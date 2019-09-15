Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, бывший американский посол в Азербайджане Мэтью Брайза вновь обратил на себя внимание. Будучи сейчас не у дел, но оставаясь одним из самых подготовленных американских экспертов по проблемам Закавказья, находясь в оппозиции к политике действующего президента США Дональда Трампа в регионе, он порой высказывает суждения, требующие определенного анализа.

168.am Мэтью Брайза

Так, недавно в интервью агентству IPN Брайза констатировал, что «Грузия не значится в повестке дня США и европейских союзников». И для того, чтобы изменить ситуацию, Тбилиси необходимо провести «свободные и справедливые выборы» сейчас, а не в намеченные сроки — осенью 2020 года. По его словам, «пусть победит тот, кто победит!». И далее: «Наш неуспех в сдерживании России, наложении цены за вторжение в Грузию и за то, что они делают сейчас, открыли путь тем событиям, что произошли в Крыму и Донбассе». По его мнению, ошибка Вашингтона в том, что он отказался использовать Закавказье в качестве плацдарма для давления на Россию и предпочитает «диалог» с Москвой. «Еще при Бараке Обаме, который назначил меня послом в Азербайджан, я был разочарован тем, что США отстраняются от этого региона, — говорил Брайза. — Политика была такой, что сначала Россия, а потом уже страны Южного Кавказа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама и Россия

Для многих грузинских политиков такие откровения со стороны бывшего дипломата являются холодным душем, они пребывают в растерянности, поскольку не знают, что предпринять, чтобы вернуть к себе былое внимание США. Но с еще большей откровенностью Брайза анализирует ситуацию в Армении и перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Он уверен в том, что армянский премьер-министр Никол Пашинян хочет вести переговоры с Азербайджаном до конца. «Я даже слышал об этом на очень высоком уровне в Баку. Но есть цель и политическая реальность, — рассуждает Брайза. — Я думаю, его заявление (относительно миацума — С. Т.) было обусловлено давлением карабахской группировки. Давление на него, кстати, исходит в том числе из США от Армянского национального комитета Америки (АНКА). Они в свое время добились блокировки моего подтверждения на должность посла в Баку. Карабахский конфликт играет им на руку: дает возможность зарабатывать деньги в США».

Из этого, по Брайзе, следует, что Баку, выступая на официальном уровне с критикой высказываемой Пашиняном позиции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, выжидает момента, когда армянский премьер расправится с так называемым карабахским кланом, который он «еще не контролирует» и который, по мнению Брайзы, «находится под российским влиянием». Пашинян «сейчас находится под ужасным давлением так называемой карабахской группировки — это бывший президент Кочарян», считает бывший американский дипломат, который «всегда сомневался, что, несмотря на «красивую революцию», которую Пашинян устроил, на популярность премьера, эта группировка позволит ему консолидировать свою политическую силу. Более того, они имеют огромную поддержку с севера».

(сс) Yerevantsi Никол Пашинян. Апрель 2018

Хорошо, допустим, что Пашиняну не мытьем так катаньем удастся провести эту операцию с учетом предстоящих выборов в Нагорном Карабахе. Что тогда? Ведь тот же Брайза заявляет, что «Трампу сейчас не до Карабаха», и у Вашингтона нет «цельной, осмысленной внешнеполитической линии в этом регионе». Почему он, как и его западные партнеры, все же не высказывают однозначной позиции относительно территориальной целостности Азербайджана, заявляя, что «будущий статус Нагорного Карабаха определится в ходе политических» процессов, тогда как в случае с Грузией американцы ведут себя иначе? Складывается устойчивое впечатление, что Брайза, как в отношении Тбилиси, так и в отношении Баку и Еревана, пытается вести дело к обострению здесь внутриполитической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Тем временем министры иностранных дел Азербайджана и Армении намерены в ближайшее время продолжить переговоры по урегулированию конфликта при посреднических усилиях Минской группы, даже несмотря на противоречивые заявления Пашиняна. А Брайза считает, что вести конструктивные переговоры при такой позиции правительства Армении невозможно. «Если бы я был медиатором и Армения оставалась бы при своей позиции, — говорит экс-посол, — я бы, выразив свое возмущение, подал в отставку». Но, похоже, что Брайза пытается кому-то что-то доказать отомстить, устраивая политический скандалы. Отказ Конгресса США утвердить его в должности посла США в Азербайджане он приписывает действиям «армянского лобби», в среде которого «много сторонников Нагорного Карабаха». Однако вряд ли что-либо из этого демарша отставного дипломата выйдет.