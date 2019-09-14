The Hill: США ждут светлые перспективы на рынке СПГ
В 2018 году мировой спрос на энергию вырос на 2,3% — самый лучший показатель в текущем десятилетии, — при этом повышение эффективности технологий и переход с угля на природный газ в производстве электроэнергии также способствовали сокращению выбросов в атмосферу, пишет Дастин Майер в статье для издания The Hill.
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Сочетание отраслевых инноваций и разумной государственной политики позиционирует США в качестве основного поставщика доступной, экологически чистой энергии, которая имеет стратегическое значение для экономики, окружающей среды и нашей национальной безопасности.
США занимают лидирующие позиции в мире по производству природного газа, а рекордный уровень добычи превратил американский сжиженный природный газ (СПГ) в доступный и конкурентоспособный вариант на мировых рынках. Согласно прогнозам, в 2019 году экспорт американского СПГ должен вырасти на 72% по сравнению с 2018 годом. Превращение США в мирового поставщика СПГ — это хорошая новость для американской экономики. Исследования показывают, что к 2035 году экспорт СПГ поможет создать до 452 тыс. новых рабочих мест в США и приведёт к ежегодному увеличению ВВП США на $74 млрд.
Преимущества для наших торговых партнёров также очевидны. По мере того, как страны постепенно отказываются от использования угля и атомной энергии из-за определённых экономических и экологических факторов, использование природного газа в производстве электроэнергии в ЕС выросло почти на 30% в период с 2015 по 2017 год. В то же время в ЕС растёт спрос на природный газ, а уровень добычи в европейских странах-поставщиках, таких как Норвегия и Нидерланды, сокращается.
На азиатских рынках спотовые цены на СПГ упали до самого низкого уровня за последние 10 лет, даже несмотря на то, что спрос на СПГ значительно вырос. По прогнозам, объёмы импорта СПГ в Азию, в первую очередь в Японию, Китай и Южную Корею, в 2019 году вновь превзойдут все ожидания. Краткосрочный рост поставок, который, согласно прогнозам, достигнет дополнительных 35 млн тонн СПГ в 2019 году, будет в значительной степени обусловлен экспортом США, который пойдёт в основном в ЕС и Азию.
Экспорт энергоносителей также представляет собой важнейший инструмент для достижения геополитических целей США в ЕС и укрепления региональной безопасности. В Международном энергетическом агентстве считают, что американские поставки СПГ — это желанный ответ на проблемы, связанные с поставками энергоресурсов из России, которая в настоящее время удовлетворяет 40% европейских потребностей в природном газе. Возможность сокращения поставок энергоносителей на фоне напряжённости в отношениях с Украиной, через территорию которой проходит около 80% экспорта российского газа в ЕС, указывает на важность диверсификации поставок.
В США природный газ является основным источников выработки электроэнергии. Соединённые Штаты лидируют в мире по уровню сокращения выбросов углекислого газа. На использование природного газа пришлось 60% сокращения выбросов углекислого газа в энергетическом секторе, достигнутого в период с 2005 года. США могут экспортировать свой успех, помогая сократить выбросы парниковых газов в таких местах, как Китай. Это важный компонент борьбы с глобальным вызовом.
Кроме того, переход с угля на природный газ всего за последние пять лет позволил улучшить качество воздуха в Пекине на 78% в зимний период, значительно сократив содержание в воздухе оксида азота, диоксида серы и твердых частиц. Экспорт СПГ на быстрорастущий рынок КНР — это беспроигрышный вариант для экономики США, а также с точки зрения улучшения качества воздуха.
Недорогие поставки СПГ также поддерживают усилия ЕС по сокращению выбросов. Более низкие цены на СПГ в сочетании с растущими налогами на выбросы углекислого газа меняют экономику производства электроэнергии и стимулируют большее потребление природного газа. К середине 2019 года использование угля для производства электроэнергии сократилось в ЕС на 19%. Согласно прогнозам, в 2019 году ЕС сможет сократить выбросы углекислого газа на 65 млн тонн по сравнению с 2018 годом,
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Такие страны, как Катар, Россия и Австралия создают объекты по экспорту СПГ и транспортную инфраструктуру, необходимые для поддержания конкурентоспособности. Несмотря на то, что США, согласно прогнозам, станут крупнейшим в мире экспортёром СПГ к 2025 году, Вашингтон должен проявить достаточную ловкость для того, чтобы сохранить свои конкурентные преимущества в качестве ведущего производителя природного газа.
Превращение из крупного импортёра энергоресурсов в одного из крупнейших в мире экспортёров природного газа является одной из наиболее значительных вех в американской энергетической революции. Лидерство в данной отрасли и рыночная политика помогли США оказаться в эпицентре мировой торговли СПГ, что принесло миллиарды инвестиций и позволило создать тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, одновременно с этим предоставив более доступное топливо и сократив выбросы. Американский СПГ является движущей силой прогресса как в США, так и по всему миру.