



Обложка Best Sci-Fi 2019

Как развивается научная фантастика? Она отражает актуальные проблемы общества, или рассматривает проблемы будущего, гадая на сюжетах, как на кофейной гуще? В сентябре 2019 года в российских кинотеатрах в прокат вышел сборник зарубежного короткометражного кино в жанре научной фантастики — Best Sci-Fi 2019. Восемь отобранных фильмов — от 4 до 20 минут каждый — заставляют задуматься… над чем?

Для меня — над социальной изоляцией в первую очередь. Каждая рассказанная история показывает человека, который вынужденно обособляется от общества. То из-за того, что он слишком совершенный («Аноним без проблем»), то, наоборот, из-за того, что он слишком ущербный («Запрещенный человек»). То из-за того, что он знает больше («Стратегия отступления»), то из-за того, что он хочет знать больше («Бесконечность»). Пойти на попятную у толпы или оставаться собой и нести груз одиночества?

Во вторую очередь, конечно, о выборе. Сгореть быстро, но красиво или тянуть свое существование, как тихое пламя свечи? Сталкиваясь в современности с тысячами развилок на пути мы вынуждены постоянно выбирать. Не всегда наши решения оказываются удачными, но всегда влекут за собой вереницу последствий. Вы пойдете за блуждающими огнями, чтобы хотя бы на секунду оценить их великолепие, или будете строго следовать правилам, оставаясь в безопасности?

В сборнике высмеиваются технологии («Свидание в 2025») и потребительские аппетиты («Товарные войны»); режиссеры фантазируют на тему будущего — «Прохождение», например, представляет, что каждый житель Земли может дожить только до 25 лет, и в то же время обращаются к классическим сценариям, которые всегда пользуются успехом (временная петля — сколько раз вы видели этот сюжетный поворот?).

Цитата из к/ф «Свидание в 2025». реж. Райан Тернер. 2017. США Дэниел с куклой BodyBuddy

Если выбирать из всего сборника, больше всего мне приглянулась лента «Стратегия отступления» — о двух братьях и неизбежности. А меньше всего отозвался внутри «Запрещенный человек» — длинный, болезненно-грустный, но будто незаконченный.

Мы пообщались с организаторами фестиваля — командой проекта Kinolife World и несколькими современными писателями-фантастами о будущем и проблемах жанра. На вопросы отвечали Алексей Гравицкий (лауреат премии «Серебряная стрела», 2008), Антон Емельянов и Сергей Савинов (проект ЛитРПГ).

Почему решили ввести Фестиваль научной фантастики?

Kinolife World: «Экраны кинотеатров заполнены яркими фантастическими блокбастерами с потрясающими спецэффектами и умопомрачительной графикой. Но искушенного современного зрителя не так просто одурачить одной только красивой картинкой, которая уже порядком приелась.

Мы считаем, что кино — это, в первую очередь, искусство, а не аттракцион. Оно способно перевернуть представление о многих вещах, открыть глаза на что-то или задать новые вопросы.

Цитата из к/ф «Стратегия отступления». реж. Тревис Байбл. 2017. США Братья

Поэтому мы постарались сделать фестиваль фантастического кино «Best Sci-Fi» не просто зрелищным, но и глубоким — таким, что покажет зрителям не только красивую картинку, но и их самих».

Сама фантастика: как она развивается, как меняется? Есть ли очевидные тенденции в работах последних лет?

Алексей Гравицкий: «Если говорить о фантастической литературе, то она переживает не лучшие времена. Тиражи просели, и в жанре остались только топовые авторы, а крепкие середняки, которые и составляли основной костяк фантастической литературы, ушли, уступив свое место графоманам с «самиздата», готовым печататься бесплатно. Что до кинофантастики, то она сегодня все больше тяготеет к тому, с чего начинал синематограф — к бессмысленному аттракциону. Впрочем, я не склонен орать, что все пропало. Уверен, маятник качнется в обратную сторону, и мы еще увидим востребованными и грамотную фантастическую литературу и умное фантастическое кино. И в любом случае глобально ничего плохого с фантастикой не случится, люди всегда любили сказки и предсказания, так что фантастика вечна».

Сергей Савинов,Антон Емельянов: «Так как сами пишем в этом жанре, то, конечно, следим за трендами. И знаете, если брать ситуацию в целом, то разделение бы провели так. Сначала даже не жанр, а популярные авторы, популярные франшизы, которые люди привыкли читать. Тут и оригинальные продолжения, и фанфикшен, где порой встречаются самые настоящие алмазы. И параллельно со всем этим можно выделить популярные на текущий момент жанры, то, где читатели ищут не имена, а знакомые сюжеты. Здесь бы выделили ЛитРПГ, классических попаданцев, постапокалипсис, ну и пришедшую из Китая и набирающую силу Wuxia.

Цитата из к/ф «Товарные войны». реж. Стефан Злотеску. 2018. США Товар представляет и продает сам себя

Это то, что происходит в литературе, в кино же видим почти то же самое — во всяком случае касательно франшиз. С популярными жанрами сложнее. Все же это что-то новое, не каждый решится вложить деньги в фильм, где гарантия результата ниже определенной планки. Но все равно виртуальная реальность постепенно проникает на экраны. Эти нотки постоянно проскакивают в фильмах («Первому игроку приготовиться»), сериалах (один из последних эпизодов «Черного зеркала»), мультфильмах (около 20% последних аниме так или иначе эксплуатируют эту тему)».

По каким критериям отобрали работы для показов?

Kinolife World: «Для нас было важно выбрать фильмы, которые, через призму фантастики заставят зрителей по-новому посмотреть на реальный мир и заглянуть в будущее, которое стало ближе чем когда-либо.

Кроме смысловой нагрузки, нам также была важна визуальная составляющая работа, профессионализм актеров, режиссера и т. д. Ведь одна из наших целей — это доказать, что короткий метр может ни в чем не уступать полному, а иногда — даже превосходить его».

Цитата из к/ф «Капли Луны». реж. Йорам Евер-Хадани. 2018. Израиль, Сербия Луна

Что кинофантастика дает людям?

Алексей Гравицкий: «Я помню времена, когда кинофантастика воспитывала, строила социальные модели, прогнозировала будущее. В настоящий момент кинофантастика по большей части развлекает. Кроме того, она дает возможность отвлечься от реальности и заблудиться в фантазиях людям, которые полагают, что в реальности им неуютно».

Сергей Савинов,Антон Емельянов: «Возможность отдохнуть, возможность окунуться в другой мир — это классические, наверно, ответы. Но для нас фантастика — это еще и своеобразный учебник жизни. Рассматривая вроде бы не связанные с тобой напрямую ситуации, людям проще увидеть себя со стороны, что-то понять, усвоить какой-то жизненный урок… А еще — жизнь, как это ни банально, слишком реальна, слишком полна условностей. Фантастика же снимает эти цепи — только здесь герой может сказать «мне плевать, что так не бывает, но я спасу всех», может рискнуть жизнью, совершить подвиг… Это пробуждает эмоции, которые при цинизме современного мира иначе просто забываются. И в итоге, возможно, мир становится немного лучше».

Цитата из к/ф «Запрещенный человек». реж. Тизиано Руссо. 2018. Италия Непростая семейная жизнь

Какие фильмы можно назвать золотой классикой жанра, эталоном?

Алексей Гравицкий: «Эталон в искусстве вещь недостижимая. А фильмов, на которых есть чему поучиться, на самом деле огромное количество. Причем фильмы это очень разноплановые, ведь в такой список войдет и «Терминатор» Кэмерона за сумасшедший прорыв в области спецэффектов, и «Кролик Роджер» Земекиса, который сказал: «плевал я на ваши спецэффекты, я старыми средствами круче сделаю», и «Гостья из будущего» с «Назад в будущее» хотя бы потому, что на них выросло уже не одно поколение. И многие-многие сотни других, достойных внимания и уважения».

Сергей Савинов,Антон Емельянов: «Опять же на этот вопрос трудно ответить однозначно — фантастика из жанра стала огромным направлением, и различных ответвлений, субжанров и прочего сейчас очень много. Плюс фантастики в целом, наверное, в том, что каждый может найти для себя собственный эталон. Но фильмы что называется «на все времена», конечно, есть. Пожалуй, к таким можно причислить «Звездные войны» как образец космической оперы и «Стар Трек» — уже как образец твердой научной фантастики. Добавим сюда еще «Космическую одиссею 2001 года» Стэнли Кубрика. Немного абсурдистская, но все же гениальная фантастика — «Кин-дза-дза» (Георгий Данелия). Из более-менее близких к нашему времени добавим «Матрицу» Вачовски как эталонный киношный киберпанк. Список можно продолжить, ведь хороших фильмов на самом деле не так уж и мало».

Цитата из к/ф «Бесконечный». реж. Клер ле Тьофф, Николя Лурме, Корентин Гравенд, Микель Зулоага, Эдуард Калемар, Ромарик. 2017. Франция Странное явление в небе

Удивительно, как за 15 минут можно передать полноценную историю и вызвать эмоции у зрителя. Фильмы не связаны друг с другом и их последовательность не несет, на первый взгляд, никакого смысла — разве что можно предположить, что из юмористического «Свидания» с комичным голосовым помощником мы продвигаемся все дальше по времени и все глубже в пространстве, заканчивая четырехминутной бездной на краю космоса в «Бесконечности».

Вот в чем парадокс: почему-то когда смотришь фильмы о будущем, начинаешь задумываться о настоящем. Не в этом ли смысл?