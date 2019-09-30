В начале года Д. Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, сообщил, что в сфере общепита предприниматели страдают от того, что вынуждены руководствоваться советскими правилами приготовления омлета: «При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5−3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180−200 градусов на 8−10 минут». Однако не в правилах Д. Медведева, проговорив проблему, тут же взять и принять решение, отменить хотя бы ту самую «омлетную» проблемку. Его обычай — пообещать это сделать в будущем, а чтобы это будущее точно наступило, дать соответствующее поручение. Любит председатель правительства Российской Федерации продемонстрировать свою осведомленность, приготовленную его аппаратной кухней, сдобрить речь специями из цитат того или иного классика, которые ему преподнесут спичрайтеры, бывает, с грубейшими ошибками, и в стиле «ревизорро» заявить о назревшей срочной необходимости избавить бизнес-кухню, например, от избыточных требований. В случае с требованиями типа омлетных — к первому февраля 2020 года (аналогичные и другие требования содержатся в 9 тысячах нормативных актах).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гильотина

Прошло восемь месяцев. За это время медведевский «омлет» обещаний получился выше и пышнее январского. И даже повкуснее, как выразился премьер на встрече с бизнесменами несколько дней назад. В рамках программы «Диалог» в ходе обсуждения того, как правительство намерено достичь национальных целей развития, Д. Медведев преподнес всем сюрприз. Он позвал на встречу своего заместителя К. Чуйченко, чтобы тот заранее привез и в нужный момент речи показал наглядное пособие того, как кухарит председатель. Помощники зампреда расположили на столике рядом с ним полуметровую стопу бумаг. К. Чуйченко, показав на нее рукой, не стесняясь своей прямоты, перед всеми присутствующими, глядя в глаза начальству, заявил: «Дмитрий Анатольевич, сегодня Вы поставили рекорд за всю историю правительства. Такого ещё не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы, и содержание этого приложения — это перечень, состоящий из 20 тысяч 419 актов». Так присутствующие узнали о великом подвиге Д. Медведева, который только что подписал одностраничное поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить действие в Российской Федерации до конца этого года. Точнее, не о том, что все эти акты прекращают действие с 1 января 2020 года., а о другом: федеральные ведомства, начиная с Минюста, должны определиться, какие акты из перечня отправятся в корзину для бумаг, а какие надо переизложить в форме поправок к федеральным законам, постановлениям правительства или переиздать в виде инструкций самих министерств.

На встрече Д. Медведев повторил прием, который уже использовал на Гайдаровском форуме и попросил К. Чуйченко назвать некоторые из них. Типа, просто коллегам будет любопытно, чтобы было понятно, о чём идёт речь. Тот назвал: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 29.10.1917 года «О восьмичасовом рабочем дне». Постановление Совмина РСФСР от 09.09.1961 года «Об утверждении республиканских технических условий на колбасы варёные из мяса птицы и кроликов». Постановление Совмина РСФСР от 06.04.1978 года «Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей». Оваций присутствующие не устроили, но декрет о восьмичасовом рабочем дне оказался сразу же в центре внимания прессы, поскольку его отмена рождала массу вариантов последующего. Тем более, что из правительства уже пошла гулять байка о будущей четырехдневной рабочей неделе. На следующий же день К. Чуйченко дезавуировал себя и Д. Медведева, сообщив, что у правительства нет полномочий решать вопросы восьмичасового рабочего дня в принципе и в частности, потому что это давно отрегулировано Трудовым кодексом.

Цитата из видео «Диалог с Дмитрием Медведевым. Программа телеканала «Россия 24"». government.ru Интрига в студии

Из всех медиа, прокомментировавших судьбоносное поручение премьера, наиболее подробной информацией читателей обеспечила «Парламентская газета». Она сообщила, что в банке данных Минюста на сегодняшний день содержится более 120 тысяч федеральных законов, почти 56 тысяч актов органов исполнительной власти, полтора миллиона документов, принятых субъектами Российской Федерации. Есть и реестр документов периода СССР — всего их около 36 тысяч, но часть уже утратила силу. Всего декретов и постановлений, принятых в 1917 году и имеющих силу по сей день, насчитывается семнадцать. Понятно, что многие из них уже утратили актуальность. Например, Декрет II Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов об армейских революционных комитетах. «Всем армиям предлагается создать временные революционные комитеты, на которые возлагается ответственность за сохранение революционного порядка и твёрдости фронта», — следует из этого документа, принятого в Петрограде 26 октября 1917 года. Ещё один такой документ предписывает, что каждый год 21 января страна должна погружаться в траур в связи с кончиной Владимира Ленина. Это следует из постановления II съезда Советов СССР от 26 января 1924 года, до сих пор не упразднённого. Впрочем, нельзя сказать, что все советские акты лежат мёртвым грузом. Взять, к примеру, Декрет Совнаркома РСФСР о восьмичасовом рабочем дне от 1917 года. Действует сейчас и постановление о праве пользования дополнительной жилплощадью, принятое в 1930 году. Благодаря документу дополнительные десять квадратных метров должны получать полковники, заслуженные деятели науки и искусств и другие категории граждан.

Тема недоинвентаризированных актов советского времени не новая. Несколько лет назад ученый-историк Ю. Борисёнок опубликовал в «Российской газете» свои исследовательские сюжеты. Например, «Декрет о расторжении брака» тогда разом снимал проблемы многих тысяч бедолаг, вынужденных до революции подчиняться более чем суровому семейному праву, при котором развод был редким исключением. Отныне все просто и ясно: брак расторгается вследствие просьбы о том обоих супругов или хотя бы одного из них. Означенная просьба подается, согласно правилам о местной подсудности, в местный суд. Действие этого закона распространяется на всех граждан Российской Республики вне зависимости от принадлежности их к тому или иному вероисповедному культу. «Декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» установил, что жениться тоже стало проще некуда: «Лица, желающие вступить в брак, словесно объявляют или подают о том, по месту своего пребывания, письменное заявление в отдел записей браков и рождений при управе. Церковный брак, наряду с обязательным гражданским, является частным делом брачующихся».

Василий Пукирев. Неравный брак. 1862

Кстати — жив, курилка — «Декрет о введении нового правописания», который признал желательным, но необязательным употребление буквы «ё» (пёс, вёл, всё). Всё за сто лет прижилось, а с буквой «ё» проблемы примерно те же. Несколько лет назад руководитель аппарата Государственной думы пытался ввести во внутренний обиход обязательность прописывания буквы «Ё», если она слышится в фамилии или в слове. Известна и инициатива одного из губернаторов, по желанию которого был даже установлен памятник букве «Ё» в честь двухсотпятилетия её применения.

Но если нормативный акт бывшего СССР официально не отменен, это еще не значит, что он может применяться. Верховным Судом Российской Федерации нередко рассматриваются дела о признании частично недействующими тех или иных подпунктов. Например, подпунка «а» пункта 9 постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12.02.1987 № 194 «О переходе объединений, предприятий и организаций промышленности и других отраслей народного хозяйства на многосменный режим работы с целью повышения эффективности производства». Согласно указанному нормативному акту, сотрудникам, работающим в двух‑ и трехсменном режиме, была установлена доплата за работу в вечернюю смену в размере 20%, а в ночную — 40% часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в соответствующей смене. Продолжает действовать и постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день», а также постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20, утвердившее Инструкцию о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. Причиной тому отсутствие современного правового акта, предусмотренного п. 2 постановления Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда», который позволил бы дифференцировать виды и размеры компенсаций в зависимости от степени вредности условий труда. Многие из таких случаев подробно описываются на интернет-портале pro-personal.ru, адресованного кадровым службам. На сегодняшний день официально не отменено в том числе постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 22.01.1981 № 235 «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей», согласно подп. «б» п. 3 которого работающим женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется первоочередное право на получение ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для них время.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Экспертиза того, какие документы, принятые в период 1917—1991 годов, должны быть упразднены, а какие могут продолжить действовать полностью или частично сегодня, проводилась с первых дней новой российской государственности. Масштабной она стала с 2012 года. Регуляторной гильотиной её стали называть при Д. Медведеве, хотя с двухтысячных годов считалось обычным делом инициированное правительством принятие федеральных законов о бюджете на следующий год, сопровождавшихся приложением не на тысячах, а на десятках страниц о приостановлении или признании недействительными, недействующими тех или иных законов, принятых раньше в СССР или уже при новой Конституции РФ. Этим занималось и само правительство, например, приостанавливая пункт 2 постановления Совета Министров СССР от 22 февраля 1988 г. N 263 «О материальном обеспечении учащихся средних профессионально-технических училищ» в части обеспечения обмундированием, одеждой и обувью учащихся средних профессионально-технических училищ, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Или останавливая собственное решение — постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1992 г. N 851 «Об обязательном бесплатном государственном страховании личности от риска радиационного ущерба вследствие чернобыльской катастрофы». Временно прекращалось предоставление льгот по оплате проезда на транспорте для учащихся государственных и муниципальных средних специальных учебных заведений, студентов и аспирантов государственных и муниципальных высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, слушателей подготовительных отделений при государственных и муниципальных высших учебных заведениях. Или положение о порядке оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья и выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы. И так далее, и тому подобное.

Шеф-повар

Поэтому особого ажиотажа титаническое усилие Д. Медведева по подписанию поручения по многотысячному приложению с перечнем бывших государственных решений не вызвало. По-прежнему удивляют порядки, сохраняющиеся на медведевской правительственной кухне и его технология приготовления правительственных решений. Для чего нужно — тоже, ведь, не по собственной инициативе аппарата — собрать весь массив названий актов в одну папку, чтобы потом опять разобрать по листочкам и принять решение в отношении каждого из них. В течение года и по одиночке нельзя было выбросить балласт, если это, конечно, балласт? Или по-другому омлеты в правительстве не готовятся? А поручение так и не стоило даже выеденного яйца.