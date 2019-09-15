В последнее время стали часто публиковаться материалы, в которых сравниваются характеристики российских и американских истребителей пятого поколения. Причин этому несколько. Во-первых, с учётом возрастания политического, военного и экономического потенциала России на Западе опять заговорили о новой холодной войне. Во-вторых, исключение Турции из программы создания и производства истребителя пятого поколения F-35 обозначило перспективу возможной покупки Анкарой российской боевой машины пятого поколения Су-57.

vitalykuzmin.net Як-141

Совершенно очевидно, что истребитель Су-57 превосходит F-35 по трем важным показателям: по скорости, дальности полёта и по манёвренности. Скорость российского самолёта достигает 2600 километров в час, а американского — до 1930 километров в час. Су-57 превосходит F-35 по продолжительности полёта: 5,8 часа против 2,36 часа.

Продолжительность полёта и скорость кардинально влияют на радиус боевого действия самолёта. Получается, что у F-35 радиус боевого действия гораздо меньше. Масса боевой нагрузки Су-57 составляет 10 тонн, а у американской машины — 9,1 тонны. Здесь сравнивалась лишь небольшая часть лётно-технических характеристик Су-57 с F-35A, версией истребителя со стандартным взлётом и посадкой для ВВС США.

Однако США располагают ещё двумя версиями данного самолёта: F-35B (с коротким взлётом и вертикальной посадкой, способен выполнять и вертикальный взлёт) и F-35C (взлёт с палубы авианосца при помощи катапульты, а посадка на палубу — с использованием аэрофинишера).

Что касается версии F-35C для ВМС США, то России есть чем ответить, по крайней мере, отчасти. В техническом задании на истребитель Су-57 было заложено и условие возможности его взлёта и посадки на укороченную полосу. По словам главного конструктора-директора ОКБ Сухого Михаила Стрельца, длина пробега у Су-57 в два раза меньше, чем у Су-35, что позволяет использовать его с укороченных полос без специальных устройств.

(сс) Alex Beltyukov Су-57

Точные данные Стрелец не назвал, сославшись на секретность. Но из открытых источников известно, что длина пробега Су-35 с нормальной взлетной массой, тормозным парашютом, использованием тормозов равна 600 метров. Длина единственного авианесущего крейсера в составе ВМФ РФ «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» составляет 305 метров.

«Адмирал Кузнецова» несёт на своём борту палубные истребители Су-33 и МиГ-29К/КУБ. При посадке этих самолётов используются аэрофинишёры. Сопоставимый по массе с Су-57 тяжёлый истребитель Су-33 имеет пробег при посадке до 90 метров.

Таким образом, с определённой доработкой в перспективе можно было бы попробовать Су-57 и в качестве палубного истребителя. В воздухе данный вопрос подвешивает тот факт, что до сих пор российское Минобороны не определилось с главным вопросом — вопросом необходимости постройки авианосцев с учётом фактора бурного развития ракетного оружия. Но возможность взлёта и посадки на укороченные полосы необходима и на суше, чтобы самолёты можно было использовать с поврежденных во время боевых действий аэродромов.

России пока нечего противопоставить США в части истребителя с коротким взлётом и вертикальной посадкой, способным к вертикальному взлёту. А у американцев есть подобная модификация F-35 — F-35B. Она используется как в ВМС, так и в ВВС США.

В связи с этим заслуживает самого пристального внимания опыт Корпуса морской пехоты США в эксплуатации истребителей F-35B на борту десантных кораблей класса Wasp («Оса»). Данный корабль представляет собой мини-авианосец. Он может нести 20 истребителей F-35B или 6 истребителей F-35B и 12 конвертопланов MV-22B Osprey, а также 6 вертолётов. Кроме того, на его борту размещаются до двух тысяч морских пехотинцев.

Defense.gov USS WASP

Стоимость десантного корабля класса Wasp составляет 750 миллионов долларов. Срок строительства — 2,5 года, срок испытаний — 2 года. Новейший американский атомный авианосец класса «Джеральд Форд» имеет, по самым скромным оценкам, стоимость 11−12 миллиардов долларов. Такой корабль вводится в эксплуатацию через 8 лет после закладки и несёт 90 самолетов и вертолетов. Также надо учитывать необходимость регулярного длительного и дорогостоящего ремонта атомного авианосца. Как говорится, почувствуйте разницу.

В варианте использования десантного корабля класса Wasp получается эффективный и дешёвый вариант проецирования силы вдали от метрополии.

Надо отметить, что военно-политическое руководство России озаботилось проблемой создания истребителя с вертикальным взлётом и посадкой. По словам вице-премьера Юрия Борисова, по поручению президента России Владимира Путина данный проект включён в государственную программу вооружений на 2018−2027 годы. Концептуально такие работы ведутся в Министерстве обороны РФ с 2017 года. Юрий Борисов считает, что до начала серийного производства нового самолёта понадобится 7−10 лет.

Большинство экспертов склоняются к мысли, что в основу разработки данной боевой машины лягут технологии ОКБ им. Яковлева. Об этой возможности говорил и Юрий Борисов на авиасалоне МАКС-2017.

Конструкторское бюро им. Яковлева ещё с советского времени активно занимается тематикой укороченного и вертикального взлета, и некоторые её разработки дошли до серии. Последним образцом в её линейке был истребитель вертикального взлёта Як-141. Самолёт продемонстрировал достаточно высокие характеристики, но по ряду причин не попал в войска.

По мнению большинства российских военных экспертов, совершенно нет необходимости ждать появления в ВМФ РФ новых авианосных кораблей. Истребителями с вертикальным взлётом и посадкой могут быть оснащены и корабли флота, способные нести вертолёты.

vitalykuzmin.net Як-141

Кроме того, такой истребитель нужен и российским ВВС. Реактивный истребитель требует аэродром с хорошей взлётно-посадочной полосой. Однако подобных аэродромов небольшое количество, и они могут быть быстро уничтожены. Самолёты с вертикальным взлётом и посадкой в этом плане неприхотливы, они могут размещаться даже на лесной поляне, что резко повышает их выживаемость и даёт исключительную боевую устойчивость.

Кстати, общеизвестно, что появлению F-35B во многом способствовало сотрудничество американской компании «Локхид Мартин» с ОКБ им. Яковлева, имевшее место в 1990-е годы. По уровню технологии короткого взлёта и вертикальной посадки F-35B примерно соответствует нашему Як-141.

Таким образом, есть все основания полагать, что правильное сочетание основных решений проекта Як-141 с новыми компонентами и технологиями, полученными в ходе разработки истребителя пятого поколения Су-57, позволит российским конструкторам получить желаемый самолёт с высокими характеристиками. И это будет лучший в мире истребитель с вертикальным взлётом и посадкой.