Одиночество великих в разговорах с поклонниками: Гёте
Иоганн Петер Эккерман. Разговоры с Гёте. М.: РИПОЛ классик, 2019
Не все наследие великих создано их собственными руками. Нередко оно фиксируется поклонниками, запомнившими устные рассказы или признания того или иного гения. Подобные устные свидетельства могут поражать своей масштабностью. Вспомним «Уединенный домик на Васильевском». Записавший сюжет повести прозаик Владимир Титов постарался максимально точно передать устную речь Пушкина, рассказавшего ее в знаменитом салоне у Карамзиных.
Не менее масштабны и «Разговоры с Гёте». Они представляют из себя записи бесед, сделанные с разрешения автора «Фауста», его секретарем Иоганном Эккерманом (1792−1854), которые признаются не меньшей классикой, чем такие гетевские шедевры, как «Годы учения Вильгельма Мейстера» или «Эгмонт».
В книге Гёте рассказывает о своем видении поэзии и об образования, проблемах геополитики и творчестве Шекспира и, естественно, о собственных книгах и книгах других писателей.
А вот к Вольтеру у него было двойственное отношение. С одной стороны Гёте отмечал «легкую, поверхностную сущность» мыслителя и в этой связи выше ставил, в числе прочих, Франсуа Гизо, но одновременно подчеркивал, что именно в Вольтере сконцентрировались все поэтические силы французов.
Эккерман показал внутреннюю кухню гетевского творчества. В частности, в ходе работы над «Годами странствий Вильгельма Мейстера», признавался поэт,
К сожалению, работа нередко прерывалась внешними причинами. Гёте с грустью говорил своему секретарю, что мог бы написать вторую часть «Фауста» за три месяца, вот
Отсюда и его мечта об одиночестве. Думается, именно в гётевских мыслях следует искать истоки последующей тоски Фридриха Ницше о «чудовищном одиночестве», как о пути к себе.
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».