Сегодня, 15 сентября, на воскресном богослужении читается притча о злых виноградарях.

«Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших?»

Здесь говорится о деградации религии, представленных тут в образе «виноградарей». Имеется очевидный зазор между хозяином, который делает всю работу, и охранниками, которые должны следить за вызреванием плодов. Первая основная мысль в притче та, что господский контроль за хозяйством со стороны виноградарей саботируется. Слуги не допускаются. Избивают их и даже убивают. В конце концов, погибает даже наследник, происходит захват имущества. Но этим содержательный смысл в притче не заканчивается. Иисус спрашивает своих слушателей: как, по их мнению, поступит хозяин? Ответ вроде бы сам собой напрашивается. Этих убрать, посадить, расстрелять, поставить новых. Так Ему и отвечают и, кажется, такой ответ есть единственно верный. Да и поныне он считается правильным, с ним все согласны.

Василий Перов. Монастырская трапеза. 1865-1876

Но согласен ли Христос с таким вариантом продолжения? Он цитирует им строчку из псалма, прямая связь которой со всем предыдущим обычно игнорируется. Полагая, что Христос полагает ответ правильным, но вот еще про «главу угла» узнайте в дополнение, в довесок. Полноты знания подкинул без особой связи. Чтоб было. Поэтому и понимать стали по привычке, по накатанной, связав «главу угла» с новой сменой, необходимой взамен прежней. Что новые виноградари главу уж точно не отвергнут, будут строго следовать. Вот теперь уже на века, до самой кончины мира. Виноградари будут самые лучшие, потому что будут знать истину! Прочитают про истину — и неотступно только ей будут следовать. Так поныне и толкуется текущее положение религиозных дел. Убивать, правда, уже некого, наследник оставил наследство в виде новых законов, теперь слуги хозяйские и сделались виноградарями. Все по-честному, наследство в надёжных руках. Хозяин поступил правильно. Тех убрал, как и требовалось, этих поставил, потому что навсегда верные. Ударение тут на «навсегда». Теперь задача не допустить злых волков.

Христос, однако, полагает иначе. Камень, который следует положить в основание, всегда будет отвергаться строителями по причине, что он «от Господа». Он неудобен любым строителям. Люди будут класть в основание свое. То, что полегче, с чем проще и не так затратно можно управиться, приложить меньше усилий. Он просто в смету не укладывается. Не рентабелен. И новые виноградари будут осваивать хозяйское добро так, как им выгодно, как удобно. Как привычно. Не станут новые виноградари лучше старых. С чего бы? Что сами себя объявили лучшими? На проповеди, конечно, впрочем, скажут. Что мы теперь господское добро бережем как велено. И даже приумножаем. Постами, молитвами. Молитвами, и снова постами. И ещё раз также. Так о чем здесь речь и правилен ли ответ о необходимости господину обзавестись теперь новыми служителями? Хорошими, взамен погрязших в коррупции и беззаконии плохих.

Василий Перов. Чаепитие в Мытищах, близ Москвы. 1862

Камень от Господа приткнулся, притулился в углу, строители не пожелали его тащить, обрабатывать. Все, что «от Господа», выглядит неудобным, неуместным. Странным, «дивным в очах». Фактура не та. Размер не тот. Хлопотная вещь. Иисус Сам был профессиональным «плотником», то есть каменотесом. Видимо, получал заказы от строителей на тот или иной материал. Наверняка трудно сказать, от какой функции Господня камня отказались в приведенной метафоре, процитированной из псалма 117, строители. Возможно, имеется в виду облицовка, возможно, кладка или основание фундамента. Но, помимо воли строителей, камень, отбракованный ими, оказался в углу. Отволокли в сторону, а едва кладка до угла добралась, тут вот аккурат уже имеется такой «естественный элемент ландшафта». Да пусть будет, кладем на него дальше, внизу, вроде, никто не заметит, что такой корявый.

Так вот. Этот господень камень в углу совсем не так, как расписывают наши краснобаи проповедники. Что, мол, в самом видном углу и даже покрашен свежей эмалью в позапрошлом году. Красив и ухожен. Нет. В углу — это в углу. Не покрашен, не отесан, вообще уже еле виден, ушёл в землю и мхом зарос. От смены строителей, виноградарей, слуг любых ничего не изменится. Как халтурили, приворовывали, так и будут продолжать дальше. А камень живет своей жизнью. И все строение не покосилось еще и не рухнуло лишь благодаря ему. Не благодаря служителям, которые взяли на себя тяжкую ношу строение обслуживать. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его», — подытоживает Иисус. Виноградник будет отдан народу, не служителям. И тот народ будет считаться народом Божиим, от кого поступят плоды.