Транзит по соседям

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

В начале этой недели, 9 сентября, президент России Владимир Путин поручил главе Газпрома Алексею Миллеру изучить возможности транспортировки газа из Иркутской области и Красноярского края через Монголию в Китай.

«Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются», — сказал Путин.

По его словам, ресурсной базой этого газопровода должны стать месторождения Иркутской области и Красноярского края, а также запасы Ямала. Для проработки данного проекта Россия и Монголия создают рабочую группу, которая изучит перспективы создания газопровода в Китай.

Предложение проложить нефте‑ и газопроводы из России в Китай через монгольскую территорию в последний раз широко обсуждалось на встрече лидеров России, Китая и Монголии на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Монголия выступила с таким предложением уже не в первый раз, хотя Россия и Китай детально обсуждают строительство трубопроводов через непосредственную границу двух стран — в районе Алтая, а также рядом с Благовещенском и Владивостоком.

В качестве аргументов в свою пользу руководство Монголии называет безопасность, условия степи и минимизацию расстояния. Более того, Китай в большей степени заинтересован в том, чтобы поставки осуществлялись через Восток, где спрос на газ в связи с большей развитостью региона окажется выше, чем в западной части страны. Кроме этого, маршрут через Монголию окажется короче, если рассматривать поставки до Пекина. И учитывая решение президента проработать вопрос транзита газа через Монголию, этот маршрут, вероятно, будет иметь больше перспектив.

Kremlin.ru Алексей Миллер

Севморпуть взяли на пробу

В воскресенье, 15 сентября, атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть», вышедший 29 августа из порта Петропавловска-Камчатского, пришвартовался к причалам комплекса «Петролеспорт» в Петербурге. На судне было доставлено около 8,0 тыс. тонн контейнеризированных грузов, включая мороженую рыбопродукцию.

«Севморпуть» совершил пробный рейс с целью проработки регулярных рейсов по Северному морскому пути в летне-осеннюю навигацию. Ожидается, что на начальных этапах основой грузопотока контейнерной линии с Дальнего Востока в европейскую часть России будет рыбная продукция, а основой обратной загрузки станет российская продукция для арктических проектов по добыче полезных ископаемых и социально-экономического развития Дальнего Востока.

Планируется, что развитие регулярных перевозок позволит приблизиться к поставленной в указе президента цели нарастить к 2025 году грузопоток по Севморпути до отметки 80 млн тонн.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» — единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой (мощностью 29 Мвт (40 000 л. с.)), построенное на керченском судостроительном заводе «Залив» в 1988 году. Его длина — 260 м, ширина 32,2 м, водоизмещение — 61 880 т.

Терский берег Атомный лихтеровоз «Севморпуть» и атомный ледокол «Сибирь»

Деньги от ЕС за счет России

Российский грузопоток, который идет в страны Европейского союза через Прибалтику, может быть переброшен на скоростную магистраль Rail Baltica. Об этом заявил посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш, пишет «Интерфакс».

"Большой проект, который, я думаю, может иметь интерес для российских бизнесменов — это проект скоростной железнодорожной трассы Rail Baltica, который будет соединять Таллин, Литву, Польшу, Германию, которая будет иметь европейский стандарт колеи. И есть планы как мы будем соединять ту колею, которая существует на территории бывшего Советского Союза и других государств с этой новой магистральной трассой, строительство которой конкретно начнется уже в 21-м году», — цитирует латвийского посла издание.

По словам Риекстиньша, под Ригой будет располагаться распределительный пункт, где и будет осуществляться переброска грузов, следующих из России в страны ЕС, либо на скоростную узкоколейку, либо на авиацию.

«Данное высказывание — слова не просто дилетанта, а врага латвийских портов. Во-первых, то, о чем говорит Риекстиньш, — это абсолютно разные логистические схемы: отправка морем и отправка по железной дороге. Во-вторых, фактически Риекстиньш призвал лишить части работы латышские порты — сократить им объем переваливаемых грузов. Не думаю, что латвийские стивидоры будут рады такому высказыванию посла», — прокомментировал заместитель главного редактора ИА REGNUMИгорь Павловский.

Напомним, что проект Rail Baltica разрабатывается почти 20 лет. В ноябре 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о строительстве узкоколейки (1435 мм вместо колеи 1520 мм), которая бы соединила Латвию, Литву и Эстонию со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки.

Авторы ИА REGNUM уже не раз писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы. Во многом реализация проекта скоростной железной дороги является для стран Прибалтики возможностью освоить деньги Евросоюза, направленные на строительство дороги. Еврокомиссия должна обеспечить 85% бюджета данного проекта, при том что его общая стоимость до 2026 года составляет около 5,8 млрд евро.

Gediminas Rail Baltica

Порожняк поедет без налога

На минувшей неделе Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об отмене 20%-й ставки НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов. Автором документа является депутат от «Единой России» Алексей Кобилев, по мнению которого нововведения позволят повысить привлекательность российских транспортных коридоров и увеличить объемы транзита по территории страны. Российское правительство и комитет по бюджету и налогам поддержали идею законопроекта.

Рассчитывается, что иностранным грузоотправителям удастся сократить общую стоимость перевозки груза по железной дороге на территории России, при этом такая мера позволит получить дополнительный доход для экспедиционных компаний.

«Принятие закона позволит увеличить заработок всех участников процесса. К тому же снижение до нуля ставки НДС должно оказать дополнительный эффект на динамику транзитных перевозок по территории России», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Наращивание контейнерного транзита сегодня выступает одной из наиболее важных задач для «Российских железных дорог». К 2024 году, согласно майским указам президента, срок доставки контейнера с Дальнего Востока до западной границы России должен сократиться до 7 дней, а объемы контейнерного транзита должны быть увеличены в четыре раза.

matuska Состав с контейнерами

Сырье дороже независимости

Литва приобретает крупнотоннажную партию российского газа — утром 12 сентября из французского терминала Монтуар в Клайпеду вышел танкер Stena Clear Sky с партией СПГ, который ранее поступил с терминала компании «Новатэк» и был продан французской Total. Об этом на минувшей неделе сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники на рынке.

По данным издания, партию СПГ купила литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas, которую переименовали в Ignitis 9 сентября. Также не исключается, что покупателем является литовский производитель минеральных удобрений Achema. Литовские компании данную информацию публично не комментируют.

В 2015 году Литва построила собственный СПГ-терминал в Клайпеде, заявляя о том, что такая мера позволит добиться энергетической независимости от России. Литовские чиновники не раз заявляли, что стремятся отказаться от покупки газа российского происхождения. Однако Газпром по-прежнему остаётся основным поставщиком газа в Литву, а на СПГ-терминал в Клайпеде сжиженный газ стал поставлять российский «Новатэк». В конце июня, а также июле текущего года в литовский порт зашел газовоз Coral Fungia, который доставил на СПГ-терминал партию газа «Новатэка» из российского Высоцка.

Напомним, что в конце апреля 2019 года был дан старт первой отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) на новом заводе по производству СПГ «Криогаз-Высоцк» в городе Высоцке Ленобласти. На терминале будет осуществляться загрузка СПГ на экспорт, в частности, в страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона. Завод является совместным предприятием ПАО «Новатэк» и АО «Газпромбанк». Мощность завода — 660 тыс. тонн в год.