнения бюджета дополнительными доходами, то как бы решения задач по инвестированию экономики, не повышая при этом по-прежнему расходов бюджета. В ходе МФФ он заявил, что на депозитах скопилось 28 трлн рублей, однако в экономику они почему-то не идут. Странное дело, не правда ли — ну не идут эти 28 трлн рублей с депозитов в экономику. По заявлению же самого Силуанова, в стране есть стабильность, есть условия для бизнеса, налоговые условия, макроэкономическая стабильность, и деньги есть. То есть вот они — эти деньги — целых 28 трлн рублей. Но что же их не вкладывают, Силуанов «искренне» не понимает. Может, чиновнику Силуанову необходимо посмотреть на ситуацию с другой стороны — задать самому себе встречный вопрос, а именно — почему Минфин не готов увеличивать расходы бюджета на благо роста экономики страны, тем более если в стране есть все для этого благополучные условия, созданные самим же Минфином???

StockSnap Бизнес

То есть те, кому в совокупности принадлежат 28 трлн рублей, должны вложить свои деньги в экономику страны, заплатить в соответствии с «благожелательными» налоговыми условиями налоги и другие взносы, найти квалифицированные кадры, а если их нет, то выучить их на собственные средства, затем правительство, в том числе Минфин, на ходу поменяет правила игры, как это часто бывает, и всё — конец спектакля. Ни денег, ни предприятия. Хорошо, если смогут его продать, а если нет???

На удивление единственным дельным предложением, поступившим от Германа Грефа в рамках МФФ, было предложение ограничить полномочия Минфина. Поданная главой Сбербанка идея, конечно, не нова, но резала слух тем, что ее озвучивает Герман Греф. По его словам, макроэкономика — это не только сбалансированный бюджет. Проблема в том, что у нас Минфин занимается выработкой экономической политики. Никогда ни в одной компании не позволят себе финансового директора назначить ответственным за новую стратегию, за ее выполнение, отметил Греф. Его поддержал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, добавивший, что ни одна компания не назначит ответственным за экономический рост того, кто в него не верит.

С чего вдруг Герман Греф решил, по сути, нелестно отозваться о Минфине. Кто его знает. Возможно, глава Сбербанка, также как его коллеги, несогласные с политикой Путина, чувствуют, что близится конец эпохи не только Эльвиры Набиуллиной, но и Антона Силуанова, потому как дальше обеспечить рост своим подопечным сферам экономики они уже не в состоянии — не из чего больше выжимать этот рост. А коли так, то можно уже и руки не подавать данным персонажам. В общем, обычная житейская история…

Конечно, у Силуанова другой взгляд на положение дел. И пока он делает вид, что не понимает, почему люди не готовы инвестировать, экономика будет влачить жалкое существование. По мнению Силуанова, главная задача для того, чтобы активизировать перевод с депозитов 28 трлн рублей в экономику — дать посыл бизнесу, что государство готово решать его проблемы: исправить ситуацию с устаревшим законодательством, дать гарантию стабильности условий работы. Видите, знает же Силуанов, в чем все-таки проблема. В стабильности условий работы, причем на законодательном уровне. А ее сегодня нет!!!

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Между тем эту же проблему Анатолий Чубайс, во всяком случае, судя по заявлениям на МФФ, тоже игнорирует. В том самом своем пассаже Силуанову он отметил, что причина отсутствия роста кроется в правоохранительных органах. Как говорится, ехали-ехали и приехали. Безусловно, в адрес правоохранительных органов можно найти сколь угодно претензий, больше или меньше, чем к правительству. Но вряд ли именно правоохранительным органам принадлежит ключевая роль в развитии или сдерживании роста экономики или уровня инвестиций. На мероприятии представителей правоохранительных органов не было, претензии, звучавшие в их адрес, выглядели как разговоры с пустотой. Как неудачно пошутил Сергей Собянин в ходе форума, отметив, что «руководители регионов — люди бессловесные, они вам ничего не возразят», то же самое можно сказать и про правоохранительные органы, которые, в отличие от словоблудов, понимают свою ответственность за сказанное.

Да, есть случаи, когда отдельные сотрудники правоохранительных органов участвуют в сомнительных историях вокруг каких-либо экономических конфликтов, но опять же у таких историй, как правило, всегда есть свои заинтересованные люди, без политических интересантов, имеющих административный ресурс, здесь не обходится. Такие случаи нам всем известны. Но говорить о правоохранительной системе, как о главном источнике зла, совершенно недопустимо.

Наше общество уже давно ощутило изменения, разительно отличающие сегодняшнюю правоохранительную систему от той, что была в 90-е. Чего не скажешь о некоторых других ведомствах, которым удается под прикрытием законов получить контроль над желаемым бизнесом, в том числе с привлечением вполне законных инструментов, потому как в этих законах заложены двойные стандарты. И прежде чем поднимать вопросы о несовершенстве правоохранительных органов, следует заглянуть в законы и посмотреть, что позволяет какой-либо системе быть неидеальной.

Откровенно публично втягивать правоохранительные органы в свои игры политические кланы начали, пожалуй, с громкой истории Ивана Голунова. Дальше — больше. Митинги в Москве, где силовиков явно провоцировали на ответную агрессию. Вот и теперь, казалось бы, финансовый форум, но и здесь завязывают отсутствие экономического роста на правоохранителей. А что если на совещании силовиков будут обсуждаться проблемы нехватки сотрудников для полноценного контроля того или иного объекта и виной тому объявят Минфин? Ведь в конечном итоге Минфин определяет расходы бюджета, в том числе на нужды правоохранительных органов. Примерно так же нелогично выглядит и ситуация с обсуждением вины силовиков на финансовом форуме.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция на отдыхе

А давайте расформируем полицию, и пусть люди сами дежурят взамен и без того немногочисленных участковых, которые днем и ночью несут службу, несмотря на свои низкие зарплаты? Безусловно, я утрирую. Но не кажется ли вам, что всё идет именно к подобному стечению обстоятельств. Кстати, пойти по этому пути предложил Герман Греф, мол, нужно провести сокращения в правоохранительных органах и за счет выпавших из системы сотрудников поднять заработные платы оставшимся, с увеличением на них нагрузки.

То есть опять Греф предлагает избавиться от людей, не тратить на них бюджетных денег. Чем все эти сокращения закончились в 90-х годах, так же как и чем они обернулись в других сферах — в образовании, здравоохранении, мы знаем и уверены, что дешевле стране было бы сократить тех самых несогласных с политикой Путина чиновников. Сегодня и так отдельные информационные источники ухмыляются над поиском сотрудников для правоохранительной системы на улице — зарплаты-то низкие, а нагрузка высокая.

Комментируя позже затею Грефа, руководитель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин сказал, что сейчас не хватает сотрудников, например, на 5 вызовов граждан приходится выезд одной-двух машин. Сократив штат полицейских в 4 раза, на выезд к самому главе Сбербанка уже просто будет некого отправить.

Случайны ли нападки на силовиков в то время, когда в стране отсутствует экономический рост, зато растет недовольство граждан? В этой системе ровно столько негатива и позитива, сколько в любой другой системе. Ну, а всё то, что несли в публичное пространство Силуанов, Набиуллина, Собянин, Кудрин, Чубайс, Герман Греф, кроме как бредом по-другому назвать нельзя. Печально то, что бред осознанный, преследующий своей целью развал страны, либо как минимум создание кризиса, который также в конечном итоге приведет к образованию «новой страны». Очевидно, на пути сейчас камнем преткновения остается правоохранительная система.