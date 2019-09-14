На первый взгляд Росатом запоздал с учреждением общественного совета Северного морского пути (СМП). Ведь, следуя современным веяниям, все уважающие себя российские организации давно создали свои консультативно-совещательные органы. И ничего, что многие из них существуют только на бумаге, а избранные члены голосуют за итоговый протокол раз в год «по удаленке»… Главное, что тренд на открытость соблюден.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

В этой связи инициатива главы Росатома Алексея Лихачёва, озвученная в плотном графике ПМЭФ-2019, рисковала остаться, во-первых, неактуальной, а, во-вторых, незамеченной. Однако с точки зрения пиар-продвижения все было сделано безупречно. Само учредительное заседание проводилось 6 июля на борту головного универсального атомного ледокола «Арктика», который строит «Балтийский завод». О серьезности намерений говорил не только топовый состав участников, но и атрибутика со специально разработанным логотипом новой организации.

Главным спикером заседания, конечно, был сам Алексей Лихачёв, который для начала напомнил о том, что Росатом является единым инфраструктурным оператором Севморпути. Затем предложил присутствующим «заглянуть за горизонт» и помимо краткосрочной задачи — выполнить майский указ президента, обеспечив СМП грузопотоком в 80 млн тонн к 2024 году — назвал еще два этапа. С 2025 то 2030 г. создать всю необходимую инфраструктуру для круглогодичного использования СМП и, наконец, после 2030 г. использовать все возможности северного транспортного коридора, превратив его в магистральное международное направление. А следом обезоружил журналистов развернутым ответом на вопрос, который они хотели но, не успели задать: «Чем этот Совет будет отличаться от тысячи других общественных советов?»

«Для того, чтобы выполнить все три этапа нам нужен как минимум Совет, как максимум взаимодействие всех заинтересованных сторон… Я очень не хочу, а здесь сидят мои товарищи по министерствам, которые работают в органах государственной власти, чтобы он не превратился в общественный совет при министерстве. Это должно быть гораздо более широкое формирование, включающее представительство наших зарубежных партнеров, обязательно науки, хотелось бы, чтобы Совет Федерации тоже принял участие в этой работе (обращаясь к сенатору Константину Косачеву — ИА REGNUM). И сразу хочу оговориться, что этот Совет не будет подменять собой уже существующие структуры…» — разъяснил Алексей Лихачев.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Лихачев

Представляется, что перечислять членов Совета глава Росатома не случайно начал именно с зарубежных партнеров. Это не выглядело как простая дань уважения присутствовавшим на заседании директору Восточного комитета германской экономики Михаэлю Хармсу и руководителю Maersk в Восточной Европе Жолту Катоне. Поскольку здесь же, на борту «Арктики», руководители «Атомфлота» и Maersk подписали меморандум о сотрудничестве по развитию контейнерных перевозок по СМП, тем самым подтвердив, что международная составляющая Совета для Росатома действительно чрезвычайно важна.

Правильность подобной стратегии стала очевидной чуть позже, когда в течение двух недель сначала крупнейший французский морской контейнерный оператор CMA CGM объявил, что отказывается от использования Севморпути по экологическим соображениям, а вслед за ним глава МИДНорвегии Ине Эриксен Сёрейде также намекнула на экологические претензии.

К этому моменту уже был сформирован Организационный комитет Совета во главе с генеральным директором «Совкомфлота» Сергеем Франком и объявлено, что его следующее заседание пройдет во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Франк

Первое рабочее заседание, как и обещалось, действительно состоялось 4 сентября 2019 года на полях ВЭФ. Кроме российских высокопоставленных персон, в нем приняли участие вице-президент японской «Мицуи О.С.К. Лайнс» Такеши Хашимото, директор сингапурского филиала «Нордик Балк Кэрриерс» Томас Линдгрен Йенсен, директор шведской судовладельческой компании «Стена Балк АБ» Матс Карлссон, а также зарубежные представители изКитая, Южной Кореи, ОАЭ, Дании, Германии и, кстати, тех же Франции и Норвегии.

Таким образом, если созданный Совет действительно поспособствует превращению СМП в глобальный и конкурентный международный транспортный маршрут, можно будет смело говорить, что его идеологи попали в точку. Единственное, что смущает — это официальные документы. Потому что фразы в стиле «основной целью деятельности Совета стало расширенное обсуждение планов и подготовка рекомендаций в сфере развития СМП с учётом лучших международных практик», веру в результативность организации точно не укрепляют.

Для справки: заседания Совета будут проходить два раза год — на Петербургском и Восточном экономических форумах (ПМЭФ и ВЭФ). К следующему заседанию Совета «планируется собрать предложения от участников по совместной работе и приступить к их реализации».