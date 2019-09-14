



Иван Шилов ИА REGNUM

Президент ПАСЕ в Баку

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье совершила двухдневный визит в Азербайджан, сообщает АЗЕРТАДЖ. В рамках визита в Баку был предусмотрен ряд встреч президента ПАСЕ с официальными лицами. В частности, Лилиан Мори Паскье встретилась с главой государства Ильхамом Алиевым, председателем азербайджанского парламента, членами парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, дисциплинарной комиссией. Также состоялась встреча с группой правозащитников. Президент ПАСЕ приняла участие на конференции под названием «Наши права, наши свободы, наша Европа» по случаю 70-летия Совета Европы. По ее словам, сказанным на мероприятии, «присоединение Азербайджана и других государств к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сыграло важную роль в достижении единства в Европе, и поэтому связанное с 70-летием ПАСЕ мероприятие, проводится в Азербайджане».

Президент ПА ОБСЕ обвинил Пашиняна в срыве переговоров по Карабаху

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели в беседе с АПА заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян своими заявлениями наносит удар по урегулированию конфликта и ходу переговорного процесса. «Считаю, что такие заявления, не преследующие цели добиться решения конфликта и далекие от внесения вклада в переговоры между странами, всегда травмируют мирный процесс. Мы хотим услышать больше конструктивных заявлений и ждем конкретных шагов. Нужно решить разногласия и найти общий язык. К сожалению, такие высказывания, приводящие к расхождениям и вредящие урегулированию конфликта, являются проблемой в этом направлении. Решение конфликта требует сильной политической воли. Урегулирования нагорно-карабахского конфликта можно добиться только в рамках международного права», — сказал он.

Kremlin.ru Никол Пашинян

Азербайджан на учениях НАТО в Германии

Военнослужащие ВС Азербайджана примут участие в многонациональных бригадных тактических учениях Saber Junction — 19, сообщает министерство обороны. Учения пройдут в Германии в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс. Основной целью учений, проводимых Европейским командованием США (EUCOM), является повышение уровня оперативной координации между НАТО и странами-партнерами, а также боеготовности их подразделений и совершенствование индивидуальных качеств военнослужащих. В учениях задействовано до 2 тыс. военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО. Они продлятся до 30 сентября.

Свердловский десант в Баку

На этой неделе в Баку побывала делегация во главе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Делегацию принял и президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщила пресс-служба главы государства. На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в различных сферах, выражено удовлетворение расширением связей Азербайджана с отдельными областями России, в том числе Свердловской областью. В ходе беседы увеличение на 85% торгового оборота между Азербайджаном и Свердловской областью было расценено как хороший показатель укрепления экономического сотрудничества, подчеркнуто, что есть необходимый потенциал для дальнейшего наращивания товарооборота. Были обсуждены различные направления сотрудничества, в том числе реализация совместных проектов в области промышленности, машиностроения, вопросы сотрудничества в сфере инвестирования, культуры, образования. В ходе визита Азербайджан и Свердловская область заключили соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах. Был подписан меморандум о сотрудничестве между Уральским федеральным университетом и Бакинским государственным университетом. В настоящее время Азербайджан и Свердловская область России ведут переговоры о создании совместного предприятия (СП) по производству подъемных кранов. В предстоящем году министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Российской Федерации планирует организовать ряд бизнес-миссий в Азербайджан.

President.az Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым на встрече с президенттом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Экономика уходит в тень

Средний показатель теневой экономики Азербайджана на промежутке с 1991 по 2018 год составляет 49,58% в год. Об этом сказал профессор экономики австрийского Университета имени Иоганна Кеплера Фридрих Шнайдер на конференции «Борьба с теневой экономикой как важный фактор развития экономики», — сообщает Trend. По словам Шнайдера, в 2018 году показатель теневой экономики сократился до 44,23% с 44,78% в 2017 году. На текущий год эти показатели составляют 44,6%. Также он добавил, что среди пяти соседних стран самый низкий средний уровень теневой экономики зафиксирован в Иране (18,71%), самый высокий в Грузии (59,65%).

«Южный газовый коридор» близится к завершению

Мегапроект Азербайджана «Южный газовый коридор» близится к завершению. Об этом заявил Report заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов. По его словам, прогресс по таким сегментам проекта, как расширение Южно-Кавказского газопровода и строительство газопровода TANAP, составил около 100%. Он отметил, что во второй стадии разработки Шахдениз, одного из крупнейших газоконденсатных месторождений мира, достигнут прогресс в 93%. Прогресс по строительству газопровода TAP составил 88,8%. Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта «Южный газовый коридор», на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта Шахдениз-2. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% — Греции, примерно 10,5% — Италии.

President.az Ильхам Алиев открыл Южный газотранспортный коридор

«Гранат» стал лучшим подарком Москве

В День города в Москве в третий раз прошел фестиваль «Гранат» — праздник азербайджанской культуры и единения всех народов, сообщает Trend Life. Фестиваль «Гранат», который проходил в День рождения столицы в парке «Красная Пресня», с каждым годом становится все более популярным и проходит с размахом. В этом году в рамках «Граната» состоялся футбольный турнир, в котором приняли участие 12 многонациональных команд. Играли даже африканцы, живущие в Москве! А на соревнованиях по скейтбордингу самой юной участнице было 6 лет. На сцене выступали еврейский ансамбль и казачий хор, азербайджанские, татарские и узбекские артисты. Со своими поздравлениями на праздник пришли представители множества национальных общин. Свои поздравления организаторам и гостям фестиваля прислала и мэрия Москвы — там отметили, что «Гранат» прочно вошел в число событий культурной жизни столицы, а горожане успели полюбить его за яркость, самобытность и доброту. Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев сказал, что фестиваль стал «лучшим подарком столице».

«Что? Где? Когда?» вернулась на родину

На семнадцатый чемпионат мира по игре «Что? Где? Когда?» в Баку съехались знатоки со всего мира, в том числе и настоящие легенды элитарного клуба. Только Азербайджан представлен 11 командами, но настоящим рекордсменом по количеству участников стала Россия: от этой страны приехали сразу 20 команд, сообщает ЗЕРКАЛО. Чемпионат с участием 75 команд из 29 стран мира проходил в гостинице Boulevard Hotel Baku Autograph Collection. Азербайджан входит в число центров интеллектуального движения во всем мире и не случайно, что первые чемпионаты мира в 2002, 2003 и 2004 годах прошли именно в Баку. Мировое интеллектуальное первенство вернулось в Баку после 15-летнего перерыва. Среди участников семнадцатого первенства мира были звезды телевизионных клубов «Что? Где? Когда?», передачи «Брэйн Ринг» и других телепроектов. Организатор мероприятия — Ассоциация интеллектуальных клубов Азербайджана по лицензии телекомпании «ИГРА-ТВ», финансовую и организационную поддержку чемпионату оказывает министерство молодежи и спорта Азербайджана. В группе А (главной) разыгрывалось звание чемпиона мира, которое завоевала команда Михаила Савченкова (Россия), второе — команда Алексея Гилёва (Россия), третье — команда Евгения Дёмина (Россия). В группе B победила команда Виолетты Слесаренко-Крайновой (Латвия), второе место — команда Сергея Абрамова (Россия), третье — команда Марии Уваровой (Россия). В группе C лучшей стала команда Балаша Касумова (Азербайджан), обеспечив автоматическую квалификацию на следующий чемпионат мира, второе место у команды Сергея Януковича (Беларусь), третье у команды Артемия Беляева (Эстония).

(сс) Consulbk Баку

Фильм про братьев Нобель удостоен премии Honour

Азербайджанский документальный фильм «Первый успех братьев Нобель» удостоен премии «Honour» международного кинофестиваля документальных фильмов в Доминиканской Респбулике (Festival Internacional De Cortometrajes Libélula Dorada), сообщил Trend Life автор сценария, режиссер-постановщик и генеральный продюсер картины Джалаладдин Гасымов. Фильм, снятый SSP Production, повествует о том, как в 1874 году Роберт Нобель впервые побывал в Баку и понял, что нефть — дело очень выгодное. В 1875 году он вновь приехал в Баку и за 25 тысяч рублей купил у Тифлисского общества маленький керосиновый завод и несколько нефтеносных участков в Сабунчи. В мае 1879 года в Баку была основана иностранная нефтепромышленная фирма — «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель (БраНобель)». В качестве учредителей выступали братья Нобель (Людвиг, Роберт и Альфред) и их друг полковник гвардейской артиллерии (впоследствии генерал) барон Петр Бильдерлинг. Основной капитал составил три миллиона рублей. За короткое время компаньоны стали владельцами промыслов в Сураханы, Балаханы, Бибиэйбате. В итоге она стала одной из крупнейших фирм по добыче, переработке и транспортировке нефти, дав в том числе основу Фонду Нобелевской премии. «БраНобель» вела нефтедобычу и нефтепереработку в Баку и Челекене, создала собственную сеть транспортировки и сбыта, включавшую в себя нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, в частности, было налажено собственное производство соды и серной кислоты. При основании компании, в неё вошли активы, приобретенные братьями Нобель и компаньонами в Баку в 1870 годах. Впоследствии Товарищество имело 12 тысяч служащих, 40 нефтяных заводов в районе Баку, 5 очистительных заводов, 7 фабрик, 150 складов, 1500 вагонов — цистерн и 12 танкеров. Товарищество национализировано в 1918 году. Логотипом Товарищества братьев Нобель был Храм огнепоклонников Атешгях. Он присутствовал везде: на акциях, на всех официальных документах, его изображение висело в конторе Нобелей, позже красовалось на роскошном издании 1904 году, посвященном 25-летию деятельности Товарищества в Баку. Ныне здесь действует Дом-музей братьев Нобель.